Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 56χρονος αρχηγός σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Είχε καταδικαστεί σε 15 χρόνια φυλάκιση

Συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα 56χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με ποινή κάθειρξης 15 ετών και χρηματική ποινή 70.000 ευρώ για διευκόλυνση εξόδου από την Ελλάδα μεταναστών κατά συρροή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 56χρονος από το 2017 είχε αρχηγικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη μεταφορά μεταναστών και τη διευκόλυνση εξόδου από την Ελλάδα, και λειτουργούσε καφετέρια ως βιτρίνα για να νομιμοποιεί τα παράνομα κέρδη από τη δράση της οργάνωσης.

Αυτό το πετύχαινε χρησιμοποιώντας το άτυπο σύστημα συναλλαγών «HAWALA», προκειμένου να δικαιολογούνται οι συναλλαγές ανάμεσα στους μετανάστες και την εγκληματική οργάνωση.

Ο άνδρας συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης μετά από έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.