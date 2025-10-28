MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αγρίνιο: Τους έκαναν “τσακωτούς” να κλέβουν ελιές από ξένο λιοστάσι

|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο νεαρών 17 και 21 ετών προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στο Αγρίνιο.

Οι δύο άνδρες σύμφωνα με το agrinionews.gr, μπήκαν σε λιοστάσι ιδιοκτησίας 63χρονης και αποπειράθηκαν να…. μαζέψουν τις ελιές της.

Για κακή τους τύχη έγιναν αντιληπτοί από την ιδιοκτήτρια, που κάλεσε τις αρχές. Δεν ολοκλήρωσαν την πράξη τους και συνελήφθησαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Αγρίνιο Ελληνική Αστυνομία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22 ώρες πριν

Υποχωρεί κάτω από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

ΚΑΙΡΟΣ 13 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας θα προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία, αισθητός σε Κωνσταντινούπολη και νησιά του Αιγαίου – Τι λέει ο Λέκκας

ΕΘΝΙΚΑ 11 ώρες πριν

28η Οκτωβρίου: Η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Σύνταγμα: Άφησαν λουλούδια πάνω στα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο