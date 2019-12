Πυροβολισμοί αναφέρθηκαν στο Βερολίνο, κοντά στο Σημείο Ελέγχου Τσάρλι.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία διευκρινίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην περιοχή της Φρίντριχστρασε, αφότου ένοπλος άνοιξε πυρ σε κατάστημα.

Σε νεότερη ανακοίνωση στο twitter η αστυνομία ενημερώνει ότι πιθανότατα οι πυροβολισμοί να συνδέονται με απόπειρα ληστείας και πως η κατάσταση στην περιοχή είναι υπό έλεγχο.

As I expected, the shooting incident in Berlin is criminal in nature. Berlin police now confirm that it was an attempted robbery. Counter-terrorism analysts can now go back to other stuff lol. #Germany pic.twitter.com/mATCagsEaW