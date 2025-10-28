Αγρίνιο: Τους έκαναν “τσακωτούς” να κλέβουν ελιές από ξένο λιοστάσι

Στη σύλληψη δύο νεαρών 17 και 21 ετών προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στο Αγρίνιο.

Οι δύο άνδρες σύμφωνα με το agrinionews.gr, μπήκαν σε λιοστάσι ιδιοκτησίας 63χρονης και αποπειράθηκαν να…. μαζέψουν τις ελιές της.

Για κακή τους τύχη έγιναν αντιληπτοί από την ιδιοκτήτρια, που κάλεσε τις αρχές. Δεν ολοκλήρωσαν την πράξη τους και συνελήφθησαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.