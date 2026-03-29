Αγρίνιο: Συνελήφθησαν οι τρεις από τους δράστες της άγριας συμπλοκής με θύμα 16χρονο

Ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών του Αγρινίου, θα οδηγηθούν αύριο οι νεαροί που συνελήφθησαν για το αιματηρό επεισόδιο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 16χρονου.

Σύμφωνα με το tempo24.news, τα στοιχεία τους είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή, ενώ οι ίδιοι για την ώρα αρνούνται ότι συμμετείχαν στην επίθεση. Από την Ασφάλεια Αγρινίου συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Πώς ξεκίνησε η αιματηρή επίθεση Αγρίνιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24, το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν 16χρονος, ο οποίος ήταν μαζί με την αδελφή του και ακόμη μία κοπέλα, δέχθηκε επίθεση από ομάδα των νεαρών ατόμων. Οι δράστες, από κοινού με τουλάχιστον άλλους 5 άγνωστους, επιτέθηκαν στον 16χρονο με κλωτσιές και μπουνιές και του επέφεραν χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο πιθανότατα μαχαίρι στον αριστερό γλουτό. Τις προηγούμενες ημέρες φαίνεται να είχε προηγηθεί άλλο επεισόδιο, γεγονός που ενδεχομένως συνδέεται με τη χθεσινή επίθεση.