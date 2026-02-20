MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άγρια καταδίωξη στη Μεταμόρφωση: Συνελήφθησαν δύο 29χρονοι με κλεμμένο αυτοκίνητο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Άγρια καταδίωξη σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα τα Παρασκευής στη Μεταμόρφωση, αφού αστυνομικοί της ΔΙΑΣ εντόπισαν να κινείται ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε κλαπεί νωρίτερα από την περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, ωστόσο ο ίδιος ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη από την οδό Αγίας Τριάδος μέχρι και το τέλος της οδού Μηδείας.

Οι αστυνομικοί κάλεσαν ενισχύσεις και περιπολικά της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Οι επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή από το σημείο αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τους δύο 29χρονους ημεδαπούς.

Μεταμόρφωση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν 10 φάκελοι από ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις γυναικών μετά τις δύο δολοφονίες στη Μενεμένη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Σήμερα το “τελευταίο αντίο” στην Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της, δημοσία δαπάνη η κηδεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Το ΠΑΣΟΚ ζητά την παρέμβαση του προέδρου της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Συγκλονίζει η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Συνεργάτης του πατέρα του ερχόταν στο δωμάτιο μου και τριβόταν πάνω μου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Τεχνικό πρόβλημα στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” – Με ένα μόνο ραντάρ η Προσέγγιση Αθηνών αντί για τρία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Έφεση κατά της απόφασης προφυλάκισης καταθέτει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα