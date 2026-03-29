Αγρίνιο: Άγρια επίθεση σε 16χρονο που ξυλοκοπήθηκε και μαχαιρώθηκε στο πόδι – Έξι προσαγωγές

Επίθεση από ομάδα νεαρών δέχθηκε 16χρονος το βράδυ του Σαββάτου (28/3) στο κέντρο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κύπρου και Ι. Σταΐκου, λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία, με τον ανήλικο να δέχεται χτυπήματα, ενώ τραυματίστηκε και στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές έξι νεαρών που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

