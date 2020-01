Το γκολ του Αντρέ Βιεϊρίνια στο περσινό παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, ήταν από τις πιο σημαντικές στιγμές της σεζόν. Ο κόσμος, στη σχετική ψηφοφορία, το ανέδειξε το καλύτερο του ΠΑΟΚ, για το 2019.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει στην ιστοσελίδα της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

"Το απίθανο γκολ του Βιεϊρίνια κόντρα στον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα της Super League 2018-19, αναδείχθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ ως Regency Casino Best Goal 2019 μέσω της σχετικής ψηφοφορίας του paokfc.gr και του PAOK FC Official App.

Ένα γκολ μαγικό. Ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς. Ένα πραγματικό αριστούργημα. Ο Παναιτωλικός είχε πάρει κεφάλι στο σκορ και ήταν η ώρα να μιλήσει ο αρχηγός. Η μπάλα έφτασε μπροστά του μετά από πλάγιο, αυτός το ζύγισε, δεν δίστασε και εκτέλεσε. Το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά απίστευτο και κέρδισε το χειροκρότημα όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδας, σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά highlights της πορείας προς το αήτητο πρωτάθλημα και το νταμπλ.

Το γκολ του Αντελίνο Βιεϊρίνια κέρδισε ήδη το Regency Casino Best Goal Μαρτίου, ενώ το τέρμα του κατέκτησε και το Regency Casino Best Goal της σεζόν 2018-19.

Το γκολ του The Leader συγκέντρωσε το 72,2% των ψήφων του κοινού του paokfc.gr και του PAOK FC Official App και αναδείχθηκε ως το Regency Casino Best Goal 2019. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το γκολ-τίτλος του Τσούμπα Άκπομ στον τελικό του ΟΑΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε και πάλι ο Αντελίνο Βιεϊρίνια και το απευθείας φάουλ που πέτυχε κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη.

Θυμηθείτε το όμορφο τέρμα του Βιεϊρίνια μέσα από το βίντεο του PAOK TV και συνδεθείτε για να μαθαίνετε πρώτοι με εικόνα και ήχο όλα τα τελευταία νέα της ομάδας μας.