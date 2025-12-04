Θεσσαλονίκη: 15χρονος βγήκε με μηχανή και έκανε ελιγμούς με τέρμα τα γκάζια σε βρεγμένο δρόμο

Ένας 15χρονος συνελήφθη χθες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση.

Συγκεκριμένα, ο 15χρονος εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι να οδηγεί μοτοσικλέτα με μεγάλη ταχύτητα και να πραγματοποιεί ελιγμούς σε ολισθηρό οδόστρωμα, που ήταν επικίνδυνο για την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος καθώς και για την ασφάλεια λοιπών χρηστών της οδού, όπου υπήρχε έντονη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, όπως αναφέρει η Αστυνομία.

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας συνέλαβαν τον ανήλικο.