?: Στο Ηράκλειο ήταν στο VAR και δεν είδε πέναλτι υπέρ μας... Σήμερα ήταν ξανά στο VAR και γύρισε τη φάση 1 λεπτό πίσω για να μας ακυρώσει γκολ. Ένα από τα ωραιότερα του πρωτάθληματος... Φτάνει πια με τον Σεζο. Στείλτε τους ανίκανους σπίτι τους τώρα. Πόσο ακόμη θα τους αφήσετε να χαλάνε το ποδόσφαιρο; Σπίτι του τώρα! #ARISFC