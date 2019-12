Την τέταρτη ημερίδα της ενότητας Super(local) sessions διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» που υλοποιεί το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Η ημερίδα με τίτλο «Super(local) sessions/Part IV» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, στις 14.00, στην πτέρυγα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ (2ος όροφος - χώρος προγράμματος), με πρωτοβουλία του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, Αν. Καθηγητή Αναστασίου Τέλλιου, και των μελών της Συντονιστικής και Ακαδημαϊκής Επιτροπής του Προγράμματος.

Σκοπός της ημερίδας είναι η αναζήτηση της «τοπικότητας» στον σχεδιασμό αιχμής. Το ζήτημα ερευνάται στο πλαίσιο της θεματικής περιοχής του τρέχοντς κύκλου σπουδών των ακαδημαϊκών ετών 2019-2021 με τίτλο «SuperLocal/το ζήτημα της ταυτότητας/rethinking identity».

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν διακεκριμένες προσωπικότητες στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και ερευνητές στα πεδία ενδιαφερόντων τους, με πλούσιο επιστημονικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο σε αρχιτεκτονικές σχολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα μιλήσουν σχετικά με το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιούνται και θα εξειδικεύσουν στην έννοια της «τοπικότητας» στην αρχιτεκτονική εφαρμογή και θεωρία.

Στην ημερίδα θα μιλήσουν οι:

• Πλάτων Ησαΐας (Αρχιτέκτονας ΑΠΘ, MSC Columbia University και Διδάκτορας TUDelf, με διδακτικό έργο σε Ελλάδα, Αγγλία, Ολλανδία καθώς και επιστημονικό-συγγραφικό έργο)

• Αλεξάνδρα Βούγια (Αρχιτέκτονας ΑΠΘ, MSC Columbia University και Διδάκτορας ΑΑ School of Architecture, με διδακτικό έργο στην Αγγλία καθώς και επιστημονικό έργο)

• Στυλιανός Γιαμαρέλος (Αρχιτέκτονας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Δίπλωμα στη Φιλοσοφία και Επιστήμη ΕΚΠΑ, MSC ΕΚΠΑ & MSC ΕΜΠ, Διδάκτορας Bartlett School of Architecture UCL, με συγγραφικό και διδακτικό έργο)

• Μάνος Ζαρούκας (Αρχιτέκτονας ΑΠΘ, MSC IAAC Institute for Advanced Architecture of Catalonia και διδακτικό έργο σε σχολές της Αγγλίας).

Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των συμμετεχόντων.