Πασαρέλες, χιλιάδες κλικ, επιβραβεύσεις και μια μοναδική εμπειρία στο Μιλάνο οδήγησαν τις Top3 του GNTM, στη μεγάλη στιγμή του τελικού. Oι τρεις καλύτερες, Άννα – Μαρία Ηλιάδου, Κέισι Μίζιου, Κάτια Ταραμπάνκο, είναι αντιμέτωπες με τις τελευταίες προκλήσεις του διαγωνισμού, έχοντας αφήσει πίσω τους τα 24 πανέμορφα κορίτσια που συμμετείχαν φέτος.

Οι δοκιμασίες του μεγάλου τελικού είναι 3 φωτογραφίσεις. Το concept των φωτογραφικών δοκιμασιών είναι «Celebration» κατά τη διάρκεια των οποίων, οι 3 φιναλίστ θα φωτογραφηθούν από τον Δημήτρη Σκουλό, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής και λάμψης.

Στην πρώτη δοκιμασία με τίτλο «The Preparation/Towels», οι υποψήφιες θα ποζάρουν στη σουίτα ενός ξενοδοχείου φορώντας πετσέτες και ανεκτίμητα

κοσμήματα, ενώ προετοιμάζονται για μια μεγάλη βραδιά, σε πολυτελή σουίτα ενός ξενοδοχείου.

Στη δεύτερη δοκιμασία με τίτλο «The Party/ Havana Club» το σκηνικό θυμίζει κάτι από κλαμπ της Κούβας του ’30. Η ατμόσφαιρα παλιού Hollywood, τα εκτυφλωτικά φορέματα και η Έλενα Χριστοπούλου με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, που συμμετέχουν στη λήψη, πλαισιώνουν τις υποψήφιες.

Η τρίτη δοκιμασία με τίτλο «The After Party/ Dancing In The Rain» επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη: το πάρτι έχει τελειώσει και τα κορίτσια γιορτάζουν τη μεγάλη τους στιγμή, παρέα με τους συντρόφους τους.

Η τριπλή δοκιμασία του τελικού ολοκληρώνεται με μια αίσθηση χαράς και ικανοποίησης τόσο από τους κριτές όσο και από τα επίδοξα top models. Το τελευταίο ραντεβού, πριν την ανάδειξη της νικήτριας, είναι στο πλατό του GNTM, σε ατμόσφαιρα και διάθεση απόλυτα γιορτινή και λαμπερή.

Το πλατό γεμίζει με ομορφιά και χάρη καθώς επιστρέφουν για τελευταία φορά οι παλιές παίκτριες, προκειμένου να στηρίξουν τις πρώην συμπαίκτριές τους, όλες ντυμένες με φορέματα υψηλής ραπτικής από τη συλλογή του Άγγελου Μπράτη.

Στο πλατό θα βρίσκονται και συγγενείς των τριών υποψηφίων για να τις εμψυχώσουν.

H νικήτρια θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ, ένα μονοετές συμβόλαιο με την εταιρία καλλυντικών Dust + Cream, ένα συμβόλαιο με το Πρακτορείο Μοντέλων Place Μodels στο Αμβούργο, και ένα εξώφυλλο και editorial μόδας στο περιοδικό Madame Figaro.

Η ανακοίνωση της νικήτριας του GΝΤΜ 2 θα γίνει σε ζωντανή μετάδοση.

Στον μεγάλο τελικό, το τηλεοπτικό κοινό θα έχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο καθώς θα είναι ο 5ος κριτής της ανάδειξης του GNTM 2, έχοντας τη δυνατότητα να βαθμολογήσει ζωντανά την αγαπημένη του υποψήφια και να καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα μέσα από την πλατφόρμα http://my.star.gr