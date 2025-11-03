Ζώδια Νοεμβρίου: Ποια θα αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις

Γνωρίζοντας τις αστρολογικές προδιαγραφές ενός μήνα, πότε έχουμε σημαντικές όψεις, αλλαγές ζωδιακών θέσεων των πλανητών, φάσεις της Σελήνης όπως η Νέα Σελήνη ή η Πανσέληνος, μπορούμε πιο εύκολα να προγραμματίσουμε τις δραστηριότητες μας, αλλά και να προσαρμοστούμε ενεργειακά και συναισθηματικά.

Σαν ένα δελτίο πρόγνωσης καιρού που σε προϊδεάζει για το πώς πρέπει να συμπεριφερθείς μια βροχερή μέρα ή ποιες περιοχές πρέπει να αποφύγεις για να μην εγκλωβιστείς σε κακές καιρικές συνθήκες. Βοηθά όταν έχουμε πιο απαιτητικές επιρροές να είμαστε πιο υπομονετικοί κι όταν η ώρα είναι κατάλληλη να εκμεταλλευόμαστε τις θετικές όψεις για να αναλάβουμε δράση είτε στους προσωπικούς είτε στους επαγγελματικούς μας στόχους.

ΚΡΙΟΣ

Με περισσότερες φιλοδοξίες τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο έρχεται ο Νοέμβριος. Γενικότερα είναι ο μήνας που έχει το χρώμα του χρήματος για σας είτε το κυνηγάτε, είτε σας κάθεται, είτε σας λείπει. Με τον Ήλιο μέχρι τις 22/11, τον Ερμή από τις 19/11 ανάδρομο, την Αφροδίτη στον Σκορπιό, αλλά και τη Νέα Σελήνη επίσης στο ίδιο ζώδιο στις 20/11 που αφορά τους οικονομικούς οίκους στο ωροσκόπιό σας, θέλετε δεν θέλετε οτιδήποτε αφορά τις οικονομικές σας προοπτικές θα σας απασχολήσει έντονα. Όμως ο τομέας αυτός υπόκειται και σε ξαφνικές αλλαγές εξαιτίας της επιστροφής του Ουρανού στον Ταύρο. Φυσικά ο ίδιος τομέας πέραν των οικονομικών έχει να κάνει και με τα βαθύτερα συναισθήματα σας αλλά και τις ανασφάλειες, τις φοβίες και τα θέματα ταμπού που σπάνια τα συζητάτε.

Ο κυβερνήτης σας Άρης θέλει ανοιχτούς ορίζοντες

Από τις 04/11 που ο κυβερνήτης σας Άρης προχωρά στον Τοξότη είστε σε μια προσμονή για τα καινούρια σας πλάνα είτε σε επίπεδο σπουδών είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Οτιδήποτε αφορά εξετάσεις, εκπαίδευση, νέα επαγγελματικά πρότζεκτ, ταξίδια, νομικά θέματα, θέματα με ξένους και εξωτερικό, θα σας απασχολήσει σε όλη τη διάρκεια του μήνα αλλά και μέχρι τις 15/12. Βλέπετε όλα τα παραπάνω κυβερνώνται στο Ηλιακό σας ωροσκόπιο από το ζώδιο του Τοξότη, ένα ζώδιο φιλικό προς το δικό σας που σας εμπνέει να κυνηγήσετε τις φιλοδοξίες σας και να είστε δεκτικοί σε νέες εμπειρίες με όσο γίνεται πιο ανοιχτό μυαλό και καρδιά. Το ζώδιο του Τοξότη συνδέεται με την επέκταση των οριζόντων σας βοηθώντας σας να κάνετε ένα ταξίδι χωρίς απαραίτητα να είστε γνώστες και του προορισμού. Άλλωστε ο τελικός προορισμός λίγη σημασία έχει σε σχέση με τις εμπειρίες που θα αποκομίσετε στη διαδρομή. Αυτό που χρειάζεται είναι κάτι να σας ενθουσιάσει, να σας παθιάσει για να του δώσετε την ενέργειά σας. Ούτως ή άλλως και με τον κυβερνήτης σας Άρη στον Τοξότη θα νιώθετε έτοιμοι να αφήσετε τη ζώνη ασφαλείας σας και να μάθετε νέα πράγματα, να αλλάξετε παραστάσεις, να γεμίσετε με νέες εικόνες και στόχους.

Η Πανσέληνος έρχεται… με νεύρα

Στις 05/11 θα πραγματοποιηθεί η Πανσέληνος του Νοεμβρίου στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού που αφορά κυρίως στα οικονομικά. Τα σενάρια είναι πολλά. Μπορεί να προχωράτε σε μια αγορά, να ολοκληρώνεται ο κύκλος μιας συνεργασίας και μια πηγή εσόδων να σταματά ή μπορεί να αναλαμβάνετε ένα νέο επαγγελματικό ρόλο που επηρεάζει και το εισόδημα σας. Μολονότι αυτό το φεγγάρι δεν σχηματίζει όψεις ολοκληρώνεται στο πλαίσιο της αντίθεσης του κυβερνήτη σας Άρη από τον Τοξότη με τον Ουρανό στους Διδύμους. Αν είστε γεννημένοι στο ξεκίνημα του ζωδίου ή στο δεύτερο δεκαήμερο ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ξαφνικά προβλήματα ή με κάποιο ταξίδι, το μεταφορικό σας μέσο ή σε θέματα σπουδών. Μολονότι μπορεί να απογοητευθείτε και να έχετε εκνευρισμό προσπαθήστε να μην το μεταδίδετε στο περιβάλλον σας γιατί θα είναι κάτι περαστικό. Αποφύγετε διενέξεις σχετικά με οικονομικά ζητήματα τις μέρες που περιβάλλουν την Πανσέληνο.

Η Αφροδίτη φέρνει βοήθειες…

Στις 07/11 η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό στον τομέα των οικονομικών στο ωροσκόπιο σας αλλά και των βαθύτερων συναισθημάτων σας. Μολονότι το ζώδιο του Σκορπιού που θα βρίσκεται η Αφροδίτη είναι ουδέτερο προς το δικό σας, μπορείτε να ελπίζετε σε μια μικρή αύξηση των εισοδημάτων σας αλλά και στην ενίσχυση της ερωτικής και σεξουαλικής σας διάθεσης. Από την άλλη μπορεί να ξυπνήσουν και κάποιες ζήλιες, ανασφάλειες κι έλλειψη εμπιστοσύνης. Σε οικονομικό επίπεδο είναι πιθανόν να αποπληρώσετε ένα χρέος ή να κάνετε ένα διακανονισμό ώστε να ελαφρυνθείτε.

Ο Ουρανός επιστρέφει για τελευταία φορά στον Ταύρο

Για τελευταία φορά στις 08/11 ο Ουρανός επισκέπτεται το ζώδιο του Ταύρου προκειμένου να κλείσει τους λογαριασμούς του με αυτό το ζώδιο. Θα περάσει στο φιλικότερο προς το δικό σας ζώδιο των Διδύμων την άνοιξη του 2026. Αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες ημέρες του ζωδίου σας μπορεί να επωφεληθείτε από μια ευκαιρία στα οικονομικά, π.χ. να πουλήσετε ένα ακίνητο που δεν μπορούσατε στο παρελθόν. Μπορεί να είστε αποδέκτες μιας ενδιαφέρουσας επαγγελματικής και πολύ διαφορετικής μάλιστα πρότασης ή στην αντίθετη κατεύθυνση να ολοκληρώνεται ξαφνικά ένας κύκλος εργασιών.

Ο Ερμής ανάδρομος κυριαρχεί στον μήνα

Αν ταξιδέψετε στο εξωτερικό από τις 09/11 μέχρι τις 18/11 καθώς θα έχουμε ανάδρομο Ερμή στον Τοξότη προσέξτε τόσο με τα δρομολόγια για να μην κάνετε λάθος, αλλά και με την ασφάλεια των πραγμάτων που έχετε μαζί σας. Στο ίδιο διάστημα πρέπει να είστε προσεκτικοί τόσο με τα μέσα επικοινωνίας όσο και με το μεταφορικό σας μέσο. Ελέγχετε διπλά και τριπλά τι λέτε, τη δημοσιεύετε και τι υπογράφετε. Από την άλλη ίσως αποφασίσετε να ξαναδείτε την περίπτωση περαιτέρω σπουδών. Στις 19/11 ο Ερμής θα οπισθοχωρήσει στον Σκορπιό για να συνεχίζει την ανάδρομη πορεία του μέχρι τις 29/11. Σε αυτό το δεκαήμερο τα μάτια σας δεκατέσσερα στα οικονομικά σας, καθώς μπορεί να αντιμετωπίζετε λάθη, καθυστερήσεις σε πληρωμές, αναβολές. Μπορείτε να αξιοποιήσετε την επιρροή του αν θέλετε να διακανονίσετε χρέη του παρελθόντος.

Η Νέα Σελήνη φέρνει κι άλλα απρόοπτα στα οικονομικά

Η Νέα Σελήνη στις 20/11 στον Σκορπιό σε αντίθεση με τον Ουρανό, μπορεί να σας βγάλει εκτός προγραμματισμού σε οικονομικό επίπεδο με ξαφνικά και απρόβλεπτα έξοδα, μολονότι μπορεί να προσφέρει στη συνέχεια και διέξοδο ή ξαφνικές ευκαιρίες να βγάλετε χρήματα. Το θετικό είναι ότι οι καταληκτικές όψεις της Νέας Σελήνης είναι ιδιαίτερα θετικές και μπορεί να έχετε, όσο κι αν πιεστείτε, κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Ενδέχεται κάποιο άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον σας να βοηθήσει ή να βρείτε άκρη με την ακίνητη περιουσία σας.

Ο Νοέμβριος σίγουρα τελειώνει με μεγαλύτερη αισιοδοξία

Η είσοδος του Ήλιου στις 22/11 και της Αφροδίτης στις 30/11 στον φιλικό σας Τοξότη, όπου θα βρίσκεται ήδη ο Άρης, θα ωθήσει την προσοχή σας σε θέματα σπουδών, στα μελλοντικά επαγγελματικά σας σχέδια και σε ταξίδια, αλλά το κυριότερο απ’ όλα θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας, θα σας κάνει να βλέπετε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία και θα έχετε περισσότερη εξωστρέφεια. Σε αυτό θα βοηθήσει και η ορθή πορεία του Ερμή μετά τις 29/11, αφού θα αφήσετε πίσω σας τις καθημερινές παρεξηγήσεις, παρανοήσεις, προβλήματα στην επικοινωνία και τις μετακινήσεις σας. Η Αφροδίτη θα ευνοήσει και την ερωτική σας ζωή περισσότερο, οπότε έχετε κάθε λόγο να περιμένετε με χαρά τον Δεκέμβριο.

ΤΑΥΡΟΣ

Ο Νοέμβριος βρίσκει τον Ήλιο και την Αφροδίτη στο μεγαλύτερο μέρος του ακριβώς απέναντι σας, στο ζώδιο του Σκορπιού, δίνοντας περισσότερο από κάθε άλλο μήνα έμφαση στις σχέσεις, τον γάμο, τις συνεργασίες, τις επαφές με τους άλλους στη ζωή σας, τις δημόσιες σχέσεις σας αλλά και τη φήμη. Το να βρείτε τρόπους να διαχειριστείτε τις πιο σημαντικές σας σχέσεις ή συνεργασίες είναι το στοίχημα του Νοεμβρίου για σας, καθώς στον τομέα των σχέσεων θα οπισθοχωρήσει κι ο ανάδρομος Ερμής από τις 19/11 μέχρι τις 29/11 που θα γυρίσει ορθός. Είναι ο μήνας που θα επιθυμείτε να συντροφεύεστε περισσότερο, να μοιράζεστε τον ελεύθερο χρόνο σας με το ταίρι σας, τους κολλητούς σας, ενώ θα σας απασχολήσουν ιδιαίτερα και οι συνεργασίες σας.

Τα οικονομικά σε πρώτο πλάνο

Από τις 04/11 τα οικονομικά θα σας απασχολήσουν ιδιαίτερα τόσο με τον Ερμή στον Τοξότη όσο και με την είσοδο του Άρη σε αυτό το ζώδιο που κυβερνά τον τομέα των οικονομικών στο ωροσκόπιο σας, αλλά και των βαθύτερων συναισθηματικών σας σχέσεων. Έτσι μπορεί να έχετε να τακτοποιήσετε οικονομικά θέματα, λογαριασμούς, αλλά πιθανώς να κλείσετε και κάποιες πόρτες σε σχέσεις ή συνεργασίες που μόνο σας απογοητεύουν και δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε μπροστά. Τα έξοδα θα είναι αυξημένα, αλλά και οι ευκαιρίες να βγάλετε περισσότερα χρήματα θα αφθονούν. Με τον Άρη στο ζώδιο του Τοξότη στον 8ο οίκο του ωροσκοπίου σας που διψά για δύναμη, αναγνώριση, έντονα και αληθινά συναισθήματα ο Νοέμβριος θα έχει αρκετό σασπένς. Τίποτε επιφανειακό κι ελαφρύ δεν φαίνεται να σας αφορά. Θέλετε να μπείτε στα βαθιά και είστε πολύ πρόθυμοι να κολυμπήσετε σε βυθούς για να ανακαλύψετε αυτά που θέλετε. Ο Νοέμβριος σας δημιουργεί και μεγαλύτερο άγχος ή αγωνία κάποιες φορές ακόμη και σε υπαρξιακό επίπεδο. Βλέπετε ο 8ος οίκος συνδέεται με τον βαθύτερο ψυχισμό μας, τα θέματα της ζωής και του θανάτου, της μεταμόρφωσης. Η φαινομενικά ανάδρομη πορεία του Ερμή στον Τοξότη μετά τις 09/11 και μέχρι τις 18/11 σας καλεί να ψάξετε πολύ καλά κάθε οικονομική παράμετρο σε βάθος. Σε αυτό το μήνα καλά θα κάνετε να προστατέψετε τα συμφέροντά σας ιδιαίτερα από ανθρώπους που μπορεί να εκμεταλλεύονται την καλοσύνη σας. Ακόμη προσέξτε ιδιαίτερα και τις οικονομικές σας δοσοληψίες με τον ανάδρομο Ερμή στον Τοξότη κι εννοείται αποφύγετε το ρίσκο.

