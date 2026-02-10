Προς υπεράσπιση του βαλλόμενου ΑΠΘ

*Του Γρηγόρη Ζαρωτιάδη

Η Κυβέρνηση, πιεζόμενη από μια συνεχώς επιβαρυνόμενη επικαιρότητα σκανδάλων, κοινωνικοοικονομικής αναλγησίας, αντισυγνταγματικών εκτροπών και διεθνοπολιτικών αστοχιών (διατυπωμένο όσο πιο ήπια γίνεται…), αναζητά επικοινωνιακές διεξόδους, αγνοώντας τις διακινδυνεύσεις που προκαλεί.

Σε αυτήν την προσπάθειά της μας έχει συνηθίσει να εργαλειοποιεί συχνά τα δημόσια, ελληνικά πανεπιστήμια, δείχνοντας μάλιστα μια διαχρονική προτίμηση στο ΑΠΘ…

Έχοντας διεκδικήσει την ευθύνη του Πρύτανη του Ιδρύματός μας στις τελευταίες εκλογές (διατυπώνοντας παράλληλα και συνεχώς την απαίτηση αλλαγής αυτού του απαράδεκτου νόμου πλαίσιο για τα ΑΕΙ της χώρας) και δεδομένου του πρόσφατου επεισοδίου του σίρκουελ της “τάξης και ασφάλειας” αισθάνομαι την υποχρέωση να συνδράμω στην υπεράσπιση της ακαδημαϊκής μας κοινότητας με τα ακόλουθα:

1) Αυτονόητο ότι υπηρετούμε την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης όλων όσων σέβονται κατ΄ ελάχιστον την ακαδημαϊκή ηθική και τις πανανθρώπινης αξίες της ανεκτικότητας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στο πλαίσιο ενός de facto πανεπιστημιακού ασύλου.

2) Αυτονόητο ότι αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας να υπερασπιστούμε τη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού, ειδικότερα αυτή που συνίσταται στις υποδομές του Ιδρύματός μας (ανεξάρτητα από το αν η πρώτη που δεν τη σέβεται είναι η ίδια η κυβέρνηση με τη διαχρονική και βαθαίνουσα υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων). Μάλιστα σε αυτήν την κατεύθυνση ξεκινώ από την ακόλουθη αρχή που εφάρμοσα απαρέγκλιτα (όπως και άλλοι -ες) κατά την πολυετή θητεία μου ως Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών: τη δικαιοδοσία διάθεσης των υποδομών για κάθε είδους εκδήλωση – επιστημονικού, κοινωνικού, πολιτικού ή ακόμη και ψυχαγωγικού χαρακτήρα – την έχουν αποκλειστικά τα δημοκρατικά νομιμοποιημένα όργανα του αυτοδιοίκητου, δημόσιου πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο αυτής της ευθύνης μας, την ίδια στιγμή που πρέπει να διαθέτουμε τις υποδομές ανοικτά προς το σύνολο της κοινότητάς μας, αλλά και της τοπικής κοινωνίας, οφείλουμε να διασφαλίζουμε τις απαιτούμενες συνθήκες υγείας και ασφάλειας, καθώς βεβαίως και το ότι η διάθεση των χώρων θα πρέπει να γίνεται με την ανάλογη ανάληψη της ευθύνης ενυπόγραφα από συγκεκριμένες συλλογικότητες και / ή φυσικά πρόσωπα!

3) Προφανώς, στην περίπτωση εγκληματικών πράξεων ή ενεργειών που θίγουν την ακεραιότητα των υποδομών μας και την ασφάλεια των παρευρισκομένων, οφείλουν να επέμβουν οι επίσημες δυνάμεις της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της απαιτούμενης θεσμικής συνεννόησης με τις αρχές του αυτοδιοίκητου Ιδρύματος. Βεβαίως, η επέμβασή τους δεν μπορεί παρά να είναι σύμφωνη με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές τους και, όπως κάνουν στο σύνολο της επικράτειας της χώρας, με το νομιμοποιημένο επιχειρησιακό τους σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου.

Στον αντίποδα, η κοινότητά μας βάλλεται κατ’ εξακολούθηση από έναν περίεργο συνδυασμό αφενός αντικοινωνικών και αντιδημοκρατικών, εξωακαδημαϊκών συνήθως παράκεντρων, αφετέρου μικροπολιτικών επικοινωνιακών τακτικών θεσμικών παραγόντων, καθώς και φαινομένων που απαιτούν (επιτέλους) τη διερεύνηση των αρμοδίων εισαγγελικών αρχών (εντελώς ενδεικτικά παραπέμπω στον εξής σύνδεσμο https://www.youtube.com/shorts/kGtWPWVT9PM και https://www.ertnews.gr/ert3/g-zarotiadis-apth-poioi-itan-oi-koukouloforoi-pou-apoxorousan-mazi-me-tin-astynomia-apo-ti-nomiki-sxoli/).

