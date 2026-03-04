MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

53χρονος είχε βάλει κρυφή κάμερα σε γυναικεία τουαλέτα καταστήματος – Συνελήφθη για παιδική πορνογραφία

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Κρυφή κάμερα είχε εγκαταστήσει σε γυναικεία τουαλέτα καταστήματος ένας 53χρονος που συνελήφθη από την αστυνομία στο Καματερό, όπως έγινε γνωστό σήμερα Τετάρτη (4.3.26).

Σε βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων, αθέμιτη αποτύπωση μη δημόσιας πράξης άλλου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων αναφορικά με άτομο που κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ο 53χρονος και συνελήφθη.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 53χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ψηφιακές συσκευές οι οποίες περιείχαν βιντεοληπτικό υλικό από κρυφή,

κάμερα παρακολούθησης γυναικείας τουαλέτας καταστήματος καθώς και

υλικό παιδικής πορνογραφίας,

όπλο-τσέπης διαμετρήματος 0,22cal,

50 φυσίγγια,

σπρέι πιπεριού και

κάμερες παρακολούθησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αθήνα

