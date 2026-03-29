Άγιος Παντελεήμονας: Χειροπέδες σε 22χρονο που είχε χασίς και όπλο

Συνελήφθη απογευματινές ώρες της 24 Μαρτίου 2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα 22χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Γ.Α.Δ.Α., κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος κρίθηκε ύποπτος κατά τη διάρκεια περιπολίας και υποβλήθηκε σε έλεγχο, κατά τον οποίο βρέθηκαν στην κατοχή του τρεις νάιλον συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 11 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 215 ευρώ.

Ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, σε συνεργασία με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., σε δύο οικίες, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον στοιχεία. Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα, 158 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 710 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.