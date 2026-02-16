Αχαΐα: Απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο εντοπίστηκε 22χρονος

Νεαρός εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο στην περιοχή του Βουπρασίου, στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με το tempo24.news ο άνδρας δεν έχει ταυτοποιηθεί επισήμως και εκτιμάται ότι επρόκειτο πιθανότατα για υπήκοο Νεπάλ, ηλικίας περίπου 22 ετών.

Ο άνδρας απαγχονίστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας για αυτοψία του χώρου καθώς και Ιατροδικαστής.

Όπως όλα δείχνουν πρόκειται για αυτοχειρία καθώς δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.