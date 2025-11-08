MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αχαΐα: Την Τρίτη απολογούνται οι ανήλικοι για την διακίνηση και χρήση ναρκωτικών σε σχολείο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις ανήλικοι, ηλικίας 13 και 15 ετών, που συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κάτω Αχαΐα, με την κατηγορία της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών σε σχολικό περιβάλλον.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, οι οποίοι σχημάτισαν δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος των ανηλίκων, για τα αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών, της χρήσης ναρκωτικών και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της ημέρας, η υπόθεση ξεκίνησε όταν ένας 13χρονος μαθητής, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Γυμνασίου στη Δυτική Αχαΐα, χρησιμοποίησε κάνναβη εντός του σχολικού συγκροτήματος, με αποτέλεσμα να εμφανίσει έντονους σπασμούς και να διακομιστεί άμεσα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, ο 13χρονος είχε προμηθευτεί τα ναρκωτικά από δύο 15χρονους μαθητές, οι οποίοι του τα πώλησαν αντί 15 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές, αφού εντόπισαν τους δύο 15χρονους, προχώρησαν σε συλλήψεις και, κατά τη διάρκεια ερευνών στις οικίες τους, βρήκαν και κατάσχεσαν δύο κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε γονέων των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους, σε συνέχεια της διαπίστωσης ότι δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της εγκληματικής δραστηριότητας των παιδιών τους.

Αχαΐα