Η Πανσέληνος στις 05/11 γράφει το όνομα σας

Στις 05/11 σχηματίζεται η Πανσέληνος του μήνα στο ζώδιο σας, η οποία σας οδηγεί σε συνειδητοποιήσεις σχετικά με τις πολύτιμες σχέσεις σας. Από την άλλη είναι πιθανόν να σημειώσετε πρόοδο στην επίτευξη ενός στόχου σας. Θα κάνετε κάποια ξεκαθαρίσματα αφήνοντας πίσω σας ανθρώπους που πλέον δεν έχετε μαζί τους τίποτε που να σας συνδέει και θα καλωσορίσετε καινούρια πρόσωπα στον κύκλο σας. Από την άλλη μπορεί να ασχοληθείτε περισσότερο με το σπίτι ή την ακίνητη περιουσία σας. Κάποιο οικονομικό θέμα όμως μπορεί να σας προκαλέσει ανησυχία ή να έχετε προβλήματα σχετικά με κάποιο δάνειο ή χρηματοδότηση που περιμένετε με την ταυτόχρονη επιρροή της αντίθεσης του Άρη με τον Ουρανό. Σαφώς δεν πρέπει να απογοητευτείτε, καθώς ο τομέας των οικονομικών θα εξακολουθήσει να είναι προτεραιότητα και τον επόμενο μήνα και με πολύ θετικότερες προοπτικές. Αν θέλατε να αλλάξετε σπίτι, να προχωρήσετε σε μια αγορά κατοικίας ή να πουλήσετε το 2026 θα σας ευνοήσει πολύ περισσότερο.

Η Αφροδίτη στον Σκορπιό ευνοεί τις σχέσεις σας

Στις 07/12 η κυβερνήτης του ζωδίου σας, η Αφροδίτη, προχωρά στον Σκορπιό μέσα στον τομέα των σχέσεων, κάνοντας τον Νοέμβριο ιδανικό μήνα για να ενισχύσετε τις προσωπικές σας σχέσεις, να γλυκάνετε κάποιες που μπορεί να μην πήγαν πολύ καλά το προηγούμενο διάστημα, αλλά και να αξιοποιήσετε την επιρροή της για να κάνετε δημόσιες σχέσεις, να ανοίξετε τον κοινωνικό σας κύκλο αλλά και να κάνετε γνωριμίες. Καθώς η Αφροδίτη θα σχηματίσει θετικές όψεις με τον Δία, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα θα σας δώσει μεγαλύτερη έμπνευση αλλά και νέους τρόπους να κάνετε αυτά που θέλετε.

Δεν τελειώσατε με τον Ουρανό…

Ο Ουρανός επιστρέφει… στο ζώδιο σας ανάδρομος στις 08/11 για να διανύσει τις τελευταίες μοίρες του ζωδίου σας. Από το 2018 που ξεκίνησε αυτό το ταξίδι του Ουρανού στο ζώδιο σας πολλά έχουν αλλάξει στη ζωή σας και τώρα επανέρχεται για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Θα επηρεαστούν μόνο οι γεννημένοι τις τελευταίες τρεις ημέρες του ζωδίου σας μέχρι την άνοιξη του 2026 και εσείς είστε που μπορεί να βιώσετε μεγαλύτερη αστάθεια, ξαφνικές αλλαγές και απρόοπτα στη ζωή σας.

Ξεκινά η ανάδρομη πορεία του Ερμή στις 09/11 και του Δία στις 11/11

Στις 09/11 ο Ερμής μπαίνει στη φαινομενικά ανάδρομη πορεία του στο ζώδιο του Τοξότη μέσα στον τομέα των οικονομικών και μπορεί να έχετε μπερδέματα, γραφειοκρατικά ζητήματα με το δημόσιο και τις τράπεζες, να κάνετε κάποιους διακανονισμούς για χρέη του παρελθόντος. Προσέξτε λογαριασμούς, τις ηλεκτρονικές δοσοληψίες και τους κωδικούς σας ειδικά σε κάρτες. Η ανάδρομη πορεία του Ερμή στον Τοξότη θα διαρκέσει μέχρι τις 19/11 και θα συνεχιστεί στον Σκορπιό για το υπόλοιπο της ανάδρομης πορείας του μέχρι τις 29/11. Όσο θα είναι στον Σκορπιό ανάδρομος μπορεί να έχετε επιστροφές από άτομα που είστε συνδεθήκατε προσωπικά είτε επαγγελματικά στο παρελθόν ειδικά αν είστε γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο. Η ανάδρομη πορεία του Δία από τις 11/11 μπορεί να σας βάλει σε σκέψεις σχετικά με κάποιες επιλογές είτε σε θέματα σπουδών είτε δουλειάς. Μην απογοητεύεστε αν παρατηρήσετε κάποια στασιμότητα. Δείτε το σαν μια ευκαιρία να βρείτε μια πιο ουσιαστική λύση ή ένα μονοπάτι στα επαγγελματικά ή τις σπουδές που σας ταιριάζει καλύτερα.

Η Νέα Σελήνη φέρνει νέο αέρα στις σχέσεις σας

Στις 20/11 έρχεται η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό που πραγματοποιείται σε αντίθεση με τον Ουρανό στο ζώδιο σας. Οι γεννημένοι στο τέλος του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε την τάση να επαναστατήσετε απέναντι σε κάθε περιορισμό της έκφρασής σας, απέναντι σε «κουτιά» που θέλουν να σας εγκλωβίσουν οι άλλοι είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Κάποιοι μπορεί αν δεν προσέξετε να δημιουργήσετε και ρήξεις αυτές τις μέρες. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό εγκαινιάζει μια περίοδο που θα αφήσετε πίσω σας ό,τι πλέον δεν σας εξυπηρετεί και δεν σας επιτρέπει να σημειώσετε πρόοδο από κακές συνήθειες μέχρι ανώφελες σχέσεις και συνεργασίες και θα μπείτε σε νέες και πιο πολλά υποσχόμενες, καθώς αυτή η Νέα Σελήνη δέχεται και την ευεργετική επιρροή του Δία, του Κρόνου και του Ποσειδώνα.

Ο μήνας τελειώνει με ελπίδα

Στις 29/11 ο Ερμής θα περάσει σε ορθή πορεία δίνοντας σιγά σιγά τέλος στα παρατράγουδα, στις καθυστερήσεις και τα απρόοπτα. Στις 30/11 η Αφροδίτη θα περάσει στον Τοξότη, φέρνοντας νέες ευκαιρίες στα επαγγελματικά αλλά και στα οικονομικά σας που θα τις δείτε να γιγαντώνονται τον επόμενο μήνα.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ο Νοέμβριος δεν είναι ξεκούραστος μήνας και σίγουρα θα δοκιμάσει αρκετά το νευρικό σας σύστημα με κάποιες προκλήσεις, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα σας βοηθήσει να εξελιχτείτε και να σημειώσετε πρόοδο ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας-φυσικής κατάστασης αλλά και της δουλειάς. Από την άλλη είναι μήνας που η προσοχή σας θα εστιαστεί σε θέματα σχέσεων και συνεργασιών περισσότερο, καθώς οι πλανήτες μετακινούνται από τον Σκορπιό στο ζώδιο απέναντί σας, τον Τοξότη.

Όλα για τις σχέσεις

Στις 04/11 ο Άρης μπαίνει φουριόζος στον Τοξότη μέσα στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών, καλώντας σας ξεκάθαρα να συνεργαστείτε με τους άλλους και να συμβιώσετε με αρμονία. Άλλωστε στο ίδιο ζώδιο βρίσκεται ήδη από τις 29/11 κι ο κυβερνήτης σας Ερμής. Θα είναι εύκολη υπόθεση η αγαστή συνεργασία; Κάποιες φορές θα είναι πιο ζόρικα τα πράγματα, ειδικά όταν ο Ερμής γυρίσει σε ανάδρομη φαινομενικά πορεία στις 09/11, αλλά Δίδυμοι είστε, δηλαδή πολυμήχανοι και προσαρμοστικοί, και θα καταφέρετε να βρείτε τρόπους να επιτύχετε το καλύτερο. Σαφώς μπορεί κάποιες στιγμές να νιώσετε δυσαρέσκεια, αλλά δεν είναι ανάγκη να τη δείχνετε δημόσια, π.χ. στη δουλειά σας. Η πορεία του Άρη στον Τοξότη που θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου φέρνει τα πάνω κάτω σε σχέσεις προσωπικές ή επαγγελματικές. Με τη δύναμη αυτής της επιρροής μπορεί να κάνετε μια νέα και σημαντική γνωριμία ή σχέση, είναι όμως το ίδιο πιθανό να βιώσετε απογοήτευση και να πείτε και αντίο σε μια σχέση που πλέον δεν έχει τίποτε να σας προσφέρει. Σε κάθε περίπτωση σε αυτό τον μήνα θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας περισσότερο τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των άλλων αν θέλετε να κυλάνε τα πράγματα αρμονικά.

Η Πανσέληνος του παρασκηνίου

Στις 05/11 πραγματοποιείται η Πανσέληνος στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού παράλληλα με την αντίθεση του Άρη προς τον Ουρανό. Είναι πιθανόν να υπάρχουν κάποιες παρασκηνιακές εξελίξεις τις οποίες μαθαίνετε και πιθανώς σας ενοχλούν ή σας στενοχωρούν σε αυτή τη φάση. Ίσως πρέπει να βάλετε κάποια όρια σε μια κατάσταση, ενώ είναι πιθανόν να βιώνετε το τέλος ενός επαγγελματικού κύκλου. Και με αυτό το φεγγάρι καλά θα κάνετε να είστε προσεκτικοί και σε θέματα υγείας ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που υπάρχουν αρκετές ιώσεις.

Η Αφροδίτη θα βοηθήσει την καθημερινότητα σας

Η Αφροδίτη θα βρίσκεται μετά τις 07/11 στον Σκορπιό και θα φροντίζει κάπως την καθημερινότητα σας μέχρι τις 29/11. Με τη συνδρομή της μπορείτε να βελτιώσετε σχέσεις με συνεργάτες, να ελκύσετε νέους πελάτες αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Μάλιστα μολονότι ο Νοέμβριος είναι ένας πολυέξοδος μήνας θα καταφέρετε να εξισορροπήσετε τα έξοδα με κάποιες έκτακτες αμοιβές. Αν θέλετε μπορείτε να ασχοληθείτε περισσότερο και με την εμφάνισή σας τον μήνα αυτό, αλλά μην κάνετε πειράματα με νέες θεραπείες και κούρες ομορφιάς ειδικά μετά τις 09/11 που θα γυρίσει σε ανάδρομη πορεία ο κυβερνήτης σας Ερμής.

Ο Ερμής σε ανάδρομες… περιπέτειες

Σε όλη τη διάρκεια του μήνα πρέπει να είστε προσεκτικοί, καθώς ο Άρης αυξάνει τις αντιπαραθέσεις, τα νεύρα, τον ανταγωνισμό και τα δράματα τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές σας σχέσεις. Αν παρατηρήσετε ας πούμε ότι με το σύντροφό σας ή με ένα στενό συνεργάτη είστε μονίμως σε γκρίνια, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πιο βαθιά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσετε με σοβαρότητα για να επιλυθούν. Όσο κι αν οι άλλοι σας ζητούν να προσαρμοστείτε στις δικές τους επιθυμίες εσείς πρέπει να σεβαστείτε τα δικά σας όρια. Η ένταση στις σχέσεις βαθαίνει καθώς ο Ερμής γυρίζει σε ανάδρομη φαινομενικά πορεία μετά τις 09/11 και μέχρι τις 18/11 στον Τοξότη. Από τη μια σας βάζει στη διαδικασία να εστιαστείτε σε όσα δεν σας ικανοποιούν σε μια σχέση ή συνεργασία κι από την άλλη μπορεί να φέρνει πρόσωπα από το παρελθόν στο διάβα σας, είτε είναι παλιότεροι ερωτικοί σύντροφοι είτε συνεργάτες. Από τις 19/11 μέχρι τις 29/11, που θα γυρίσει σε ορθή πορεία, θα οπισθοχωρήσει ανάδρομος στον Σκορπιό φέρνοντας κάποιες προκλήσεις στην καθημερινότητα σας. Προσέξτε τις λεπτομέρειες στη δουλειά και τις παρεξηγήσεις με άτομα που συνεργάζεστε. Ακόμη προσοχή στα δεδομένα σας, στις συσκευές επικοινωνίας αλλά και το μεταφορικό σας μέσο.

Ο Ουρανός λέει αντίο προσωρινά στο ζώδιο σας

Ο Ουρανός, που πέρασε δοκιμαστικά στο ζώδιο σας τον Ιούλιο, στις 08/11 οπισθοχωρεί στον Ταύρο για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Θα εγκατασταθεί μόνιμα στο ζώδιο σας από την άνοιξη του 2026. Θα επηρεαστείτε περισσότερο οι γεννημένοι στις τελευταίες ημέρες του ζωδίου που πρέπει να προσέχετε περισσότερο σε θέματα υγείας, αλλά να ακούτε πιο πολύ και τη διαίσθησή σας. Στις 11/11 ο Δίας θα γυρίσει ανάδρομος στον Καρκίνο στον τομέα των οικονομικών και πιθανώς να πρέπει να επανεξετάσετε την οικονομική σας διαχείριση, να δείτε μήπως σπαταλάτε χρήματα σε αχρείαστες αγορές ή ακόμη να κάνετε και κάποια αναπροσαρμογή στις τιμές σας αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες.

