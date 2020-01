Μία ξεχωριστή στιγμή ανάμεσα στην Τζένιφερ Άνιστον και τον Μπραντ Πιτ, χάρισε η τελετή των SAG Awards, χθες το βράδυ στο Λος Άντζελες.

Οι δύο πρώην σύζυγοι, Τζένιφερ Άνιστον και Μπραντ Πιτ, αφού απέσπασαν τα βραβεία καλύτερου ηθοποιού για τις ερμηνείες τους στο "The Morning Show" και το "Once Upon A Time in Hollywood", αντίστοιχα, αντάλλαξαν μια αγκαλιά στα παρασκήνια των βραβείων.

Η εν λόγω στιγμή, με το reunion του πρώην αγαπημένου ζευγαριού, έγινε viral στα social media.