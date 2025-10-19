MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αγωνία στην Αχαΐα: Αγνοείται 35χρονος ψαροντουφεκάς στη θαλάσσια περιοχή Κάστρο Ρίου

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στις Λιμενικές Αρχές Πάτρας, Ρίου και Αιγίου, μετά την ενημέρωση για την εξαφάνιση 35χρονου ημεδαπού υποβρύχιου αλιέα, ο οποίος είχε μεταβεί από το πρωί του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου 2025 για ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή «Κάστρο Ρίου» στην Αχαΐα και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ξεκίνησε άμεσα ευρεία επιχείρηση εντοπισμού.

Σύμφωνα με το anagnostis.org, στην επιχείρηση συμμετέχουν:

  • Ένα περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
  • Ένα ιδιωτικό σκάφος,
  • Ένα ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο,
  • Και τρία περιπολικά οχήματα από ξηράς.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν τοπικοί σύλλογοι αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή παραπλέοντων πλοίων στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια.