Απροόπτων συνέχεια… με τη Νέα Σελήνη στον Σκορπιό

Η Νέα Σελήνη στις 20/11 μπορεί να φέρει ουρανοκατέβατα σχεδόν μια νέα επαγγελματική πρόταση για τους γεννημένους στο τρίτο δεκαήμερο. Για κάποιους αυτή η Νέα Σελήνη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα άγχους, να δημιουργήσει αστάθειες στον επαγγελματικό σας χώρο ή αλλαγές σε πρόσωπα και υποχρεώσεις. Είναι μια Νέα Σελήνη όμως που βοηθά αν έχετε ως στόχο να βελτιώσετε την υγεία και τη φόρμα σας να είστε πιο αποφασιστικοί και συγκεντρωμένοι σ’ αυτή την προσπάθεια. Ασχοληθείτε με τον εαυτό σας, διώξτε κακές συνήθειες και κάνετε περισσότερο εσωτερική δουλειά με σας τους ίδιους. Προσοχή στην υγεία και το παρασκήνιο οι γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο.

Τέλος καλό… όλα καλά

Η ορθή πορεία του Ερμή στις 29/11 και η είσοδος της Αφροδίτης στο ζώδιο του Τοξότη στις 30/11 θα βοηθήσουν ιδιαίτερα τόσο πρακτικά στην καθημερινότητα σας όσο και στις σχέσεις σας. Αφενός με τον ορθόδρομο κυβερνήτη σας θα εξομαλυνθούν παρεξηγήσεις, προβλήματα στην επικοινωνία ή τις μετακινήσεις και αφετέρου με την Αφροδίτη στον Τοξότη θα ευνοηθούν περισσότερο οι επαφές με τους άλλους. Μάλιστα μπορεί να κάνετε νέες γνωριμίες και σχέσεις ή να μπείτε σε νέες συνεργασίες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ο Νοέμβριος είναι σαφώς πολύ πιο θετικός μήνας για τις εξελίξεις στη ζωή σας, καθώς θα νιώθετε στο «στοιχείο» σας με Ήλιο, Αφροδίτη και Ερμή στο μεγαλύτερο μέρος του μήνα στον φιλικό σας υδάτινο Σκορπιό. Εκτός από αυτό είναι ο μήνας που η ερωτική σας ζωή, τα θέματα των παιδιών και τα οικονομικά σας μπορεί να γίνουν λίγο πιο ευχάριστα. Είναι ένας μήνας που υπόσχεται ευχάριστες στιγμές, δημιουργικές ιδέες και ευκαιρίες να το ρίξετε έξω.

Ο Άρης από τον Τοξότη κάνει την υγεία και την εργασία προτεραιότητα

Η φροντίδα του εαυτού σας είναι η προτεραιότητα του Νοεμβρίου, καθώς ο μήνας φιλοξενεί από τις 04/11 στον Τοξότη, το ζώδιο που κυβερνά στο Ηλιακό σας ωροσκόπιο τον οίκο της φυσικής κατάστασης και υγείας αλλά και την καθημερινότητα της εργασίας σας, τον Άρη μέχρι τις 15/12, τον Ήλιο μετά τις 22/11 και τον Ερμή μέχρι τις 18/11. Με έμφαση σε όλη τη διάρκεια του μήνα σε αυτό το ζώδιο θα είστε πιο αποφασισμένοι να γίνετε πιο παραγωγικοί στη δουλειά κι ο όγκος των υποχρεώσεων σας θα αυξηθεί κατακόρυφα. Και μολονότι θα θέλετε να βάλετε τα δυνατά σας και να δώσετε όλη σας την ενέργεια στα επαγγελματικά, φροντίστε να μην εξουθενωθείτε πνευματικά και σωματικά. Προτεραιότητα θα πρέπει να έχει η υγεία σας και μόνο αυτή. Τα άλλα έπονται. Η έμφαση στο ζώδιο του Τοξότη μπορεί να σας αποκαλύψει πως οι καθημερινές σας συνήθειες και ρουτίνες μπορεί να σας δημιουργούν προβλήματα ή μπορεί να σας βοηθούν. Εκμεταλλευτείτε την επιρροή αυτή για να αποκτήσετε σε κάθε περίπτωση μια πιο υγιεινή διατροφή, να βρείτε τον κατάλληλο τρόπο εκγύμνασης, αλλά και να μετριάσετε το άγχος που σας δημιουργεί η δουλειά.

Η Πανσέληνος στις 05/11 φέρνει αποτελέσματα αλλά και αναποδιές

Μολονότι η Πανσέληνος σχηματίζεται σε ένα φιλικό άξονα προς το ζώδιο σας, τον άξονα Ταύρου-Σκορπιού που κυβερνά τις σχέσεις σας φιλικές κι επαγγελματικές και είναι πιθανόν να γιορτάζετε μια επιτυχία με τους φίλους και τους συνεργάτες σας, δυστυχώς πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αντίθεσης του Άρη από τον Τοξότη με τον Ουρανό στους Διδύμους που μπορεί να φέρουν ένα ξαφνικό πρόβλημα και να σας γεμίσουν με άγχος. Φυσικά υπάρχει πάντα στο ζώδιο σας ο φύλακας άγγελος σας Δίας που σας προστατεύει από τα χειρότερα, οπότε σε σχέση με άλλους μάλλον εσείς θα προστατευθείτε περισσότερο. Πάντως η Πανσέληνος αυτή αν είστε γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο μπορεί να δείξει και την ολοκλήρωση ενός στόχου ή το ξεκίνημα της υλοποίησης του. Θα είστε σε κοινωνική διάθεση και πιθανώς να είστε αποδέκτες και κάποιας πρόσκλησης για μια εκδήλωση. Αν είστε γεννημένοι αρχές του ζωδίου προσοχή στην υγεία.

Η Αφροδίτη στον Σκορπιό σας χαμογελά διάπλατα

Στο μεγαλύτερο μέρος του Νοεμβρίου αρχής γενομένης από τις 07/11 η Αφροδίτη θα βρίσκεται στον φιλικό σας Σκορπιό μέσα στον τομέα του έρωτα, της δημιουργίας, της διασκέδασης, των παιδιών, της φήμης, ενισχύοντας με το άγγιγμά της όλα τα παραπάνω. Έτσι μέσα στο τρελό σας πρόγραμμα βρείτε χρόνο να ασχοληθείτε όχι μόνο με όσα πρέπει, αλλά και αυτά που θέλετε. Αν είστε μόνοι-ες κυκλοφορήστε λίγο περισσότερο, αν είστε σε σχέση βρείτε χρόνο για να τον αφιερώσετε στον άνθρωπο σας και βρείτε τρόπο αν όχι καθημερινά έστω τα γουηκέντ να ξεχνάτε τις υποχρεώσεις και τα «πρέπει» και να διασκεδάζετε. Δεν είναι χάσιμο χρόνου η διασκέδαση και η χαλάρωση. Είναι απαραίτητα στην επιβίωσή μας.

Ο Ερμής παίζει με τα νεύρα σας με την ανάδρομη πορεία του

Στις 09/11 ο Ερμής θα γυρίσει σε φαινομενικά ανάδρομη πορεία στον Τοξότη μέχρι τις 18/11. Στο διάστημα αυτό προσέξτε λίγο περισσότερο θέματα δουλειάς αλλά και υγείας. Μην είστε βιαστικοί όταν απαντάτε emails, υπογράφετε σημαντικά έγγραφα, αλλά και στις εμπορικές σας δοσοληψίες όπως και στην οδήγηση. Αν είστε γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο είναι πιθανόν να έχετε ασυνεννοησία στη δουλειά, εντάσεις ή παρεξηγήσεις με συνεργάτες ή πελάτες. Μετά τις 19/11 ο Ερμής θα συνεχίσει την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιο του Σκορπιού μέχρι τις 29/11 που θα γυρίσει ορθόδρομος. Στο διάστημα αυτό μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια άλυτα θέματα στην προσωπική σας ζωή προκειμένου να τα αναλύσετε σε βάθος και να βρείτε λύσεις. Από την άλλη είναι πιθανόν να προκύψει μια επιστροφή από το παρελθόν ενός μετανιωμένου-ης πρώην ή και φίλου που μπορεί να έχει να σας προτείνει κάτι. Μπορεί ακόμη να έχετε και τυχαίες συναντήσεις με άτομα που έπαιξαν ρόλο στη ζωή σας στο παρελθόν.

Ο Δίας ανάδρομος στο ζώδιο σας μετά τις 11/11

Στις 11/11 ο Δίας θα γυρίσει σε ανάδρομη φαινομενικά πορεία για πρώτη φορά στο ζώδιο σας από τις 09/06/25 που σας πρωτοεπισκέφθηκε. Αυτό θα μπορούσε να σας δημιουργήσει αρχικά μια αίσθηση απογοήτευσης αν βλέπετε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις ή αναβολές στα σχέδια σας. Από την άλλη ίσως νιώσετε μεγαλύτερη αβεβαιότητα και σύγχυση σχετικά με τους στόχους σας, αλλά μην ανησυχείτε γιατί είναι κάτι εντελώς παροδικό. Δείτε το σαν να κάνετε ένα βήμα πίσω για να ορμήσετε με μεγαλύτερη φόρα σε αυτά που θέλετε να κάνετε στην καινούρια χρονιά.

Η Νέα Σελήνη των εκπλήξεων

Βέβαια ο Νοέμβριος έρχεται και με εκπλήξεις και απρόοπτα χάρη στη Νέα Σελήνη στις 20/11. Η Νέα Σελήνη σε αντίθεση με τον πλανήτη των ξαφνικών αλλαγών Ουρανό μπορεί να φέρει έναν κεραυνοβόλο έρωτα, μια ξαφνική εγκυμοσύνη ή ακόμη και μια νέα απασχόληση για όσους το ψάχνουν και είναι γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο. Μπορεί να έχετε νέα για ένα στόχο σας εντελώς ξαφνικά ή εξελίξεις στη ζωή ενός φίλου ή συνεργάτη που επηρεάζουν έμμεσα και σας. Από την άλλη μπορεί να φέρει και μια αλλαγή κατεύθυνσης σε ό,τι αφορά τους στόχους σας για το μέλλον ενώ είναι πιθανό να φορτιστείτε συναισθηματικά από τις εξελίξεις σε πρόσωπα από το φιλικό ή επαγγελματικό σας περιβάλλον. Παρόλα αυτά, αν είστε γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο δεν είναι απίθανο να δείτε ένα στόχο σας να υλοποιείται κάτω από αυτή την επιρροή, καθώς οι καταληκτικές όψεις της Νέας Σελήνης είναι άκρως θετικές.

Υγεία και δουλειά υψηλή προτεραιότητα

Η τελευταία εβδομάδα του μήνα στρέφει την προσοχή στη δουλειά και τη φυσική σας κατάσταση και υγεία. Η είσοδος του Ήλιου στις 22/11 στο ζώδιο του Τοξότη που θα συμπορεύεται ταυτόχρονα με τον Άρη μέχρι τις 15/12 αυξάνει τους ρυθμούς στην καθημερινότητα σας, τις υποχρεώσεις αλλά και το στρες. Η καλύτερη διέξοδος φυσικά είναι η άσκηση για να απαλλάσσεστε από το καθημερινό άγχος και να μπορείτε να συγκεντρώνεστε καλύτερα στους στόχους σας. Καθώς οι καταστάσεις στον εργασιακό σας χώρο θα γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, αποφύγετε παρασκηνιακές ενέργειες, ανάμιξη σε υποθέσεις τρίτων που δεν σας αφορούν άμεσα και μην αφήνετε τις φοβίες και τις ανασφάλειες σας να ρίχνουν την αυτοπεποίθηση σας. Η ορθή πορεία του Ερμή στον Σκορπιό από τις 29/11 και η Αφροδίτη στον Τοξότη από τις 30/11 θα βοηθήσουν να βρείτε λύσεις σε ό,τι σας ταλαιπώρησε μέσα στον Νοέμβριο.

ΛΕΩΝ

Ο Νοέμβριος στο μεγαλύτερο μέρος του είναι ένας μήνας με έμφαση στην προσωπική σας ζωή, την οικογένεια, το σπίτι και είναι σαφώς πιο εσωτερικός μήνας για την ψυχολογία σας με αρκετές εντάσεις, αλλαγές και ανάγκη προσαρμογής σε νέα δεδομένα. Στο μεγαλύτερο μέρος του μήνα Ήλιος, Ερμής και Αφροδίτη θα βρίσκονται στο ζώδιο του Σκορπιού, ένα ζώδιο που είναι κόντρα στη δική σας ενθουσιώδη και πύρινη φύση. Όμως μέσα στα απαιτητικά του μήνα υπάρχει ως μαξιλαράκι η παρουσία του Άρη στον Τοξότη μετά τις 04/11 και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου που θα βοηθήσει ουσιαστικά στις σχέσεις σας με τους άλλους αλλά και στην προσωπική σας ζωή.

Ο Άρης περνάει στον Τοξότη στις 04/11 και σας απαλλάσσει από τα άγχη

Στις 04/11 ο Άρης αποχωρεί από τον Σκορπιό και τη θέση πολιορκίας που είχε προς το ζώδιο σας και προχωρά στον Τοξότη δίνοντας έμφαση στον έρωτα, τη δημιουργία, τα παιδιά, τη διασκέδαση και τα επιχειρηματικά σας σχέδια. Έτσι στο μεγαλύτερο μέρος του θα μπορέσετε να χαρείτε θετικότερες εξελίξεις στην καθημερινότητας σας. Ο Άρης αυτός διεγείρει την ανάγκη σας να εκφραστείτε ελεύθερα και δημιουργικά και να βρείτε κάτι που θα σας παθιάσει ώστε να το ακολουθήσετε. Για κάποιους μπορεί να υπάρχουν κι ενδιαφέρουσες εξελίξεις στην αισθηματική σας ζωή ή αν επιθυμείτε έναν απόγονο δεν είναι απίθανο να έχετε σύντομα θετικά νέα. Ο Άρης θα βρίσκεται μέχρι τις 15/12 στον Τοξότη υποστηρίζοντας ακόμη πιο σθεναρά τα σχέδια και τα όνειρά σας. Αν είστε μόνες-οι τα φλερτ θα αυξηθούν και θα υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση στο ερωτικό σας κάλεσμα.

