Αγρίνιο: Συνελήφθη 14χρονος με μαχαίρι σε σχολείο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του πτυσσόμενο μαχαίρι μέσα σε σχολείο.

Σύμφωνα με tempo24.gr, ο ανήλικος εντοπίστηκε από τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος διαπίστωσε ότι έφερε το μαχαίρι και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ το μαχαίρι κατασχέθηκε. Ο 14χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