Η απαράδεκτη πρακτική της μικροπολιτικής εκμετάλλευσης όχι μόνο δεν βοηθά, αλλά πολύ περισσότερο υποσκάπτει αυτό που όλοι και όλες επιθυμούμε: τη διασφάλιση της πανεπιστημιακής ειρήνης και ασφάλειας ταυτόχρονα με την ακαδημαϊκή ελευθερία. Προς επίρρωση αυτού παραθέτω τα ακόλουθα ερωτήματα:

– Στο Σχέδιο Ασφάλειας και Προστασίας (ΣΑκΠ) του ΑΠΘ, τι ακριβώς επιδιώκεται αναφέροντας μεταξύ των πιθανών “περιστατικών ασφάλειας” τις “συμβολικές καταλήψεις Σχολών σε ημερομηνίες ορόσημα”;

– Που βασίζεται η διατυπωμένη εκτίμηση στο ίδιο έγγραφο ότι “κυρίαρχο ευνοϊκό παράγοντα εκδήλωσης μιας ανθρωπογενούς απειλής εντός του πλαισίου των πανεπιστημίων” αποτελεί “το ανοικτό και ανεκτικό περιβάλλον που δημιουργεί ευκαιρίες παραβατικότητας έως την τελική πραγμάτωση εγκληματικών ενεργειών”;

– Τι εννοεί το ΣΑκΠ όταν ως πρώτη κατηγορία ανθρωπογενών απειλών αναγνωρίζει τον αναρχισμό, τον ανατρεπτισμό και τον εξτρεμισμό;

– Και αν από τα παραπάνω δεν έγινε επαρκώς σαφές, ποια η χρηστικότητα της εκτίμησης του ΣΑκΠ ότι “οι δραστηριότητες των Πανεπιστημίων έχουν πολιτικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που έχει συμβάλει σε αύξηση των διαμαρτυριών ή άλλων στοχευμένων αναταραχών”, συνεχίζοντας πως “πρέπει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με το παρελθόν, το σημερινό πολιτικό περιβάλλον ούτε επιδοκιμάζει, σιωπηλά ή εκφραστικά, ούτε δικαιολογεί τις εξτρεμιστικές διαμαρτυρίες, προάγοντας έτσι ένα περιβάλλον φιλικό και ασφαλές”;

Η υπεράσπιση της πανεπιστημιακής ειρήνης και της ασφάλειας των μελών της κοινότητάς μας βασίζεται στη θεσμική ενίσχυση και την αποδοχή από όλους κι όλες των νομίμων αρμοδιοτήτων των δημοκρατικά αναδεικνυόμενων συλλογικών μας οργάνων, στο πλαίσιο ενός ουσιαστικού και πραγματικού αυτοδιοίκητου.

Ακόμη κι όταν η επέμβαση των αρμοδίων σωμάτων ασφαλείας της Πολιτείας είναι απαραίτητη, όπως και στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, πρέπει προφανώς να υπακούει στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου, και όχι σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες, όπως ευθαρσώς και, τουλάχιστον, ατυχώς δηλώνεται στο ΣΑκΠ: “όλα αυτά τα πληροφοριακά δεδομένα… θα υποβάλλονται σε συγκέντρωση, καταχώρηση, σύνθεση, ανάλυση και αξιολόγηση… μέσω καθημερινών ενημερώσεων της πιθανότητας πυροδότησης βίαιων παρεμβάσεων στους χώρους του Πανεπιστημίου, με αφορμή αποφάσεις σε Πολιτικό Επίπεδο (Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κ.λπ.), μη αρεστές στους φοιτητές… με την ανταλλαγή και ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων, σε κεντρικό επίπεδο του Πανεπιστημίου μεταξύ του ΑΠΘ με τους κρατικούς θεσμικούς φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κ.λπ.), ως και με αντίστοιχους Οργανισμούς”.

Καλούμαστε όλες -οι να σεβαστούμε τη ελευθερία του λόγου όλων μας, ακόμη, ή καλύτερα, ιδιαίτερα αυτών με τους / τις οποίους -ες διαφωνούμε, να προασπίσουμε την ασφάλεια αλλά και την ανοικτή, ελεύθερη υπόσταση των χώρων μας, να υπερασπιστούμε εν τέλει το βαλλόμενο δημόσιο πανεπιστήμιο, ειδικότερα το ΑΠΘ. Σε αυτό δεν μπορεί παρά να είμαστε σύμφωνες -οι όλες -οι.

*Ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης είναι Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου