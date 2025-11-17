MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 17χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, προχθές το βράδυ, στο Αγρίνιο, 17χρονη μετέβη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου μετέβησαν στο κατάστημα, όπου εντόπισαν τον ιδιοκτήτη και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Αγρίνιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Αντέδρασε η Ανθή Βούλγαρη για τη συμπλοκή κοριτσιών: “13 ετών κι έχει και πρώην;” – “Πού ακούν αυτά τα λόγια; Όταν μεγαλώσει αυτή, τι θα γίνει;”

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Δεν έχει τέλος η διένεξη ΒΒC με τον πρόεδρο Τραμπ – Το χρονικό της άγριας κόντρας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Υπεγράφη η συμφωνία για τη μεταφορά αμερικανικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Στεφάνι στο Πολυτεχνείο κατέθεσε ο Τασούλας: “Υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής διεκδίκηση της Δημοκρατίας και της ελευθερίας” – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε πέντε άτομα για ηχορύπανση από καταστήματα

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ισραήλ: Αντιμέτωπος με ενδοκυβερνητικά πυρά των ακροδεξιών, ο Νετανιάχου επαναλαμβάνει την αντίθεσή του σε οποιοδήποτε παλαιστινιακό κράτος