Η Πανσέληνος των εξελίξεων στις 05/11

Στις 05/11 ολοκληρώνεται η Πανσέληνος στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού φέρνοντας τον τομέα της καριέρας σε πρώτο πλάνο. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη αν είστε γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο. Είναι πιθανόν να γίνεστε αποδέκτες κάποιας επαγγελματικής πρότασης με όφελος σε οικονομικό επίπεδο επίσης. Όμως αυτό το φεγγάρι έρχεται μέσα στο πλαίσιο της αντίθεσης του Άρη από τον Τοξότη με τον Ουρανό στους Διδύμους κι %υτό σημαίνει ότι μπορεί να προκύψει κάτι σε μια σχέση φιλική ή ερωτική που δεν το περιμένατε. Αν έχετε παιδιά πιθανόν να υπάρχει κάποιο θέμα και με ένα σας παιδί. Προσέξτε επίσης με τα τεχνολογικά μέσα, το διαδίκτυο κλπ., γιατί μπορεί να εμφανιστεί από κει ξαφνικά κάτι απρόοπτο.

Η Αφροδίτη έρχεται να σας γλυκάνει από τον Σκορπιό

Λίγες μέρες μετά, στις 07/11 η Αφροδίτη θα προχωρήσει στον Σκορπιό μέσα στον τομέα της οικογένειας και του σπιτιού, ευνοώντας τις επαφές με τους στενούς συγγενείς, τη φροντίδα του χώρου του σπιτιού σας που μπορεί να γίνει η εστία πολλών μαζώξεων με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα στη διάρκεια αυτού του μήνα. Αν τον προηγούμενο μήνα είχατε προβλήματα είτε σε σχέση με το σπίτι ως ακίνητο είτε με στενούς συγγενείς, τώρα θα καταφέρετε με μεγαλύτερη ευκολία να τα επιλύσετε και να γλυκάνετε τις σχέσεις σας. Επίσης αν το προηγούμενο διάστημα κάνατε εργασίες, επισκευές, ανακαινίσεις, τώρα θα μπορέσετε να απολαύσετε το σπίτι σας περισσότερο. Από την άλλη μπορεί να αποφασίσετε συμβίωση με το ταίρι σας.

Ο Ουρανός επιστρέφει για λίγους ακόμη μήνες στον Ταύρο

Στις 08/11 ο Ουρανός επιστρέφει στον Ταύρο μετά τη δοκιμαστική του πτήση στους Διδύμους που ξεκίνησε τον Ιούλιο. Αυτή είναι η τελευταία του φορά στο ζώδιο αυτό που θα διαρκέσει μέχρι τις 26/04/26. Αν είστε γεννημένοι προς το τέλος του ζωδίου σας θα επηρεαστείτε περισσότερο και μπορεί να είστε αποδέκτες μιας επαγγελματικής πρότασης ή να πάρετε απόφαση να κάνετε κάτι μόνοι σας και να ανεξαρτητοποιηθείτε.

Ο Ερμής σε ανάδρομες διαδρομές… από τις 09/11

Στην περίοδο της ανάδρομης πορείας του Ερμή στον Τοξότη που ξεκινά από τις 09/11 μέχρι τις 18/11 μπορεί να προκύψουν επιστροφές από το ερωτικό σας παρελθόν ή μπορεί να τις επιδιώξετε κι εσείς οι ίδιοι αν νιώθετε ότι αδικήσατε μια παλιότερη σχέση. Πιο επιρρεπείς θα είστε οι γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου. Θα είστε πιο πρόθυμοι να πειραματιστείτε με τις δημιουργικές σας ιδέες και σίγουρα θα ψάχνετε τρόπους για να διασκεδάσετε όπως παλιότερα. Από τις 19/11 ο Ερμής θα οπισθοχωρήσει ανάδρομος στον Σκορπιό μέχρι τις 29/11 που θα επιστρέψει στην ορθή του πορεία. Σε αυτό το διάστημα θα είναι πιο πιεστικός, ενώ μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά προβλήματα που υπέβοσκαν από παλιότερα είτε με ένα μέλος της οικογένειας σας, τον ιδιοκτήτη του σπιτιού σας αν ενοικιάζετε ένα χώρο ή και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Η Νέα Σελήνη των ανατροπών

Στις 20/11 σχηματίζεται η Νέα Σελήνη που επηρεάζει τους γεννημένους στο τρίτο δεκαήμερο, φέρνοντας απρόβλεπτες και σχεδόν ουρανοκατέβατες εξελίξεις είτε στο μέτωπο της εργασίας είτε του σπιτιού. Μπορεί να προκύπτει η ανάγκη μιας μετακόμισης, μιας χωροταξικής αλλαγής, ή μπορεί να προκύπτει μια αλλαγή πόστου ή καριέρας. Ούτως ή άλλως η επαγγελματική σας ζωή θα είναι στις προτεραιότητες σας. Προσέξτε τις εντάσεις με γονείς ή και ρήξεις στην προσωπική σας ζωή.

Τέλος καλύτερο από την αρχή

Η τελευταία εβδομάδα του μήνα θα είναι πιο αισιόδοξη, καθώς ο Ήλιος περνά στις 22/11 στον φιλικό σας Τοξότη και θα τον ακολουθήσει κι η Αφροδίτη από τις 30/11. Ο Τοξότης είναι το ζώδιο που συνδέεται με την ερωτική σας ζωή, τις πλατωνικές σας σχέσεις, τις φιλίες σας, τη διασκέδαση, τις περιπέτειες, τη χαρά, τα παιδιά και τη δημιουργία και σίγουρα θα νιώθετε καλύτερα σε σχέση με τον προηγούμενο διάστημα και οπωσδήποτε πιο αισιόδοξοι. Στις 29/10 ο Ερμής θα γυρίσει σε ορθή πορεία στον Σκορπιό για να δώσει τέλος σε καθυστερήσεις, παρανοήσεις, αναβολές και γκρίνιες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Ο Νοέμβριος έρχεται με λίγη ένταση, αλλά και με μια αίσθηση ανακούφισης για το δικό σας ζώδιο ή ωροσκόπο, καθώς οι πλανήτες έχουν μια πιο φιλική θέση προς εσάς από το ζώδιο του Σκορπιού και σας καλούν να μοιραστείτε τις σκέψεις, τις ιδέες, αυτά που νιώθετε με τους άλλους. Τόσο ο Ήλιος όσο και η Αφροδίτη από τον Σκορπιό σας καλούν να ανοίξετε τον κοινωνικό σας κύκλο, να γνωρίσετε νέους και ενδιαφέροντες ανθρώπους, να περάσετε χρόνο με φίλους και συνεργάτες, να μάθετε νέα πράγματα και να διευρύνετε τις προοπτικές σας.

Ο Άρης προχωρά στον Τοξότη δημιουργώντας φασαρία…

Στις 04/11 ο Άρης έρχεται να ενώσει τις δυνάμεις του με τον Ερμή στο ζώδιο του Τοξότη ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο εμπειριών στη ζωή σας κυρίως στον τομέα που αφορά την οικογένεια, το σπίτι, την ακίνητη περιουσία σας, ενώ μπορεί να φέρει κάποιες αποκαλύψεις ή βαθιές αλήθειες για την προσωπική σας ζωή και τις σχέσεις σας με ανθρώπους που αγαπάτε πολύ. Με κάποιο τρόπο θα αντιληφθείτε με ένα διαφορετικό τρόπο την έννοια της οικογένειας. Η πορεία του Άρη στον Τοξότη σε όλη τη διάρκεια του μήνα και μέχρι τις 15/12 θα κάνει ακόμη πιο έντονη την ανάγκη σας να προστατέψετε τόσο τα του οίκου σας όσο και αυτούς που θεωρείτε εσείς οικογένεια. Από την άλλη, καθώς ο Άρης είναι ένας πλανήτης που φέρνει περισσότερη αναταραχή μπορεί να φέρει στην επιφάνεια δυσκολίες ή αντιπαραθέσεις στο περιβάλλον του σπιτιού ή της δουλειάς σας που χρειάζεται να τις αντιμετωπίσετε κατά μέτωπο ή προβλήματα με το ίδιο το σπίτι ως ακίνητο. Την περίοδο επιρροής του Άρη μπορεί να νιώθετε λίγο πιο κυκλοθυμικοί, νευρικοί ή μπορεί ακόμη και απογοητευμένοι με κάποια πράγματα, αλλά η επιρροή αυτή έρχεται προκειμένου να επιλύσετε τα κακώς κείμενα και να βάλετε πιο στιβαρά όρια.

Μια κάπως… έκρυθμη Πανσέληνος

Στις 05/11 ολοκληρώνεται η Πανσέληνος του Νοεμβρίου στον άξονα της επικοινωνίας για το δικό σας ζώδιο, τον άξονα Ταύρου-Σκορπιού. Ενδεχομένως αν είστε γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο να μάθετε κάποια σημαντικά νέα ξαφνικά ή να σας έρθουν κάποιες πληροφορίες που αφορούν έμμεσα εσάς. Από την άλλη μπορεί να έχετε να κάνετε μια παρουσίαση, να μιλήσετε κάπου για θέματα που έχετε ειδικές γνώσεις, να δώσετε ίσως μια συνέντευξη και γενικώς να προβάλλετε τη δουλειά σας ή τα ταλέντα σας. Η ίδια η Πανσέληνος δεν σχηματίζει δύσκολες όψεις, όμως καθώς ο Άρης από τον Τοξότη έρχεται αντιμέτωπος με τον Ουρανό στους Διδύμους υπάρχει περίπτωση να προκύψει κάτι ξαφνικό που θα αλλάξει τα σχέδια σας. Προσπαθήστε συνειδητά να αποφύγετε καβγάδες και εντάσεις τόσο στον χώρο του σπιτιού με μέλη της οικογένειας ή τους συγκατοίκους σας όσο και στη δουλειά. Αφορά κυρίως τους γεννημένους στις αρχές του ζωδίου.

Ο κυβερνήτης σας Ερμής μπρος – πίσω στον ζωδιακό

Στις 09/11 ο Ερμής από τον Τοξότη θα γυρίσει σε φαινομενικά ανάδρομη πορεία μέχρι τις 18/11 και μπορεί να νιώσετε μεγαλύτερη ένταση σε ψυχολογικό επίπεδο κυρίως. Πιθανώς να προκύψουν προβλήματα με συγκάτοικους, την οικογένεια σας ή μπορεί να έχετε ζημιές σε συσκευές στον χώρο του σπιτιού που σας δημιουργούν εκνευρισμό. Από την άλλη μπορεί να σας πιάνει μια νοσταλγία για το παρελθόν, για την παιδική σας ηλικία ή μπορεί να έρθετε σε επαφή με άτομα από το παρελθόν. Στις 19/11 ο Ερμής θα οπισθοχωρήσει ανάδρομος στον Σκορπιό φέρνοντας περισσότερες παρανοήσεις, λάθη, τεχνικά προβλήματα στην επικοινωνία, στα μέσα τεχνολογίας που χρησιμοποιείτε ή και στο μεταφορικό σας μέσο. Προσπαθήστε να μη θεωρείτε τίποτε δεδομένο κι αυτονόητο και να είστε όσο πιο επεξηγηματικοί γίνεται για να αποφύγετε σημαντικά προβλήματα.

Ο Κρόνος επιστρέφει σε ορθή πορεία για τελευταία φορά στους Ιχθύς

Πολύ σημαντικό ότι ο Κρόνος στις 28/11 επιστρέφει στην ορθή του πορεία στους Ιχθύς για τελευταία φορά μέχρι την τελική του έξοδο από αυτό το ζώδιο στις 14/02/26 και θα είναι βοηθητικός στις δεσμεύσεις και στην παγιοποίηση των συναισθημάτων στις σχέσεις σας. Αν είχατε απομακρυνθεί ή ψυχρανθεί με τον σύντροφό σας, με κάποιο φίλο ή συνεργάτη θα έχετε την ευκαιρία να το συζητήσετε και να δείτε αν μπορείτε να συνεχίσετε από εκεί που το αφήσατε. Ακόμη μπορεί να μπείτε σε μια νέα συνεργασία ή να έχετε μια δελεαστική επαγγελματική πρόταση. Ο Κρόνος θα επηρεάσει πλέον τους γεννημένους στο τελευταίο πενθήμερο του ζωδίου σας.

Η Νέα Σελήνη των απροόπτων

Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό στις 20/11 ενεργοποιεί τον τομέα της επικοινωνίας, των επαφών, των συζητήσεων, των μετακινήσεων και φέρνει ίσως και κάποια πρόταση που σας ενδιαφέρει επαγγελματικά ή σε επίπεδο σπουδών. Αν είστε γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο μπορεί να έχετε ξαφνικές συναντήσεις ή να προκύψει και ένα μη προγραμματισμένο ταξίδι. Μπορεί να κλείνει οριστικά μια υπόθεση σας, να παίρνετε πτυχίο ή να αποφασίζετε να κάνετε περαιτέρω σπουδές. Καθώς σε αυτό το φεγγάρι εμπλέκεται τόσο ο ανάδρομος Ερμής όσο και ο Ουρανός, μπορεί να προκύψουν εξελίξεις που θα σας ξαφνιάσουν ή αποκαλύψεις που δεν τις περιμένατε. Προσπαθήστε πάντως να είστε προσεκτικοί και στις μετακινήσεις σας αυτές τις μέρες, αλλά και στις σχέσεις σας με γείτονες, συγγενείς, φίλους και συνεργάτες.

Το σπίτι και η οικογένεια σε πρώτο πλάνο

Ο Ήλιος περνά στις 22/11 στον Τοξότη και στις 30/11 ακολουθεί και η Αφροδίτη στο ίδιο ζώδιο. Πρόκειται για μια πιο εσωτερική περίοδο για το ζώδιο σας πιθανώς χωρίς πολλά κέφια κοινωνικοποίησης, μια περίοδος για να σκεφτείτε περισσότερο και να πάρετε αποφάσεις βασισμένες στο συναίσθημα σας. Θέματα των ατόμων που συγκατοικείτε ή των στενών συγγενών σας θα σας απασχολήσουν, ενώ μπορεί να έχετε και κάποιες δυσκολίες σε θέματα σπιτιού ή ακινήτων. Θα πρέπει να προσέχετε το επικριτικό ύφος και γενικώς πώς ασκείτε κριτική στους άλλους αν θέλετε να διατηρήσετε ένα ήρεμο και ειρηνικό κλίμα τόσο στο σπίτι όσο και στη δουλειά και φυσικά να προσέχετε την υγεία σας. Η ορθή πορεία του Ερμή στις 29/11 θα βοηθήσει σιγά σιγά να ομαλοποιηθούν τα πράγματα στην καθημερινότητα σας και να επικοινωνείτε με μεγαλύτερη σαφήνεια.

