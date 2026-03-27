MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΑΔΕ: 43 κιλά λαθραίων πούρων Αβάνας, αξίας 440.000 ευρώ, κατασχέθηκαν στο Ελ. Βενιζέλος

|
THESTIVAL TEAM

Ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων κατέγραψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, εντόπισαν επιβάτη υπηκοότητας Κούβας, ο οποίος είχε φτάσει στην Αθήνα μέσω Τουρκίας, μεταφέροντας στις αποσκευές του 43 κιλά λαθραίων πούρων.

Τα ευρήματα του ελέγχου:

  • Καταμετρήθηκαν συνολικά 2.806 τεμάχια πούρων διαφόρων επώνυμων εμπορικών σημάτων.
  • Η συνολική φορολογητέα αξία τους ανέρχεται σε 440.000 ευρώ.
  • Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται σε 280.000 ευρώ.

Ο επιβάτης συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Ανακριτή, ενώ τα λαθραία προϊόντα κατασχέθηκαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

