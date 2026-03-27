Άγρια επίθεση σε αστυνομικό στα Ψαχνά Ευβοίας: Μεθυσμένος τον πλησίασε από πίσω και τον γρονθοκόπησε

Σοβαρό επεισόδιο με επίθεση σε αστυνομικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 27/03 στα Ψαχνά Ευβοίας, το οποίο κατέληξε στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση για φασαρία που λάμβανε χώρα στην κεντρική πλατεία των Ψαχνών. Στο σημείο έσπευσεαστυνομικός του Α.Τ. Διρφύων Μεσσαπίων, ο οποίος βρισκόταν σε περιπολία. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής των στοιχείων του συμβάντος, ένας 44χρονος, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, προσέγγισε τον αστυνομικό από πίσω και χωρίς καμία αφορμή τον χτύπησε με γροθιά στον αυχένα και στην συνέχεια άρχισε να τον βρίζει.

Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση και στο σημείο κατέφθασαν ενισχύσεις από την Άμεση Δράση που προχώρησε στην ακινητοποίηση και την προσαγωγή του άνδρα στο Αστυνομικό Τμήμα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που ακολούθησε, του έγινε αλκοολομέτρηση η οποία έδειξε το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό των 0.996 mg/l, επιβεβαιώνοντας την κατάσταση μέθης στην οποία βρισκόταν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του eviathema.gr ο αστυνομικός που δέχθηκε την επίθεση μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως δεν συνέτρεχε λόγος νοσηλείας ή περαιτέρω θεραπευτικής αγωγής και ο ένστολος αποχώρησε λίγη ώρα αργότερα.

Η προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το οικείο αστυνομικό τμήμα. Ο δράστης, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται πλέον στη δικαιοσύνη.

