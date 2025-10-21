MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αχαΐα: Εκσκαφέας παρέσυρε ΙΧ και το πέταξε σε χαντάκι – Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα απίστευτο ατύχημα συνέβη το πρωί της Τρίτης στην Αχαΐα καθώς ένα ΙΧ που κινούνταν από Βουπράσιο προς Λάππα εμβολίστηκε από εκσκαφέα.

Όλα συνέβησαν όταν ο οδηγός του μεγάλου μηχανήματος βγήκε από παράδρομο, δίχως να αντιληφθεί το όχημα με αποτέλεσμα να το παρασύρει, να το σύρει για αρκετά μέτρα και να το πετάξει μέσα σε χαντάκι.

Το ζευγάρι που βρισκόταν στο ΙΧ εγκλωβίστηκε και άμεσα στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ασθενοφόρα και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας.

Μετά από ώρα η γυναίκα κατάφερε να βγεί από το παράθυρο, ενώ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε τελικά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Αχαΐα : Εκσκαφέας παρέσυρε ΙΧ και το πέταξε σε χαντάκι – Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών
Αχαΐα : Εκσκαφέας παρέσυρε ΙΧ και το πέταξε σε χαντάκι – Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών
Αχαΐα : Εκσκαφέας παρέσυρε ΙΧ και το πέταξε σε χαντάκι – Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών
Αχαΐα : Εκσκαφέας παρέσυρε ΙΧ και το πέταξε σε χαντάκι – Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών

Αχαΐα Τροχαίο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Στην Times Square της Nέας Yόρκης η Κλαυδία – Επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας σε παγκόσμια καμπάνια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτοκίνητο στην Τούμπα – Κλειστό το ένα ρεύμα της Λαμπράκη στο σημείο, δείτε βίντεο

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Ναταλία Γερμανού: Δέχομαι τον τίτλο της “καλής παρουσιάστριας” όταν προέρχεται από συναδέλφους που εκτιμώ και από τον κόσμο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ηράκλειο: Ευχάριστα νέα για τον 13χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο – Ξεκινά η διαδικασία αφύπνισής του

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Τουρκία: Άνδρες έσωσαν μια ανάπηρη ηλικιωμένη από σίγουρο πνιγμό – Δείτε το βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Ο κ. Μαρινάκης βγήκε πάλι παγανιά στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας