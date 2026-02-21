MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αγνοείται ορειβάτης στο Βελούχι – Είχε ανέβει με ορειβατική ομάδα στην κορυφή αλλά ξαφνικά χάθηκαν τα ίχνη του

|
THESTIVAL TEAM

Αγωνία για 74χρονο μέλος ορειβατικής ομάδας, που χάθηκε στο παγωμένο Βελούχι το απόγευμα του Σαββάτου (21/2/26).

Ο 74χρονος σύμφωνα με το lamiareport.gr, συμμετείχε σε εκδρομή Ορειβατικού Συλλόγου από το Λεκανοπέδιο που αριθμούσε 17 άτομα. Κάποια στιγμή έγινε αντιληπτό ότι δεν κατέβαινε μαζί τους προς το ορειβατικό καταφύγιο και σήμανε συναγερμός.

Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική που άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης με ομάδες από την Π.Υ. Καρπενησίου και την 7η ΕΜΑΚ, ενώ κλήθηκε και η ομάδα Drone από τη Λάρισα.

Στις έρευνες συμμετέχουν ιδιώτες εθελοντές που έχουν επίσης drone, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να τον εντοπίσουν ζωντανό.

Στο βουνό επικρατεί ομίχλη και η θερμοκρασία είναι 1 με 2 βαθμούς κάτω από το μηδέν.

ΕΜΑΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ο Τραμπ πέρασε στην αντεπίθεση: Υπέγραψε διάταγμα νέων δασμών 10% στις εισαγωγές από όλες τις χώρες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 34χρονος με 48 γραμμάρια κοκαΐνης και 48.000 ευρώ στα ανατολικά

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Αναστάσιος Ράμμος: Αποκαλύπτει πώς γλίτωσε από τα ναρκωτικά – “Στην γυναίκα μου είχα πει την αλήθεια”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Αθλήτρια πατινάζ τατύχητας παραλίγο να χάσει το μάτι της από την λεπίδα πατινιού αντιπάλου

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Βασιλική Τρουφάκου: Μου ‘χει συμβεί να μην καταφέρω να αγαπήσω συνεργασία, στο θέατρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Έφοδος στις φυλακές Δομοκού και Διαβατών μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη – Επτά συλλήψεις