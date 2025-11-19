Η Θεσσαλονίκη απογειώνεται: Ο FlyOver προχωρά και αλλάζει τον χάρτη της πόλης

Της Έλενας Ράπτη*

Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Και αλλάζει με τρόπο που για χρόνια αποτελούσε ζητούμενο, αλλά σήμερα γίνεται πράξη. Γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως δεν στέκεται στα λόγια, αλλά μιλά με πράξεις.

Το έργο της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου – ο Flyover – δεν είναι μια ακόμη οδική παρέμβαση. Είναι μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, ένα έργο που έρχεται να δώσει νέα δυναμική στην πόλη και να διαμορφώσει τον σύγχρονο οδικό της χάρτη.

Οι εικόνες από τα εργοτάξια αποτυπώνουν ξεκάθαρα αυτή τη μετάβαση. Εκεί όπου μέχρι “χθες” βλέπαμε μόνο προετοιμασία, σήμερα υψώνονται βάθρα, τοποθετούνται μεταλλικές κατασκευές και διαμορφώνονται οι πρώτες γραμμές της νέας υπερυψωμένης χάραξης.

Ο Flyover παύει να είναι μια μελέτη στο χαρτί και γίνεται μια ορατή πραγματικότητα που προχωρά με μεθοδικότητα και σταθερό ρυθμό. Πρόκειται για μια υποδομή που θα μεταμορφώσει την καθημερινότητα: μια σύγχρονη ταχεία λεωφόρος μήκους 7,5 χιλιομέτρων και ένα σύνολο παρεμβάσεων που εκτείνονται σε περισσότερα από 12 χιλιόμετρα. Μείωση της συμφόρησης, ενίσχυση της ασφάλειας, καλύτερη κινητικότητα και μια πόλη πιο λειτουργική για πολίτες, επαγγελματίες και επισκέπτες.

Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολιτικό όραμα για την πόλη μας, που έχει πάρει σάρκα και οστά.

Η κυβέρνηση έχει θέσει ως ορόσημο την ολοκλήρωση του έργου το 2027. Μια δέσμευση που αποδεικνύεται καθημερινά μέσα από τον ρυθμό εξέλιξης του έργου. Η Θεσσαλονίκη έχει στερηθεί για δεκαετίες σημαντικά έργα υποδομών – σήμερα όμως βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας νέας αναπτυξιακής πορείας.

Ένα έργο – μήνυμα ότι η πόλη μπορεί να περάσει σε ένα νέο επίπεδο. Ότι οι μεγάλες υποδομές είναι προτεραιότητα για τη Βόρεια Ελλάδα. Ο Flyover συμβολίζει τη Θεσσαλονίκη που θέλουμε: μια πόλη που κινείται, εξελίσσεται, προσελκύει επενδύσεις, βελτιώνει τις μετακινήσεις της και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών της. Είναι ο δρόμος προς μια νέα εποχή – και είμαστε εδώ για να τον ανοίξουμε.

Η Θεσσαλονίκη απογειώνεται. Και μαζί της απογειώνεται και η προοπτική ενός νέου αναπτυξιακού ορίζοντα για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

*Η Έλενα Ράπτη είναι Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Α΄ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης