Άγρια επίθεση σε 16χρονο στη Λάρισα: Νεαροί τον ξυλοκόπησαν για να τους δώσει χρήματα

THESTIVAL TEAM

Στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τρεις νεαροί από 19-22 ετών, οι οποίοι εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό ενός 16χρονου μαθητή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, ενώ οι συλλήψεις έγιναν χθες το βράδυ, μετά από σχετική καταγγελία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τρεις συλληφθέντες χτύπησαν σε πλατεία τον 16χρονο και στη συνέχεια τον οδήγησαν με αυτοκίνητο στον λόφο του Μεζούρλου, όπου τον χτύπησαν ξανά πριν τον οδηγήσουν στο σπίτι του για να τους δώσει χρήματα.

Η παρουσία συγγενικού προσώπου του ανήλικου, φαίνεται ότι οδήγησε τους τρεις συλληφθέντες να φύγουν και ακολούθησε η καταγγελία στην Αστυνομία. Παράλληλα, οι Αρχές διεξάγουν έρευνα και για ακόμη ένα άτομο, για το οποίο υπάρχουν πληροφορίες ότι βιντεοσκόπησε με κινητό τον ξυλοδαρμό του ανήλικου. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, οι συλληφθέντες είχαν αποσπάσει και στο παρελθόν χρήματα από τον 16χρονο.

