Ανεκτικοί στη βεντέτα, δυσανεκτικοί στο δεντρολίβανο. Ως πότε;

*Της Χριστίνας Α. Σωτηράκογλου

Έκπληκτοι παρακολουθούμε διαχρονικά βεντέτες, φονικά, όπλα, καταστροφές δημοσίων ιδιοκτησιών κατά τη διάρκεια πορείας, λεηλασίες από γνωστούς αγνώστους. Σκηνικά που δεν αρμόζουν στην δημοκρατία μας και αντιτίθενται στην αισθητική και τη λογική μας. Προφανώς δεν είναι επανάσταση η καταστροφή των δημοσίων υποδομών και των ΑΤΜ. Ούτε είναι παράδοση η θανατηφόρα βεντέτα στην Κρήτη, η αμετροέπεια στην παράνομη οπλοχρησία και οπλοφορία, οι αρπαγές εφήβων κοριτσιών με σκοπό το γάμο. Ναι, το παρατηρητήριο της Αλυσίδας ενημερώθηκε ότι σε χωρία της Κρήτης οι γονείς κρατούν τα έφηβα κορίτσια τους στο σπίτι, φυλακισμένα, για να μη τα κλέψουν άγνωστοι και τα παντρευτούν με τη βία. Κανένα έθιμο, καμία ιδεολογία δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία, ειδικά όταν αποτελεί και ποινικό αδίκημα, με απειλή κακουργηματικής κάθειρξης. Και φυσικά ο φορολογούμενος δεν πρέπει να πληρώνει το κόστος των αστυνομικών παρεμβάσεων.

Απεναντίας, την προηγούμενη εβδομάδα, ένας συμπολίτης μας, στο προαύλιο δημοσίου Νοσοκομείου, προσπάθησε να μυρίσει ένα δεντρολίβανο και για την πράξη του αυτή κλήθηκε περιπολικό, συνελήφθη και έμεινε στο Τμήμα για 7 ώρες ενώ ακολούθως σημάνθηκε και έδωσε τα αποτυπώματα του! Οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να πράξουν διαφορετικά, αφού έγινε καταγγελία. Το γεγονός ότι με εντολή Εισαγγελέα αφέθη ελεύθερος, δεν μειώνει την ταλαιπωρία του. Και το αίσθημα της αδικίας θα συμπλήρωνα εγώ. Ως συνήγορος υπεράσπισης του αμέσως κατάλαβα τη δυσαναλογία πράξης/ ποινής. Το ίδιο αντελήφθη σύσσωμη η ελληνική κοινωνία, με πρωτόγνωρο ενδιαφέρον των δημοσιογράφων και των συμπολιτών μας.

Προφανώς η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, η μέση λύση δηλαδή δεν τηρήθηκε στην περίπτωση αυτή. Οι συνέπειες ήταν δυσανάλογες της πράξης του συμπολίτη μας και μας αφύπνησαν για να αντιδράσουμε σε μία από τις σπάνιες φορές που όλοι συμφωνούμε.

Από την άλλη ως πότε η αρχή αυτή θα παραβιάζεται και εμείς, οι ευνομούμενοι πολίτες θα βλέπουμε ασύλληπτους αυτούς που συνειδητά και προκλητικά παρανομούν για μια λανθασμένη ιδεολογία ή την «παράδοση» τους και καταστρέφουν ζωές, το βιος, τις περιουσίες μας και κυρίως την αισθητική και την πίστη στην αστική δημοκρατία μας?

Η πρόταση μου; Άμεση αντιμετώπιση της βαριάς εγκληματικότητας και εφαρμογή του Νόμου χωρίς την δικαιολογία της ιδεολογίας και του εθίμου. Όσο και αν στεναχωρεθούν και κατασταλούν κάποιοι, η πλειοψηφία της κοινωνίας θα αισθανθεί ασφάλεια και εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Είναι πολύτιμο αυτό! Δεν μπορούμε να το απεμπολούμε!

*Η Χριστίνα Α. Σωτηράκογλου είναι Δικηγόρος – Ειδική Δικαστική Γραφολόγος