ΖΥΓΟΣ

Εκπροσωπείτε το ζώδιο της ισορροπίας, της δικαιοσύνης και της αρμονίας και είστε στα καλύτερα σας όταν μπορείτε να κάνετε τους άλλους γύρω σας ευτυχείς…, μόνο που δεν πρέπει να το κάνετε θυσιάζοντας τις δικές σας προοπτικές ευτυχίας. Ο Νοέμβριος θα σας ταλαιπωρήσει λίγο, αλλά θα φέρει και δώρα. Η προσοχή σας θα περιστρέφεται κυρίως γύρω από τα πρακτικά θέματα της δουλειάς και των οικονομικών αγαπητοί μου Ζυγοί.

Έμφαση στην επικοινωνία με τον Άρη στον Τοξότη

Ο Νοέμβριος από τις 04/11 γίνεται ένας ιδιαίτερα πολυάσχολος μήνας για σας που δίνει έμφαση στην επικοινωνία, στην ανάγκη να ανακαλύψετε απαντήσεις και να βρείτε λύσεις σε πολλά παζλ είτε της επαγγελματικής είτε της προσωπικής σας ζωής. Άλλωστε ο Άρης προχωρά στον Τοξότη στον 3ο οίκο της επικοινωνίας, που σας ωθεί σε πιο βαθιές και ουσιαστικές συζητήσεις και σχέδια. Η ανάγκη σας να βρείτε κάτι να παθιαστείτε είτε αυτό αφορά τις σπουδές, τη δουλειά, την επαγγελματική σας κατεύθυνση, την προσωπική σας ζωή και η ανάγκη για περισσότερη ελευθερία και λιγότερη καταπίεση θα είναι έντονα σε όλη τη διάρκεια του μήνα. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε με αυτή την επιρροή είναι η τάση να μιλάτε πολύ και αφιλτράριστα, κάτι που μπορεί να ανεβάζει τους τόνους τόσο στις επαγγελματικές όσο και στις προσωπικές σας σχέσεις γιατί ελλοχεύουν παρεξηγήσεις. Μην ξεχνάτε ότι μετά τις 09/11 ο Ερμής θα είναι ανάδρομος στο ίδιο ζώδιο μέχρι τις 18/11.

Η Πανσέληνος έχει το χρώμα του χρήματος και των απροόπτων

Στις 05/11 σχηματίζεται η Πανσέληνος του μήνα στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού που στρέφει την προσοχή σας σε μια στενή συνεργασία, σε ένα συμβόλαιο, σε θέματα χρεών του παρελθόντος ή σε θέματα επενδύσεων, διατροφών και κληρονομικών υποθέσεων. Ενδεχομένως να ολοκληρώνεται κάτι τώρα. Το πρόβλημα με αυτή την Πανσέληνο είναι η παράλληλη όψη που σχηματίζει ο Άρης με τον Ουρανό και μπορεί να υπάρχει κάποια ασυμφωνία ή ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής που ίσως ανατρέψει κάτι από αυτά που μπορεί να ετοιμάζετε. Από την άλλη μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια καθυστέρηση σε μια πληρωμή ή να έχετε μια ασυμφωνία με βάση τα οικονομικά.

Η Αφροδίτη χορηγός στα οικονομικά από τον Σκορπιό

Στις 07/11 η Αφροδίτη, ο δικός σας κυβερνήτης πλανήτης, περνά στον Σκορπιό και μέχρι τις 29/11 θα έχετε με τη βοήθεια της μια ξεκάθαρη εικόνα ποιος αξίζει τον χρόνο, την αφοσίωση, αλλά και τη γενναιοδωρία σας είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Επίσης θα βοηθήσει ιδιαίτερα στα οικονομικά σας. Αν είστε γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο μπορεί να έχετε εξαιρετικές ευκαιρίες για να βγάλετε χρήματα, να ανταποκρίνεστε πιο εύκολα στις απαιτήσεις της εποχής, αλλά να μπείτε και σε μια ιδιαίτερα επωφελή συνεργασία. Σε ερωτικό επίπεδο θα νιώσετε πιο σταθεροί και ασφαλείς στις ήδη υπάρχουσες σχέσεις σας.

Ο Ουρανός επιστρέφει ανάδρομος στον Ταύρο και φέρνει τα πάνω κάτω

Στις 08/11 ο Ουρανός μετά τη δοκιμαστική του πτήση στους Διδύμους που ξεκίνησε στις 07/07 επιστρέφει ανάδρομος στον Ταύρο μέχρι το τέλος της πορείας του σε αυτό το ζώδιο. Θα εγκατασταθεί στους Διδύμους μετά τις 26/04/26 και δεν θα επιστρέψει πλέον πίσω. Αν είστε γεννημένοι προς το τέλος του ζωδίου σας μπορεί να βρεθείτε ξαφνικά με κάποια χρήματα που δεν τα περιμένατε ή αν είχατε κάποιο χρέος να βρείτε μια ουρανοκατέβατη λύση. Από την άλλη ίσως λανσάρετε εσείς κάποιο πρότζεκτ με έμφαση στην τεχνολογία και να έχετε προετοιμασία τώρα.

Ο Ερμής σε ένα μεγάλο… ανάδρομο ταξίδι

Στις 09/11 ο Ερμής θα γυρίσει σε ανάδρομη φαινομενικά πορεία στον Τοξότη μέχρι τις 18/11, δημιουργώντας ένα μικρό αλαλούμ στην καθημερινότητα σας σε θέματα επικοινωνίας και μετακινήσεων. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι το μεταφορικό σας μέσο, τα δεδομένα σας στον υπολογιστή, στο κινητό, τους κωδικούς που χρησιμοποιείτε και τις διαδρομές που κάνετε. Μπορεί να υπάρχουν ακόμη παρεξηγήσεις με φίλους, γείτονες, συγγενείς και συνεργάτες ή να αντιμετωπίσετε καθυστερήσεις. Προσπαθήστε να είστε υπομονετικοί και ψύχραιμοι. Στις 19/11 ο Ερμής θα οπισθοχωρήσει ανάδρομος στον Σκορπιό, φέρνοντας σε πρώτο πλάνο τα οικονομικά σας. Είναι πιθανόν να προκύψουν λογαριασμοί από το παρελθόν που τους είχατε ξεχάσει, προβλήματα στις δοσοληψίες σας ή καθυστερήσεις σε έσοδα που περιμένατε. Από την άλλη σας παρέχει την ευκαιρία αν σας οφείλονταν χρήματα να τα διεκδικήσετε τώρα.

Ο Κρόνος ορθόδρομος κλείνει τον κύκλο στους Ιχθύς

Στις 28 Νοεμβρίου, ο Κρόνος μετά από μια πεντάμηνη φάση ανάδρομης πορείας επιστρέφει σε ορθή πορεία στους Ιχθύς φέρνοντας εξελίξεις στα θέματα εργασίας αλλά και υγείας. Αν είχατε απογοητευθεί επειδή δεν βρίσκατε την ιδανική εργασία ή οι συνθήκες στην ήδη υπάρχουσα δουλειά σας δεν αναδείκνυαν τα ταλέντα και τις ικανότητες σας, τώρα θα έχετε περισσότερες ευκαιρίες να βρείτε αυτό που ψάχνετε.

Και η Νέα Σελήνη… μυρίζει χρήμα

Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό στις 20/11 στον τομέα των οικονομικών μπορεί να φέρει κάποια νέα σχετικά με το μισθό σας, μπορεί να βρείτε ξαφνικά δουλειά ή μπορεί να προκύψει μια άλλη οικονομική ευκαιρία. Από την άλλη μπορεί το ίδιο έξαφνα να προκύψει κι ένα έξοδο που δεν περιμένατε αν είστε γεννημένοι προς το τέλος του τρίτου δεκαήμερου. Γενικότερα τον Νοέμβριο με τόση έμφαση στο ζώδιο του Σκορπιού το χρήμα θα μπαίνει από τη μια τσέπη αλλά εύκολα θα βγαίνει από την άλλη, γι’ αυτό πρέπει να το διαχειριστείτε με μεγαλύτερη πειθαρχία.

Τα ωραία έρχονται στο τέλος

Στις 22/11 ο Ήλιος θα προχωρήσει στον Τοξότη. Έτσι στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα μέσα στον τομέα της επικοινωνίας θα βρίσκεται ο Ήλιος και ο Άρης και θα κάνουν σίγουρα πιο ενδιαφέρουσα την καθημερινότητα σας, θα ανεβάσουν ρυθμούς, αλλά θα προσθέσουν και ένα αρκετά έντονο βαθμό άγχους και στρες. Θα πρέπει να προπονηθείτε στο να κάνετε ταυτόχρονα πολλά πράγματα για να καταφέρετε να ανταποκρίνεστε στις υψηλές απαιτήσεις της περιόδου. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε είναι να μην θυσιάζετε τη δική σας ηρεμία και ψυχική γαλήνη, μπαίνοντας σε καταστάσεις που δεν σας αφορούν προκειμένου να ικανοποιήσετε τους άλλους γύρω σας. Στις 30/11 θα ακολουθήσει και η Αφροδίτη φέρνοντας ευχάριστα νέα τόσο για τη διάθεσή σας όσο και για τις σχέσεις σας. Η επιρροή της φυσικά θα είναι πιο έντονη τον Δεκέμβριο μέχρι την παραμονή Χριστουγέννων που μπορεί να φέρει πολλές προσκλήσεις για διασκέδαση, νέες εμπειρίες, νέους φίλους, διαπραγματεύσεις και ταξίδια. Στις 29/11 γυρίζει σε ορθή πορεία και ο Ερμής φέρνοντας περισσότερη ισορροπία στην καθημερινότητα σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Χρόνια πολλά Σκορπιοί μου για τα φετινά σας γενέθλια σε ένα μήνα που έχει πολύ σασπένς, ένταση, αλλαγές, ουρανοκατέβατες καταστάσεις, αλλά και ευκαιρίες να επιβληθείτε στον χώρο που εργάζεστε ή δραστηριοποιείστε γενικότερα και φυσικά να θέσετε τους νέους σας στόχους για τη νέα γενέθλια χρονιά σας. Ο μήνας ξεκινά με τον Ήλιο και τον Άρη στο ζώδιο σας, που αυξάνουν τις φιλοδοξίες σας, σας κάνουν πιο ενεργητικούς και αποφασιστικούς, αλλά από την άλλη προσθέτουν μεγαλύτερο άγχος αλλά και αγωνία για τις εξελίξεις στα σημαντικά σας θέματα.

Ο Άρης σας αφήνει ήσυχους στις 4/11

Στις 04/11 ο Άρης εγκαταλείπει το ζώδιο σας και προχωρά στο ζώδιο του Τοξότη που κυβερνά τις αξίες σας, το πορτοφόλι σας, την περιουσία σας. Με κάποιο τρόπο ο Νοέμβριος σας ωθεί να αποκτήσετε καλύτερη σχέση με τον εαυτό σας, να έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση και να προωθήσετε και κάποιους στόχους σας οικονομικούς και επαγγελματικούς. Άρης στον Τοξότη σημαίνει βέβαια και αύξηση των εξόδων σας, αλλά και τάση για πιο βιαστικές επιλογές σε σχέση με τα οικονομικά σας. Επειδή δεν είναι το κατάλληλο διάστημα για να ρισκάρετε σε επενδύσεις και γενικώς να φερθείτε επιπόλαια με το χρήμα, προσέξτε αρκετά ώστε να μη ζημιωθείτε. Για κάποιους μπορεί η περίοδος αυτή να συνοδεύεται κι από το τέλος μιας συνεργασίας κι έτσι μια πηγή εσόδων να κινδυνεύσει. Όμως μην απογοητεύεστε γιατί εκεί που κλείνει μια πόρτα ανοίγει ένα παράθυρο στην τύχη. Δεν θα αργήσει να έρθει μια νέα δουλειά να αντικαταστήσει τη χαμένη σε περίπτωση που συμβεί ένα τέτοιο ακραίο σενάριο.

Η Πανσέληνος στις 05/11 ζορίζει σχέσεις και συνεργασίες

Καθώς η Πανσέληνος του μήνα ολοκληρώνεται στον άξονα του ζωδίου σας με τον Ταύρο στις 05/11 στον τομέα σχέσεων – συνεργασιών, ενδεχομένως να προκύπτει μια κρίση σε μια σχέση προσωπική ή σε μια συνεργασία. Μπορεί να προκύπτουν δυσκολίες με ένα συνεργάτη, συνέταιρο, δικηγόρο ή ακόμη και τον σύντροφο σας και πρέπει με αποφασιστικότητα να προχωρήσετε στη λύση του οποιουδήποτε προβλήματος για να συνεχιστεί αυτή η σχέση. Ταυτόχρονα η Πανσέληνος γίνεται κάτω από την επιρροή της αντίθεσης του Άρη από τον Τοξότη με τον Ουρανό και φαίνεται ότι πιθανώς αιτία του προβλήματος στην όποια σχέση είναι τα οικονομικά. Όμως δείτε το θετικά καθώς θα ξέρετε προς τα πού και κυρίως με ποιους βαδίζετε.

Η Αφροδίτη στο ζώδιο σας γιατρεύει πληγές

Άλλωστε από τις 07/11 θα φιλοξενείτε στο ζώδιο σας και την Αφροδίτη μέχρι τις 29/11. Έτσι αν θέλετε να ξαναδείτε τα θέματα μιας σχέσης ή μιας συνεργασίας θα έχετε θετικότερες προοπτικές με τη βοήθεια της. Ο Νοέμβριος σας καλεί να επενδύσετε πρωτίστως στον εαυτό σας και μετά στις σχέσεις που θέλετε να παραμείνουν στη ζωή σας. Με τη βοήθεια της Αφροδίτης θα νιώθετε πιο τυχεροί και στον ερωτικό τομέα, αφού μπορείτε να κάνετε γνωριμίες ή να έχετε θετική ανταπόκριση στα φλερτ σας. Αν είστε δεσμευμένοι θα έχετε πολλές ευκαιρίες να περάσετε πολύ όμορφα με τον σύντροφό σας και να το ρίξετε λίγο έξω. Μπορείτε ακόμη να ασχοληθείτε και με την περιποίηση της εμφάνισής σας, αλλά μην κάνετε πειράματα με μη δοκιμασμένες μεθόδους καθώς θα έχουμε παράλληλα και ανάδρομο Ερμή μετά τις 09/11.

