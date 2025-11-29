MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άγρια βεντέτα στην Κρήτη: Έκοψαν τη γλώσσα κτηνοτρόφου!

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μόλις έναν μήνα μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, μια ακόμη υπόθεση βεντέτας έρχεται στο φως στην Κρήτη.

Όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το MEGA, πίσω από τη σκληρή επίθεση που σημειώθηκε σε ημιορεινή περιοχή του Ρεθύμνου κρύβεται ένα νέο κύμα αντεκδίκησης. Θύμα ήταν ένας 70χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό, ενώ οι δράστες προχώρησαν ακόμα και στον ακρωτηριασμό της γλώσσας του.

Η αστυνομική έρευνα δείχνει πως το περιστατικό συνδέεται με τον εντοπισμό μεγάλης χασισοφυτείας στην περιοχή. Κάποιοι θεωρούσαν τον 70χρονο υπεύθυνο για την αποκάλυψή της στις Αρχές και, ως αποτέλεσμα, προχώρησαν στη βάρβαρη επίθεση. Το ίδιο εγκληματικό κύκλωμα φέρεται να είχε επιτεθεί και σε στενό συγγενή του ηλικιωμένου, χρησιμοποιώντας καυστικό υγρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά σε σχέδιο για να χτυπηθούν 15 εγκληματικές οργανώσεις της περιοχής, οι οποίες έχουν οικογενειακή δομή.

Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

