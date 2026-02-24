MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άγρια επίθεση από τον σύντροφό της δέχτηκε 45χρονη στην Καλλιθέα – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Σοκάρουν οι εικόνες από την άγρια επίθεση και τον ξυλοδαρμό που δέχτηκε μια 45χρονη γυναίκα από τον σύντροφό της έξω από νυχτερινό κέντρο στην Καλλιθέα, το βράδυ του Σαββάτου.

Στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA, φαίνεται το θύμα να περπατά επί της Ελευθερίου Βενιζέλου και να κρατά το κεφάλι της. Περπατά γρήγορα, φαίνεται πονά και προσπαθεί να ξεφύγει. Λίγα μέτρα πιο πίσω, ο σύντροφός της την κυνηγά.

Μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα, το ζευγάρι διασκέδαζε σε νυχτερινό μαγαζί της περιοχής. Ένας καβγάς μεταξύ τους, όμως, κατέληξε σε ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα δέχθηκε βάναυσα χτυπήματα από τον 49χρονο. Με το που βγήκαν από το νυχτερινό κέντρο, ο 49χρονος υπό την επήρεια μέθης επιτίθεται στη σύντροφό του. Τη γρονθοκοπά με μανία. Την κλωτσά. Τη σέρνει στο δρόμο.

Περαστικοί γίνονται μάρτυρες της ακραίας βιαιότητας και καλούν το 100.

«Ήμασταν μαζί στο νυχτερινό κέντρο επί της Χαροκόπου. Περίπου τέσσερις και μισή τα ξημερώματα φύγαμε. Ο σύντροφός μου με χτύπησε με χέρια και πόδια σε όλο το κορμί. Στη συνέχεια με έσερνε στο δρόμο, προκαλώντας μου γρατζουνιές», κατέθεσε η γυναίκα.

Τους εντόπισαν οι αστυνομικοί

Στη συμβολή των οδών Θησέως και Δαβάκη, μόλις 700 μέτρα από το μαγαζί, οι αστυνομικοί εντοπίζουν το ζευγάρι. Στη θέα τους, η γυναίκα καταφέρνει να ξεφύγει και να ζητήσει βοήθεια.

«Ο 49χρονος, υπό την επήρεια αλκοόλ, συνέχιζε να τραβά τη γυναίκα από τα χέρια, ενώ εκείνη βρισκόταν στο οδόστρωμα και φώναζε βοήθεια», κατέθεσε αστυνομικός που κλήθηκε στο σημείο.

Ο 49χρονος, που ήταν μεθυσμένος, συλλαμβάνεται για ενδοοικογενειακή βία και υποστήριξε: «Η σύντροφός μου ήταν μεθυσμένη και χτυπούσε τον εαυτό της. Δε την πείραξα».

Καλλιθέα