Ο Ουρανός σας… πεθύμησε!

Στις 08/11 ο Ουρανός που έκανε μια δοκιμαστική πτήση στους Διδύμους από τον Ιούλιο επιστρέφει ανάδρομος στον Ταύρο για να ολοκληρώσει την πορεία του σε αυτό το ζώδιο την άνοιξη του 2026, κλείνοντας ένα μεγάλο κεφάλαιο αστάθειας στη ζωή σας. Θα επηρεαστούν οι γεννημένοι τCEς τελευταίες ημέρες του ζωδίου σας κι εσείς φαίνεται ότι θα έχετε ξαφνικές εξελίξεις σε σχέσεις και συνεργασίες αλλά και αποκαλύψεις.

Ο Ερμής ανάδρομος στον Τοξότη, αλλά και στο ζώδιο σας

Στις 09/11 ο Ερμής θα γυρίσει φαινομενικά ανάδρομος στο ζώδιο του Τοξότη μέχρι τις 18/11, μια επιρροή που αφορά κυρίως στον επαγγελματικοοικονομικό τομέα. Στο διάστημα αυτό μπορεί να έχετε κάποιες καθυστερήσεις σε πληρωμές, λογαριασμοί ξεχασμένοι να εμφανίζονται ή να βγαίνουν απρόοπτα έξοδα που σας βγάζουν εκτός προγράμματος. Προσπαθήστε τουλάχιστον να αποφύγετε εσείς να κάνετε σημαντικές αγορές και προσέξτε με τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές. Στις 19/11 ο Ερμής θα οπισθοδρομήσει ανάδρομος στο δικό σας ζώδιο μέχρι το τέλος της ανάδρομης πορείας του στις 29/11. Στη φάση αυτή σας καλεί να επανεξετάσετε μόνοι σας τις ανάγκες, τις σχέσεις σας, αλλά και τους στόχους σας. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το διάστημα στις σχέσεις σας, καθώς ο κίνδυνος παρεξηγήσεων θα είναι μεγαλύτερος.

Η Νέα Σελήνη των ουρανοκατέβατων αλλαγών

Κοντά στο τέλος των γενεθλίων σας έρχεται μια Νέα Σελήνη στο ζώδιο σας στις 20/11 σε ακριβείας αντίθεση με τον Ουρανό στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών, αλλά και με θετικές όψεις προς τον Δία, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα. Με την επιρροή αυτή μπορεί να προκύψουν ουρανοκατέβατες προτάσεις, γνωριμίες, αλλά και εντάσεις στις σχέσεις σας που ίσως αν το τραβήξετε να οδηγήσουν σε κάποια ρήξη. Υγεία, δουλειά και σχέσεις θα χρειαστούν ιδιαίτερη μεταχείριση, αν είστε γεννημένοι στο τέλος του τρίτου δεκαήμερου. Προσέξτε την υγεία σας και μην παίρνετε παρορμητικές αποφάσεις. Το θετικό είναι βέβαια το μεγάλο τρίγωνο στα ζώδια του νερού που σχηματίζει αυτή η Νέα Σελήνη, που παρά τις όποιες δυσκολίες, ασυμφωνίες και εντάσεις το τελικό αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει. Άλλωστε πριν τη Νέα Σελήνη ο Ήλιος από το ζώδιο σας και μετά τη Νέα Σελήνη η Αφροδίτη θα σχηματίσουν πολύ τυχερές όψεις.

Έρχονται… καλύτερες μέρες

Στις 29/11 επιτέλους ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία στο ζώδιο σας κι όποια μπερδέματα, ανησυχία, αγωνίες σας προκάλεσε η ανάδρομη πορεία του φτάνει στο τέλος. Θα καταφέρετε να συνεννοηθείτε καλύτερα, να έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση, να είστε πιο κοινωνικοί. Με καλά νέα σε οικονομικό επίπεδο κλείνει ο Νοέμβριος, καθώς η Αφροδίτη παίρνει θέση στον Τοξότη στον τομέα των οικονομικών και βοηθά να αυξήσετε τα έσοδα σας σημαντικά τη στιγμή που το χρειάζεστε περισσότερο εν όψει του εορταστικού Δεκεμβρίου.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Λίγο πριν ξεκινήσουν τα γενέθλια σας, ο Νοέμβριος μοιάζει πιο σκοτεινός και σίγουρα έχει μεγαλύτερη εσωστρέφεια με τον Ήλιο και τον Άρη στο προηγούμενο ζώδιο από το δικό σας, αυτό του Σκορπιού. Πριν την αυγή είναι αλήθεια ότι το σκοτάδι είναι πιο πυκνό, γι’ αυτό να σκέφτεστε ότι πολύ σύντομα θα ξαναβγείτε στο φως ώστε να περάσει αυτή η περίοδος πιο ανώδυνα. Ο Νοέμβριος σίγουρα δεν είναι απλός μήνας, αλλά θα κλείσει με πολύ καλύτερες προδιαγραφές από αυτές που αρχίζει.

Ο Άρης από τις 04/11 στο ζώδιο σας, σας θέλει δυνατούς και τολμηρούς

Ο Νοέμβριος σαφώς δεν είναι ένας εύκολος και χαλαρός μήνας από τις 04/11 που ο Άρης προχωρά στο ζώδιο σας και δημιουργεί πιο πιεστικές συνθήκες στην καθημερινότητα σας. Η επιρροή αυτή που θα συνεχιστεί μέχρι τις 15/12 σας ενδυναμώνει, σας κάνει πιο φιλόδοξους με τα σχέδια σας, πιο ανταγωνιστικούς, αλλά ίσως και πιο νευρικούς όταν τα πράγματα δεν γίνονται όπως εσείς θέλετε. Σαφώς θα πρέπει να προσέξετε περισσότερο και την υγεία και τη φυσική σας κατάσταση στη διάρκεια της παραμονής του Άρη στο ζώδιο σας και να αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις, κινήσεις και ρίσκο. Τις επόμενες εβδομάδες θα υπερασπίζεστε με θέρμη τις ιδέες και τα συμφέροντα σας και τίποτε δεν θα σας σταματά από το να πάρετε αυτό που θέλετε.

Η Πανσέληνος της τάξης και ο Άρης… της αταξίας

Στις 05/11 σχηματίζεται η Πανσέληνος του Νοεμβρίου στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού που επηρεάζει περισσότερο τον τομέα φυσικής κατάστασης και υγείας αλλά και τα επαγγελματικά. Αν είστε γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο ενδεχομένως να έχετε αλλαγές στο πρόγραμμα σας που πιθανώς δεν περιμένατε ή μπορεί να ολοκληρώνετε τον κύκλο κάποιων εργασιών. Με την ενέργεια αυτού του φεγγαριού οφείλετε να φροντίσετε περισσότερο τον εαυτό σας και πιθανώς να διορθώσετε και κάποιες κακές συνήθειες. Καθώς η Πανσέληνος αυτή πραγματοποιείται κάτω από την επιρροή της αντίθεσης του Άρη από το ζώδιο σας με τον Ουρανό είναι πιθανόν να υπάρχει ένα κλίμα έντασης σε μια σχέση ή συνεργασία. Ενδεχομένως να αφορά περισσότερο το επαγγελματικό παρά το προσωπικό, αλλά δεν αποκλείεται να αφορά και την ερωτική σας ζωή καθώς ο Άρης είναι κυβερνήτης του τομέα του έρωτα.

Η Αφροδίτη σε… σκοτεινά μονοπάτια στον Σκορπιό

Στις 07/11 η Αφροδίτη αφήνει το ζώδιο που κυβερνά τον Ζυγό και τη φιλική της προσέγγιση προς το ζώδιο σας και προχωρά στον Σκορπιό. Από αυτή τη θέση θα σας βοηθήσει να φορτίσετε κάπως τις μπαταρίες σας, να έρθετε σε επαφή περισσότερο με τον εαυτό σας. Μπορεί να σας πιάνει μια πιο νοσταλγική διάθεση για το παρελθόν, ειδικά για τις ερωτικές σας σχέσεις, ή μπορεί να σας ελκύουν αδιέξοδες καταστάσεις και άνθρωποι που δεν είναι ουσιαστικά διαθέσιμοι. Εκμεταλλευτείτε την επιρροή της για να φροντίσετε σώμα και ψυχή, να χαλαρώσετε, πιθανώς να κάνετε και κάποια εκδρομή ώστε να είστε κοντά στη φύση ή να ολοκληρώσετε κάποιο δημιουργικό σας πρότζεκτ.

Ο Ουρανός επιστρέφει στον Ταύρο κι ο Δίας γίνεται ανάδρομος

Στις 08/11 ο Ουρανός μετά από τη σύντομη βόλτα του στους Διδύμους επιστρέφει ανάδρομος στον Ταύρο για να κλείσει οριστικά τους λογαριασμούς του σε αυτό το ζώδιο. Αν είστε γεννημένοι στο τέλος του ζωδίου μπορεί να αποφασίσετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην καθημερινότητα σας. Από την άλλη ίσως γίνετε αποδέκτες μιας διαφορετικής επαγγελματικής πρότασης. Από την άλλη ο κυβερνήτης σας Δίας ανάδρομος μπορεί να σας βάζει στη διαδικασία να δείτε συμφωνίες και χρέη του παρελθόντος και να τα διακανονίσετε.

Ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος στο ζώδιο σας και στον Σκορπιό

Ο Ερμής στις 09/11 θα γυρίσει σε φαινομενικά ανάδρομη πορεία αρχικά στο ζώδιο σας που θα διαρκέσει μέχρι τις 18/11, και μετά στον Σκορπιό από τις 19/11 μέχρι τις 29/11 που θα γυρίσει σε ορθή πορεία. Αυτή είναι μια πιο εσωτερική περίοδος για σας με αρκετή σκέψη και περισυλλογή σχετικά με τους στόχους σας και τα όνειρά σας. Μολονότι πολλές φορές μπορεί να νιώθετε το νευρικό σας σύστημα εξουθενωμένο από τις καθυστερήσεις, τις παρεξηγήσεις, τα ευτράπελα στην επικοινωνία και την καθημερινότητα, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να δείτε με μεγαλύτερη ειλικρίνεια δικά σας λάθη ή παραλείψεις και να προσπαθήσετε να τα διορθώσετε.

Η Νέα Σελήνη της κάθαρσης

Η Νέα Σελήνη στις 20/11 έρχεται σε αντίθεση με τον Ουρανό στον Ταύρο και δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο αν θέλετε να απαλλαχτείτε από κακές συνήθειες, τοξικές σχέσεις και καταστάσεις στη ζωή σας. Με αυτή τη Νέα Σελήνη μπορεί να αποκαλυφθεί ένα μυστικό ή να ανακαλύψετε εσείς κάποιες παρασκηνιακές ενέργειες. Από την άλλη μπορεί να έχετε περισσότερο άγχος και αναστάτωση σε θέματα δουλειάς ή σε θέματα φυσικής κατάστασης αν είστε γεννημένοι στο τέλος του τρίτου δεκαημέρου. Μια αλλαγή σε επαγγελματικό επίπεδο είναι πολύ πιθανή με το νέο αυτό φεγγάρι, αλλά μη βιάζεστε. Αφήστε να γυρίσει πρώτα ο Ερμής σε ορθή πορεία στο ζώδιο σας, δηλαδή μετά τις 12/12.

Ο Κρόνος γυρίζει ορθός σε ένα τελευταίο ράλι στους Ιχθύς

Αρκετά πιο μετά στις 27/11, ο Κρόνος, ο πλανήτης της πειθαρχίας και των ορίων γυρίζει μετά από 5 μήνες σε ορθή πορεία στο ζώδιο των Ιχθύων, το ζώδιο που συμβολίζει το σπίτι, την οικογένεια, τις ρίζες σας, το παρελθόν αλλά και την ακίνητη περιουσία σας. Μπορείτε να αναμένετε λοιπόν εξελίξεις σε θέματα σπιτιού και οικογένειας ειδικά αν είστε γεννημένοι στο τέλος του ζωδίου. Από την άλλη αυτό που πρέπει να αποφύγετε είναι να απομονώνεστε, καθώς με τον Κρόνο σε αυτή τη θέση μπορεί να έχετε μια τέτοια τάση.

Το τέλος καλύτερο από την αρχή

Η ορθή πορεία του Ερμή από τις 29/11 θα σας ανακουφίσει και θα νιώσετε μεγαλύτερη ισορροπία στην καθημερινότητα σας, ενώ θα εξομαλυνθούν και τα θέματα της επικοινωνίας. Στις 30/11 η Αφροδίτη θα περάσει στο ζώδιο σας για να σας φτιάξει τη διάθεση, να σας δώσει περισσότερη αισιοδοξία και εξωστρέφεια, αλλά και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τον μήνα των γενεθλίων σας τον Δεκέμβριο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Ο Νοέμβριος δίνει έμφαση στη συλλογική δουλειά, στις σχέσεις με τους φίλους, τους συνεργάτες, την προσωπική και κοινωνική σας ζωή. Θα είστε σε ιδιαίτερα εξωστρεφή διάθεση και θα κανονίζετε εξόδους, εκδρομές, και συναντήσεις με φίλους, συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα. Φυσικά θα είναι κι ένας μήνας που θα δώσετε προσοχή και σε κάποιο στόχο ή όνειρο που έχετε και με τη βοήθεια των συνεργατών και των φίλων θα καταφέρετε να το υλοποιήσετε ή έστω να σημειώσετε πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση.

Ταξίδι αυτογνωσίας, παρασκήνιο και συνειδητοποιήσεις

Με τον Ερμή ήδη στον Τοξότη από τις 29/10 και τον Άρη από τις 04/11 καλείστε να ασχοληθείτε περισσότερο με την προσωπική σας ζωή, τον εαυτό σας, αυτά που σας κάνουν πραγματικά ευτυχισμένο-η, να κάνετε ένα εσωτερικό ταξίδι αυτογνωσίας και επίσης να μη φοβηθείτε να φτάσετε σε συνειδητοποιήσεις και αποφάσεις, ώστε να ξεκινήσετε τη νέα χρονιά απαλλαγμένοι από ανώφελα φορτία και τοξικότητες. Η παρουσία των πλανητών στο προηγούμενο από το δικό σας ζώδιο, στον Τοξότη, σας ενθαρρύνει να βάλετε σε προτεραιότητα εσάς τους ίδιους και τα συναισθήματα σας που μπορεί να μην αποκαλύπτετε στους άλλους. Οι πλανήτες στον Τοξότη μπορεί να δηλώνουν κι ένα παρασκήνιο και γενικότερα μια περίοδο που πολλά από τα πράγματα που συμβαίνουν γίνονται σε ένα πιο μυστικό και κρυφό επίπεδο. Μέρος του παρασκηνίου μπορεί κι εσείς οι ίδιοι να το προκαλείτε για καλό λόγο, π.χ. αν κάνετε κάποιες μυστικές συζητήσεις για δουλειά ή αν κάνετε μια προετοιμασία για ένα νέο πρότζεκτ που θα δει το φως της δημοσιότητας σε μεταγενέστερο χρόνο. Στον ίδιο τομέα της ψυχολογίας, της φυσικής σας κατάστασης, των συνειδητοποιήσεων θα βρεθούν και ο Ήλιος μετά τις 22/11, όπως και η Αφροδίτη μετά τις 30/11 κάνοντας πιο πιεστική την ανάγκη ξεκαθαρισμάτων πρώτα και κύρια μέσα σας. Φυσικά το διάστημα αυτό θα πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί και σε θέματα υγείας και φυσικής κατάστασης. Αξιοποιήστε τη δυναμικότητα του Άρη για να τονώσετε τους μυς και τη φυσική σας κατάσταση.

Η Πανσέληνος φέρνει ρομάντζα αλλά και αστάθειες

Η Πανσέληνος του Νοεμβρίου στις 05/11 είναι φιλική προς το ζώδιο σας και μπορεί να φέρει μια εξέλιξη σε μια ερωτική σχέση ή μια γνωριμία που ίσως σας κάνει κλικ. Είναι ένα ιδιαίτερα δημιουργικό φεγγάρι και το μόνο που πρέπει να προσέξετε είναι καθώς πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την αντίθεση του Άρη με τον Ουρανό θέματα που μπορεί να προκύψουν ξαφνικά είτε με τη δουλειά είτε ακόμη και με τη φυσική σας κατάσταση ή υγεία. Επηρεάζεστε τόσο οι γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο όσο και στις αρχές του ζωδίου σας.

Η Αφροδίτη από τον Σκορπιό σας κλείνει το μάτι

Στις 07/11 η Αφροδίτη θα προχωρήσει στον Σκορπιό, όπου και θα μείνει μέχρι τις 29/11 και θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τις προσωπικές σας επαφές, ενώ θα νιώθετε δυνατή και τη στήριξη των φίλων σας. Εξαιρετική η θέση της για να αναθερμάνετε φιλικές σχέσεις, για να έχετε μια πιο ευχάριστη κοινωνική ζωή, να αλληλεπιδράτε με τους ακολούθους σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να προωθείτε τη δουλειά σας. Αν είστε μόνοι-ες θα μπορούσατε να γνωρίσετε μέσω του φιλικού σας περιβάλλοντος κάποιο πρόσωπο ή μπορεί μια σχέση να ξεκινήσει φιλικά και να καταλήξει σε κάτι πιο ερωτικό. Αν είστε δεσμευμένοι θα θέλετε να περνάτε χρόνο με τους αγαπημένους σας φίλους ως ζευγάρι και να μοιράζεστε διασκεδαστικές δραστηριότητες μαζί τους.

Ο Ουρανός επιστέφει για τελευταία φορά στον Ταύρο

Ο Ουρανός μετά τη δοκιμαστική του πτήση στους Διδύμους, στις 08/11 θα επιστρέψει για τελευταία φορά στον Ταύρο μέχρι την άνοιξη του 2026. Οι γεννημένοι στις τελευταίες μέρες του ζωδίου σας μπορεί να βιώσετε μεγαλύτερη αστάθεια στην ερωτική σας ζωή, να προκύψουν κεραυνοβόλοι έρωτες, αλλά και ίσως και κάποια εγκυμοσύνη. Στις 11/11 ανάδρομος θα γυρίσει και ο Δίας στον Καρκίνο στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών. Πιθανώς να σκεφτείτε περισσότερο πάνω στις σχέσεις σας και να θελήσετε να κάνετε αλλαγές.

Ανάδρομες διαδρομές για τον Ερμή

Στις 09/11 ο Ερμής θα γυρίσει σε ανάδρομη φαινομενικά πορεία στον Τοξότη μέχρι τις 18/11 και μπορεί να έχετε τυχαίες συναντήσεις με άτομα που έπαιξαν ρόλο στο παρελθόν. Αν έχετε να κάνετε σημαντικές αγορές ή να προχωρήσετε σε συμβόλαια και επαγγελματικές συμφωνίες θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, διαφορετικά αφήστε το για τον Δεκέμβριο. Μέχρι τις 18/11 θα μπορείτε να θέσετε καλύτερα τα όρια σας, να δείτε πιο προσεκτικά τις δικές σας συνήθειες που πιθανώς σας σαμποτάρουν, αλλά θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και με το παρασκήνιο, τις φήμες και τα κουτσομπολιά. Μετά τις 19/11 ανάδρομος ο Ερμής στον Σκορπιό μπορεί να φέρει παλιούς φίλους ή συνεργάτες στο διάβα σας. Το αν πρέπει να δώσετε ευκαιρία εκ νέου στις σχέσεις αυτές θα το αποφασίσετε εσείς.

Ο κυβερνήτης σας Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία

Τους τελευταίους πέντε μήνες ο κυβερνήτης σας Κρόνος ήταν σε φάση ανάδρομης πορείας, δημιουργώντας μια αίσθηση στασιμότητας αλλά και απογοήτευσης από κάποια άτομα που ανήκουν στο στενό σας περιβάλλον. Μπορεί να νιώσατε προδομένοι από ένα φίλο ή συνεργάτη ή στενό συγγενή, ακόμη μπορεί να ξύπνησαν μέσα σας δυσάρεστα συναισθήματα όπως είναι η ζήλια ή ο φθόνος για κάτι που ερχόταν εύκολα στους άλλους αλλά όχι σε σας. Τώρα όμως ήρθε η στιγμή να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να λυτρωθείτε κι εσείς από τα δυσάρεστα συναισθήματα που σημαίνει να συζητήσετε ανοιχτά ό,τι σας πείραξε ή σας θύμωσε.

Νέα Σελήνη στον Σκορπιό… και τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού σε αντίθεση με τον Ουρανό, αλλά σε εξαιρετικές όψεις προς τον Δία και τον Κρόνο μπορεί να φέρει απροσδόκητες ειδήσεις ή εξελίξεις σε θέματα που σχετίζονται με κάποιο άτομο από το επαγγελματικό σας περιβάλλον, ένα συνεργάτη σας, ένα φίλο ή μπορεί να δεχτείτε μια πρόταση για μια νέα συνεργασία. Κάποιες αλλαγές είναι στον ορίζοντα σε αυτό τον τομέα για τους γεννημένους στο τρίτο δεκαήμερο. Ίσως αποφασίζετε να βγείτε από μια σχέση ή συνεργασία που δεν νιώθετε την αγάπη και το σεβασμό από την άλλη πλευρά. Ή μπορεί μια σχέση να περνά ένα σημείο καμπής και να αλλάζει σε κάτι άλλο. Δεν είναι απίθανη μια εγκυμοσύνη η οποία να οδηγήσει σε ένα γάμο. Από την άλλη μπορεί να ενδιαφερθείτε περισσότερο για ένα νέο δημιουργικό ή επιχειρηματικό πρότζεκτ που θέλετε να ξεκινήσετε άμεσα.

Ο Ήλιος στον Τοξότη και μαζί και η Αφροδίτη…

Στις 22/10 ο Ήλιος θα προχωρήσει στον Τοξότη και ξεκινά για σας ένα διάστημα που διαρκεί μέχρι την έναρξη των δικών σας γενεθλίων που είναι αρκετά πιο εσωτερικό και πρέπει να το αφιερώσετε στον εαυτό σας και στη φυσική σας κατάσταση όσο μπορείτε. Βρείτε χρόνο να περιποιηθείτε την υγεία και την εμφάνιση σας, κοιμηθείτε περισσότερο, κανονίσετε μια απόδραση έστω για ένα γουηκέντ για να χαλαρώσετε μακριά από υποχρεώσεις και ευθύνες. Κι όλα αυτά πρέπει να τα κάνετε γιατί ταυτόχρονα θα είναι και ο Άρης στον Τοξότη που αυξάνει το στρες δυσκολεύοντας τον οργανισμό σας. Στις 30/11 η Αφροδίτη θα προχωρήσει επίσης στον Τοξότη δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις προσωπικές σας επιδιώξεις. Ενδεχομένως να θελήσετε να συγκεντρωθείτε στα δικά σας προσωπικά θέματα και να μαζέψετε δυνάμεις για τις μέρες των γιορτών. Στις 29/11 ο Ερμής θα γυρίσει σε ορθή πορεία στον Σκορπιό εξομαλύνοντας σιγά σιγά την επικοινωνία, τις μετακινήσεις και τις επαφές.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ο Νοέμβριος έρχεται για να φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή σας, καθώς μετά τις δυσκολίες του Οκτωβρίου είτε σε οικογενειακό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό τα πράγματα ομαλοποιούνται αρκετά. Με τον Ήλιο και σε διάφορες στιγμές μέσα στον μήνα τον Ερμή έστω κι ανάδρομο και την Αφροδίτη στον Σκορπιό είναι δύσκολο να μονοπωλεί το ενδιαφέρον σας κάτι άλλο περισσότερο από την κατεύθυνση της καριέρας σας, το επαγγελματικό σας μέλλον ή οι σπουδές αν είστε νεότεροι σε ηλικία. Σαφώς ο Νοέμβριος δεν συγκαταλέγεται στους ξεκούραστους μήνες, αλλά τουλάχιστον θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα στις προσπάθειες σας.

Η πρώτη αλλαγή είναι θετική στις 04/11

Ήδη στο ζώδιο του Τοξότη βρίσκεται ο Ερμής κι από τις 04/11 προχωρά και ο Άρης, παίρνοντας μια πιο θετική στάση απέναντι στο ζώδιο σας ενεργοποιώντας τον 11ο Ηλιακό σας οίκο των κοινωνικών σας συναναστροφών, των φίλων αλλά και των στόχων. Με αυτή την επιρροή η συλλογική δουλειά και η συμμετοχή σας σε ομάδες που έχετε κοινές αντιλήψεις και απόψεις θα σας γοητεύσει περισσότερο. Βέβαια και στις καλύτερες ομάδες υπάρχουν και γκρίνιες και διαφωνίες, κι είναι πιθανόν να αντιμετωπίσετε και τέτοια σενάρια, καθώς ταυτόχρονα θα έχουμε και την ανάδρομη πορεία του Ερμή σε αυτό τον τομέα από τις 09/11 μέχρι τις 18/11. Θα χρειαστεί λίγη ευελιξία από την πλευρά σας και διπλωματία για να μην έρθετε σε ρήξη. Από τη θετική πλευρά αυτής της διέλευσης μέχρι τις 15/12 θα έχετε τόσο την ενέργεια όσο και την τύχη να κυνηγήσετε τους στόχους και τα σχέδια σας.

Η Πανσέληνος στρέφει την προσοχή σας στα προσωπικά σας θέματα

Στις 05/11 λαμβάνει χώρα η Πανσέληνος του Νοεμβρίου που φέρνει σε ένα κρεσέντο θέματα που μπορεί να σας απασχόλησαν από τον Οκτώβριο ακόμη είτε με την οικογένεια, την ακίνητη περιουσία σας είτε με τα επαγγελματικά. Όση ένταση κι αν υπάρχει σίγουρα θα ανακουφιστείτε που μπορεί να βρείτε λύσεις. Μολονότι αυτό το φεγγάρι δεν σχηματίζει όψεις, υπάρχει παράλληλα η αντίθεση του Άρη από τον Τοξότη με τον Ουρανό στους Διδύμους που μπορεί να δημιουργήσει απρόοπτα είτε με κάποιο άτομο από το φιλικό είτε και από το επαγγελματικό σας περιβάλλον. Καλύτερα να αποστασιοποιηθείτε και να είστε προσεκτικοί τι λέτε και πώς το λέτε. Αν είστε γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο προσέξτε λίγο περισσότερο και θέματα υγείας.

Η Αφροδίτη βάζει σε πρώτο πλάνο την καριέρα

Στις 07/11 η Αφροδίτη θα προχωρήσει στο ζώδιο του Σκορπιού στον τομέα της καριέρας και της κοινωνικής σας ζωής. Με κάποιο τρόπο η Αφροδίτη θα βοηθήσει μέχρι τις 29/11 να είστε πιο διπλωμάτες και να έχετε πιο αγαστές σχέσεις με τους συνεργάτες ή τους πελάτες σας αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, ή τους ανωτέρους σας αν κάνετε μια εξαρτημένη εργασία. Οι πολύ θετικές της όψεις με τον Δία, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα μέσα στον μήνα μπορεί να φέρουν και μια θετική επαγγελματική πρόταση με όφελος και στα οικονομικά, μια προαγωγή ή και μια αύξηση. Από την άλλη με αυτή τη θέση της Αφροδίτης μπορεί να παίρνετε απόφαση να προχωρήσετε σε μια σχέση σε μια επισημοποίηση ή να γνωρίσετε το ταίρι σας στην οικογένεια σας. Οι αδέσμευτοι θα είστε πιο τυχεροί στα ερωτικά τον επόμενο μήνα.

Ο Ουρανός ξαναγυρίζει στον Ταύρο για τελευταία φορά

Στις 08/11 ο Ουρανός επιστρέφει για τελευταία φορά στον Ταύρο, ώστε να κλείσει τους λογαριασμούς του με αυτό το ζώδιο μέχρι την άνοιξη του 2026 που θα λάβει οριστικά τη θέση του στους Διδύμους. Πλέον θα επηρεάσει τους γεννημένους μόνο τις τελευταίες ημέρες του ζωδίου σας και πιθανώς να φέρει κάποιες αποκαλύψεις από το παρελθόν, να έχετε αλλαγές στέγης ή μια διαφοροποίηση στην ακίνητη περιουσία σας. Σίγουρα θα κλείσει έναν κύκλο μεγαλύτερης αστάθειας.

Ο Ερμής γυρίζει σε ανάδρομη πορεία στον Τοξότη και τον Σκορπιό

Στις 09/11 ο Ερμής θα γυρίσει φαινομενικά ανάδρομος στον Τοξότη μέχρι τις 18/11 φέρνοντας τυχαίες συναντήσεις με φίλους ή συνεργάτες από το παρελθόν. Από την άλλη μπορεί να μπαίνετε σε αναθεωρήσεις σχετικά με τον φιλικό σας κύκλο ή τους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί σας. Στις 19/11 ο Ερμής θα οπισθοχωρήσει στον Σκορπιό μέχρι στις 29/11 που θα γυρίσει σε ορθή πορεία. Σε αυτό το διάστημα μπορεί να ξανασκέφτεστε κάποιες επαγγελματικές επιλογές σας αν είστε γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο ή μπορεί να αντιμετωπίζετε διάφορα ευτράπελα στον χώρο της δουλειάς. Προσέξτε ιδιαίτερα στις παρεξηγήσεις και στις υπερβολές. Από την άλλη μπορεί να σας σκεφτούν άνθρωποι που είχατε επαγγελματικές σχέσεις μαζί τους χρόνια πριν και να θέλουν να σας προτείνουν να συνεργαστείτε εκ νέου.

Νέα Σελήνη – νέα ξεκινήματα

Η Νέα Σελήνη στις 20 Νοεμβρίου αφορά κυρίως τον τομέα της καριέρας για τους γεννημένους στο τρίτο δεκαήμερο φέρνοντας πιθανώς μια ουρανοκατέβατη πρόταση, αλλαγή πόστου, χωροταξική αλλαγή στη δουλειά σας ή την ανάγκη μιας μετακόμισης. Πιθανώς να υπάρχει μεγαλύτερος αναβρασμός και ένταση αυτές τις μέρες κοντά στη Νέα Σελήνη τόσο στο σπίτι όσο και στη δουλειά. Φυσικά προτεραιότητα πάντα θα πρέπει να είναι η υγεία και η καλή σας φυσική κατάσταση. Δεν αποκλείεται όμως με αυτό το φεγγάρι να αναλάβετε μεγαλύτερες ευθύνες ή μια θέση ισχύος στο επαγγελματικό σας περιβάλλον. Όμως μπορεί να προκύψει και μια έκτακτη κατάσταση που αφορά στο σπίτι ή την ακίνητη περιουσία σας. Σε κάθε περίπτωση θα ανταποκριθείτε καθώς οι τελικές όψεις της Νέας Σελήνης θα είναι τα τρίγωνα με τον Δία, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα.

Ο Κρόνος στην τελική ευθεία στους Ιχθύς

Στις 28/11 ο Κρόνος θα γυρίσει σε ορθή πορεία και θα διανύσει τις τελευταίες μοίρες των Ιχθύων για τελευταία φορά, καθώς στις 14/02/26 θα εγκατασταθεί στο ζώδιο του Κριού. Αυτό θα βοηθήσει να διαχειριστείτε από δω και κάτω πιο συνετά τα οικονομικά σας, θα νιώσετε μεγαλύτερη σιγουριά για το αύριο σε θέματα δουλειάς και πιθανώς να λάβετε κάποια χρηματοδότηση, δάνειο ή θα κάνετε μια σημαντική αγορά.

Στο τέλος έρχονται τα καλύτερα

Ο Ήλιος από τις 22/11 και η Αφροδίτη από τις 30/11 από τον Τοξότη θα βοηθήσουν να ενισχύσετε τους δεσμούς με συνεργάτες και τις ομάδες στις οποίες μετέχετε ενεργά, θα δώσουν έμφαση στη συλλογική δουλειά και στους νέους σας στόχους. Πολύ θετικές οι προδιαγραφές και για να κάνετε πιο αισθητή την παρουσία σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να αυξήσετε τον κύκλο εργασιών σας, να έλξετε νέους πελάτες, να προωθήσετε τη δουλειά και τα ταλέντα σας και να ωφεληθείτε και σε οικονομικό επίπεδο. Βέβαια όλο αυτό θα το διαπιστώσετε περισσότερο τον επόμενο μήνα. Θα βοηθήσει ιδιαίτερα και η ορθή πορεία του Ερμή από τις 29/10 που θα ξεδιαλύνει τις παρεξηγήσεις και τα προβλήματα και θα τρέξει λίγο περισσότερο τους ρυθμούς στην καθημερινότητα σας.

ΙΧΘΥΕΣ

Με μια πλειάδα πλανητών στον Σκορπιό σε διάφορες στιγμές μέσα στον μήνα, σε ένα ζώδιο φιλικό προς το δικό σας, τα πράγματα μπορούν να κυλήσουν αρκετά καλύτερα και οι εξελίξεις να είναι προς όφελός σας. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι ο Νοέμβριος θα είναι εύκολος μήνας και δεν θα έχει σασπένς. Το καλό και το ωφέλιμο θα πηγαίνουν χέρι με χέρι με τις προκλήσεις, τα απρόοπτα και τις εντάσεις.

Ο Άρης της φιλοδοξίας και των προβληματισμών

Στις 04/11, ο Άρης περνά στον Τοξότη στον ίδιο τομέα που βρίσκεται από τις 29/10 κι ο Ερμής και σας κάνει ακόμη πιο φιλόδοξους στα σχέδια σας και στους στόχους σας και φυσικά ωθεί το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας και της προσοχής σας στον τομέα της καριέρας αλλά και της οικογένειας. Η επιρροή του απλώνεται και μέσα στον Δεκέμβριο, κάνοντας τόσο τον Νοέμβριο όσο και τον Δεκέμβριο μέχρι τις 15/12 μήνες με αρκετό τρέξιμο, πιεστικούς ρυθμούς, φιλόδοξες κινήσεις, αλλαγές. Σαφώς θα πρέπει να προσέξετε στη διάρκεια της επιρροής του και τη φυσική σας κατάσταση και υγεία γιατί θα κουράζεστε περισσότερο και πιθανώς θα έχετε να αντιμετωπίσετε και κάποια ευτράπελα ή αντιξοότητες. Πάντως οι άλλοι και κυρίως ανώτεροι, προϊστάμενοι, πελάτες, γονείς και μεγαλύτερα πρόσωπα θα έχουν περισσότερες απαιτήσεις από εσάς και δεν θα σας αφήνουν να χαλαρώσετε.

Η Πανσέληνος στις 05/11 φέρνει αναστάτωση

Στις 05/11 λαμβάνει χώρα η Πανσέληνος του μήνα στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού στον τομέα των επαφών, της επικοινωνίας και των μετακινήσεων. Αν κάνετε κάποια εργασία με βάση την επικοινωνία, τον γραπτό ή προφορικό λόγο, θα έχετε περισσότερες υποχρεώσεις αλλά και βαβούρα στην καθημερινότητα σας. Μολονότι αυτή η Πανσέληνος δεν σχηματίζει δύσκολες όψεις γίνεται στο πλαίσιο της αντίθεσης του Άρη από τον Τοξότη με τον Ουρανό στους Διδύμους και μπορεί να αντιμετωπίσετε ξαφνικές δυσκολίες ή ουρανοκατέβατα προβλήματα που μπορεί να σας βγάλουν εκτός προγραμματισμού. Προσπαθήστε να αποφύγετε υπογραφές συμβολαίων αλλά και τις συγκρούσεις είτε στον χώρο της δουλειάς είτε στο σπίτι αν είστε γεννημένοι στο ξεκίνημα του ζωδίου σας.

Η Αφροδίτη στον Σκορπιό ο μεγάλος σας σύμμαχος μαζί με τον Δία

Στις 07/11 η Αφροδίτη θα προχωρήσει στο ζώδιο του Σκορπιού και μέχρι τις 29/10 θα είναι πραγματικά σύμμαχος στα απαιτητικά που σας βάζουν άλλοι πλανήτες. Θα είστε πιο συναισθηματικοί, θα θέλετε να μοιράζεστε τις καλές σας στιγμές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ενώ θα σας ανοίξει και την όρεξη για ταξίδια ή για περαιτέρω σπουδές. Θα είστε πιο ανήσυχοι και θα επιθυμείτε να ανοίξετε τους ορίζοντες σας. Και σε ερωτικό επίπεδο θα σας βοηθήσει η Αφροδίτη από τον Σκορπιό και μπορείτε να αναθερμάνετε τη σχέση σας ή να κάνετε νέες γνωριμίες με μακροπρόθεσμη προοπτική.

Ο Ερμής ανάδρομος από τις 09/11 μέχρι τις 29/11 στον Τοξότη και τον Σκορπιό

Στις 09/11 ο Ερμής, ο ρυθμιστής της καθημερινότητας μας, της επικοινωνίας και των δοσοληψιών μας όπως και των μετακινήσεων, θα γυρίσει σε φαινομενικά ανάδρομη πορεία στον Τοξότη αρχικά μέχρι τις 18/11 και στον Σκορπιό μέχρι τις 29/11 που θα γυρίσει σε ορθή πορεία. Την περίοδο που θα βρίσκεται ανάδρομος στον Τοξότη μπορεί να αντιμετωπίσετε διάφορα ευτράπελα στη δουλειά, παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις, λάθη, παραλείψεις, αλλά να δημιουργούνται και περισσότερες εντάσεις με τους συνεργάτες σας. Αν περιμένατε κάποια νέα για μια νέα δουλειά, μια διαπραγμάτευση, πιθανώς να υπάρχουν καθυστερήσεις. Θα χρειαστεί να είστε πιο υπομονετικοί. Μετά τις 19/11 που θα περάσει στον Σκορπιό πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί στην επικοινωνία, στα ταξίδια, στις διαδρομές και σίγουρα πιο οργανωμένοι στην καθημερινότητα σας.

Η Νέα Σελήνη της βαβούρας

Η Νέα Σελήνη του Νοεμβρίου στις 20/11 στον Σκορπιό στον τομέα της επέκτασης των οριζόντων σας είναι βοηθητική σε θέματα σπουδών ή και στα επαγγελματικά, καθώς μπορεί να παίζει μια ξαφνική πρόταση για τους γεννημένους στο τρίτο δεκαήμερο. Μπορεί ακόμη να υπάρχουν νέα σε θέματα δικαστικών υποθέσεων, ξένων και εξωτερικού, διαδικτύου. Η Νέα Σελήνη δείχνει αλλαγές στο άμεσο περιβάλλον σας ή και το τέλος κάποιας κατάστασης ή σχέσης. Είναι πιθανόν να σας προτείνουν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που κάνατε μέχρι τώρα στη δουλειά, να χρειαστεί να πάρετε σημαντικές αποφάσεις ή να οργανώσετε ένα μακρινό ταξίδι.

Ο Κρόνος στην τελευταία του ορθή βόλτα στο ζώδιο σας

Στις 28/11 ο Κρόνος επιστρέφει για τελευταία φορά σε ορθή πορεία στο ζώδιο σας, βάζοντας τέλος σε μια σειρά καθυστερήσεων και έλλειψης εξελίξεων που μπορεί να σας προβλημάτισαν το προηγούμενο πεντάμηνο. Ενδεχομένως να αποφύγατε σε αυτό το διάστημα να πάρετε και αποφάσεις ή να αναλάβετε δράση. Τώρα πια, ειδικά εσείς που έχετε γενέθλια τις τελευταίες ημέρες του ζωδίου, θα έχετε μπροστά σας ένα πολύ δυνατό διάστημα για να κάνετε αισθητή την παρουσία σας στον επαγγελματικό σας στίβο αλλά να θεμελιώσετε και την προσωπική σας ζωή μέχρι τις 14/02 που θα εξέλθει ο Κρόνος και θα προχωρήσει στον Κριό.

Όλα για την καριέρα στο τέλος Νοεμβρίου

Στις 22/11 ο Ήλιος προχωρά στον Τοξότη κι από κει και κάτω θα πρέπει να περιμένετε πολύ πιο έντονους ρυθμούς στην καθημερινότητα σας. Σαφώς θα θέλετε να πιέσετε περισσότερο στα επαγγελματικά, να έχετε επιτυχίες ή να σταθεροποιήσετε μια κατάσταση, αλλά αυτό σημαίνει λιγότερος ελεύθερος χρόνος και περισσότερο στρες. Μην ξεχνάτε ότι ο Άρης κάνει ακόμη περισσότερο πιεστική την κατάσταση και εκτός από πολλή δουλειά μπορεί να φέρει και κάποιες εντάσεις με συνεργάτες. Από την άλλη θα σας δώσει αρκετές ευκαιρίες για να προωθήσετε την καριέρα σας, να πάρετε προαγωγή ή να αναλάβετε περισσότερες ευθύνες. Στο ίδιο ζώδιο θα εισέλθει και η Αφροδίτη στις 30/10, χαρίζοντας σας ακόμη μεγαλύτερη εύνοια σε θέματα καριέρας τον Δεκέμβριο. Πολύ ανακουφιστική η ορθή πορεία του Ερμή στις https://asibiliou.gr/29/11, καθώς σταδιακά θα πάψουν οι καθυστερήσεις, τα προβλήματα και η έλλειψη συνεννόησης.

Πηγή: asibiliou.gr