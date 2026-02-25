Άγρια συμπλοκή με έναν 27χρονο νεκρό και έναν ακόμη τραυματία στον Ελεώνα Θηβών

Συμπλοκή που κατέληξε σε τραγωδία είχαμε το βράδυ της Τρίτης (24/2) στον Ελεώνα Θηβών, με έναν 27χρονο να πέφτει νεκρός μετά από πλήγμα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα συμβάντα, στο χώρο όπου έγινε το έγκλημα διέμεναν δύο Πακιστανοί οι οποίοι διαπληκτίστηκαν για αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, με δύο επισκέπτες ομοεθνείς τους, τον 27χρονο που έπεσε νεκρός και έναν ακόμη 30χρονο που τραυματίστηκε.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, στον καυγά οι συμμετέχοντες φέρεται να χρησιμοποίησαν και αιχμηρά αντικείμενα ως όπλα, με τον παραπάνω τραγικό απολογισμό! Ο 30χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Θηβών χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών που ανέλαβε την υπόθεση, μετά από αναζητήσεις συνελήφθη ένας 30χρονος φερόμενος ως δράστης του εγκλήματος. Αναζητείται επίσης ο συγκάτοικός του χωρίς να υπάρχουν πολλά στοιχεία για την ταυτότητά του. Από την αστυνομία αναζητείται και το όπλο του εγκλήματος, ενώ τα αίτια του φονικού δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει.