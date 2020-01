Τη χαρά του και την ικανοποίησή του για τη νίκη του επί του Ζβέρεφ εξέφρασε με δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο 21χρόνος τενίστας στον αγώνα του με τον Γερμανό είχε την συμπαράσταση δεκάδων Ελλήνων της Αυστραλίας που πήγαν στο στάδιο του Μπρισμπέιν για τον υποστηρίξουν και τους αποθέωσε μετά από τη νίκη του!

Μετά την αναμέτρηση ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε περήφανος που είναι Έλληνας και τόνισε ότι οι Έλληνες που είναι στην εξέδρα τους θεωρεί οικογένεια του!

Μάλιστα την ώρα των δηλώσεων έδειξε στην εξέδρα με την κάμερα να καταγράφει το πάθος των Ελλήνων και την αποθέωση προς τον Στέφανο.

«Μπορείτε να τους θεωρήσετε οικογένειά μου, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Καθένας από αυτούς είναι σαν να βρίσκεται στο box μου. Οπότε, ναι, για εμάς μπορείτε να πείτε ότι είναι οικογένεια», είπε.

"You can consider them as my family, I'm proud to be Greek"



