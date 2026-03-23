Άγριο ξύλο σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου στην Κοζάνη – Τραυματισμοί και συλλήψεις

Εικόνες ντροπής για το τοπικό ποδόσφαιρο και τη Γαλατινή εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο γήπεδο της περιοχής, κατά το ημίχρονο του αγώνα μεταξύ της τοπικής ομάδας και του Α.Ο. Κρόκου, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 1-3.

Μόλις ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του πρώτου 45λεπτου υπήρξε έντονη λεκτική αψιμαχία μεταξύ παικτών των δυο ομάδων, για να ακολουθήσει επίθεση κάποιων εκ των ποδοσφαιριστών της Γαλατινής, αλλά και οπαδών που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο κατά των παικτών της ομάδας του Α.Ο. Κρόκου, του προπονητή Γιάννη Τσιρέκα και παραγόντων των φιλοξενούμενων.

Μάλιστα, παίκτες και οπαδοί της ομάδας της Γαλατινής για αρκετά δευτερόλεπτα, όπως αναφέρουν από την πλευρά του ΑΟ Κρόκου, χτυπούσαν με πρωτοφανή μανία τον προπονητή της ομάδας Γιάννη Τσιρέκα, έναν από τους ανθρώπους που επί πολλά χρόνια κοσμούν με την παρουσία τους τους πάγκους στο ποδόσφαιρο της ΕΠΣ Κοζάνης.

Σύμφωνα με σχετική καταγγελία και κατάθεση, σήμερα, στην Αστυνομία, γονέα νεαρού ποδοσφαιριστή του Α.Ο. Κρόκου, ο 17χρονος γιος του μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, με διάγνωση κάκωση στον αυχένα, ύστερα από επίθεση ποδοσφαιριστή, 30 ετών, της ομάδας της Γαλατινής. Να σημειωθεί πως ο εν λόγω αθλητής του Α.Ο. Κρόκου, μαζί με τρία ακόμη παιδιά, εκπροσωπούν με την εξαιρετική ομάδα του 2ου ΓΕΛ Κοζάνης, ολόκληρο το Νομό στην τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος, έχοντας προκριθεί ήδη στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia, αυτεπαγγέλτως και με βάση και τα σχετικά βίντεο (τα οποία έχουμε και εμείς στην κατοχή μας, αλλά αποτελούν μέρος του προανακριτικού υλικού) η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε ήδη σε δυο συλλήψεις εμπλεκόμενων ατόμων, από την πλευρά της Γαλατινής, ηλικίας 30 και 47 ετών, με τη διαδικασία του αυτόφωρου, ενώ αναζητούνται δυο ακόμη άτομα. Είναι πιθανό, πάντως, να υπάρξουν συλλήψεις, πάντα αυτεπαγγέλτως, και παικτών ή παραγόντων του Α.Ο. Κρόκου.

Όπως υπογραμμίζουν, πάντως, οι άνθρωποι του Κρόκου στο Kozanimedia, η διοίκηση των γηπεδούχων έκανε ό,τι μπορούσε για να προστατέψει την ομάδα τους, ενώ είναι άγνωστο τι έχει γραφείο στο φύλλο αγώνα από τον διαιτητή, καθώς το παιχνίδι, φυσικά, διεκόπη οριστικά.

Άμεση ήταν η αντίδραση της διοίκησης της ΕΠΣ Κοζάνης, με σχετική ανάρτηση του προέδρου Αναστάσιου Θεοδωρίδη,ο οποίος έχει συγκαλέσει για σήμερα, Δευτέρα, έκτακτη σύσκεψη των αρμόδιων οργάνων της Ένωσης.

Η ανάρτηση του προπονητή του Α.Ο. Κρόκου Γιάννη Τσιρέκα

Η εικόνα που παρουσιάστηκε σήμερα στον αγώνα τής ομάδας μου δεν τιμά κανέναν από όσους αγαπούν πραγματικά το άθλημα. Τα επεισόδια που σημειώθηκαν, τόσο από μερίδα παικτών όσο και από φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας, είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχουν καμία θέση στα γήπεδα.

Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο βασίζεται στις αξίες του σεβασμού, της ευγενούς άμιλλας και της αγάπης για το παιχνίδι. Όταν αυτές οι αρχές καταπατούνται, το μόνο που μένει είναι μια αρνητική εικόνα που πλήττει συλλόγους, αθλητές και την τοπική κοινωνία.

Η ευθύνη ανήκει σε όλους: παίκτες, παράγοντες και φιλάθλους. Οφείλουμε να προστατεύσουμε το άθλημα και να διασφαλίσουμε ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν. Το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει.

H ανάρτηση και το “συγγνώμη” του προέδρου της ΕΠΣ Κοζάνης Αναστάσιου Θεοδωρίδη

Για τα όσα διαδραματίστηκαν σήμερα στη Γαλατινή στο ημίχρονο του αγώνα Β’ κατηγορίας μεταξύ των ομάδων Γαλατινή – Κρόκος προσωπικά ζητώ συγγνώμη από τους τραυματίες, ποδοσφαιριστές, προπονητές και παράγοντες που ως ΕΠΣ δεν καταφέραμε να διασφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Καταδικάζουμε το προφανές, τη βία εντός κι εκτός γηπέδων.

Ήδη εχουν συγκληθεί τ’ αρμόδια όργανα κι εντός 24ωρου θα υπάρξουν ανακοινώσεις.

Μέχρι σήμερα είχα να περηφανεύομαι ότι στα παιχνίδια της ΕΠΣ Κοζάνης δεν υπήρχε κανένα επεισόδιο. Δυστυχώς αναγκάζομαι να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη.