Αχαΐα : Εκσκαφέας παρέσυρε ΙΧ και το πέταξε σε χαντάκι – Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών

Ένα απίστευτο ατύχημα συνέβη το πρωί της Τρίτης στην Αχαΐα καθώς ένα ΙΧ που κινούνταν από Βουπράσιο προς Λάππα εμβολίστηκε από εκσκαφέα.

Όλα συνέβησαν όταν ο οδηγός του μεγάλου μηχανήματος βγήκε από παράδρομο, δίχως να αντιληφθεί το όχημα με αποτέλεσμα να το παρασύρει, να το σύρει για αρκετά μέτρα και να το πετάξει μέσα σε χαντάκι.

Το ζευγάρι που βρισκόταν στο ΙΧ εγκλωβίστηκε και άμεσα στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ασθενοφόρα και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας.

Μετά από ώρα η γυναίκα κατάφερε να βγεί από το παράθυρο, ενώ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε τελικά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.