Οι Λέικερς οργάνωσαν μία τελετή για να τιμήσουν τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ πριν από τον αγώνα με τους Μπλέιζερς, η οποία κράτησε περίπου 30 λεπτά και συγκλόνισε τον κόσμο από την αρχή μέχρι το τέλος με άκρως συγκινητικές στιγμές.

Η αρχή έγινε με τον καλλιτέχνη Άσερ να ψέλνει για τον Κόμπι υπό τις ιαχές "MVP", για να ακολουθήσει, για να ακολουθήσει ο Μπεν Χονγκ με το τσέλο του, παίζοντας μία μαγική μελωδία ενώ την ίδια στιγμή παρουσιαζόταν ένα βίντεο με τον Κόμπι να μιλάει για τον εαυτό του, πριν πάρουν την σκυτάλη οι Boyz II Men για αν ψάλουν τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ. Και στην συνέχεια πήρε το μικρόφωνο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και τους καθήλωσε όλους.

Ο ΛεΜπρόν αρχικά ανέφερε τα ονόματα των 9 νεκρών του μοιραίου ελικοπτέρου, αναφέροντας τελευταίο αυτό του Κόμπι, πριν πει:

"Μου έχουν γράψει κάτι και μου ζήτησαν να το τηρήσω. Αλλά, Laker Nation, θα ήμουν λίγος αν διάβαζα αυτά τα σκατά. Θα μιλήσω από την καρδιά μου.

Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα έχουμε μία τελετή για τον Κόμπι. Σήμερα όμως είναι μία γιορτή. Είναι μία γιορτή για τα 20 χρόνια του αίματος, του ιδρώτα, των δακρύων, τους διαλυμένου σώματος, όπου σηκώθηκε και ξανασηκώθηκε, για όλα. Για τις αμέτρητες ώρες, την αποφασιστικότητά του να γίνει τόσο σπουδαίος όσο ήταν. Σήμερα γιορτάζουμε για το παιδί που ήρθε εδώ 18 χρονών, αποσύρθηκε στα 38 και έγινε πιθανότατα ο καλύτερος πατέρας που έχουμε δει τα τελευταία τρία χρόνια. Σήμερα είναι μία γιορτή".

Στο ημίχρονο του αγώνα μάλιστα οι Λέικερς είχαν ακόμα μία έκπληξη στον κόσμο, αφού οι Γουίζ Καλίφα και Τσάρλι Πεθ τραγούδησαν το "See You Again".

Δείτε τα δύο τρομερά βίντεο με όλη την τελετή των Λέικερς: