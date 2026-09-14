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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

76 παραβάσεις σε 752 ελέγχους στην Κεντρική Μακεδονία – Τα βαριά πρόστιμα του νέου ΚΟΚ

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THESTIVAL TEAM

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Εντατικοί συνεχίζονται οι στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους». Στόχος των αρχών είναι η καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), όπως τα ηλεκτρικά πατίνια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τη Δευτέρα 7 έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, διενεργήθηκαν συνολικά 752 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 76 παραβάσεις.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ (Ν. 5209/2025)

Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι ποινές για τη μη χρήση κράνους έχουν αυστηροποιηθεί σημαντικά:

  • Οδηγός δικύκλου: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Οι ίδιες ακριβώς κυρώσεις επιβάλλονται στον οδηγό και στην περίπτωση που δεν μεριμνά ώστε να φοράει κράνος ο επιβάτης του.
  • Επιβάτης δικύκλου: Πρόστιμο 350 ευρώ.
  • Οδηγός Ε.Π.Η.Ο. (π.χ. πατίνια): Πρόστιμο 30 ευρώ.

Στόχος η προστασία της ζωής

Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες αρχές, ο σκοπός της εκστρατείας δεν έχει εισπρακτικό χαρακτήρα, αλλά εστιάζει στην εμπέδωση της υποχρεωτικής χρήσης πιστοποιημένου κράνους ως βασικού μέσου προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Παράλληλα με τους εντατικούς ελέγχους στον δρόμο, υλοποιούνται δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης για την καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας.

Κεντρική Μακεδονία

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