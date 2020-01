Πριν από λίγες ημέρες η Gwyneth Paltrow εξέπληξε τους πάντες όταν ανακοίνωσε πως λανσάρει μέσω του Goop, κεριά με άρωμα αιδοίου, προκαλώντας ποικίλα σχόλια. Ο συγκεκριμένος κωδικός προϊόντος έχει όνομα “This Smells Like My Vagina” και προέκυψε μέσα από τη συνεργασία της με τη φίρμα Heretic, ο δημιουργός της οποίας είναι ένας αρωματοποιός που εμπνέεται από τη φύση και μοιράζεται το πάθος του για τις όμορφες μυρωδιές με την ηθοποιό.

Το άρωμα του κεριού “This Smells Like My Vagina” περιγράφεται στο Goop ως συνηθισμένο. Περιλαμβάνει νότες περγαμόντου, γερανιού, Δαμασκηνού τριαντάφυλλου και κέδρου, που δημιουργούν μια ατμόσφαιρα σαγήνης, απελευθερώνοντας τη φαντασία. Χαρακτηρίζεται μάλιστα ως σέξι και απρόσμενα όμορφο άρωμα, το οποίο προκαλεί μια sophisticated ζεστασιά.

Παρά το περίεργο όνομά του, το συγκεκριμένο κερί φαίνεται πως βρήκε τον μεγαλύτερο celebrity – θαυμαστή του, που δεν είναι άλλος από τον Elton John. Σύμφωνα με τον συνεργάτη του Goop, Douglas Little, ο Elton John αγόρασε έναν “τόνο”, άπειρα, “This Smells Like My Vagina” κεριά, καθένα από τα οποία πωλείται στα 75 δολάρια.

Η καλύτερη διαφήμιση για το brand!