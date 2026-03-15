MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΖΩΔΙΑ

Τρία ζώδια πρόκειται να ζήσουν σημαντικές αλλαγές πριν τελειώσει ο Μάρτιος

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Πριν ο Μάρτιος φτάσει στο τέλος του, τρία ζώδια θα βρεθούν αντιμέτωπα με σημαντικές αλλαγές. Η αστρολόγος Μέι προειδοποιεί ότι αυτός ο μήνας «θα αλλάξει τη ζωή τους».

«Τον Μάρτιο η δυναμική επιστρέφει αλλά με μερικές απαραίτητες παύσεις», εξηγεί η αστρολόγος. Ακόμα κι αν όλα φαίνονται στάσιμα, συνιστά υπομονή: «Ο ανάδρομος Ερμής μας καλεί να επιβραδύνουμε, να επανεξετάσουμε τα σχέδιά μας και να προσέξουμε τις λεπτομέρειες πριν προχωρήσουμε. Ό,τι είναι γραφτό να προχωρήσει, θα προχωρήσει, και ό,τι δεν έχει σταθερή βάση, θα καταρρεύσει μόνο του»».

Τα τρία ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει

Ιχθύες

Ιχθύες, κάτι σημαντικό συμβαίνει για εσάς πριν από το τέλος του μήνα. Ο Μάρτιος συγκεντρώνει ενέργεια γύρω από το ζώδιό σας, κάνοντάς σας να εκπέμπετε μια δυναμική πρωταγωνιστή. Η Μέι τονίζει ότι ίσως το πιο σημαντικό που θα βιώσετε αυτόν τον μήνα είναι η «εύρεση της δύναμής σας».

Με τον Άρη, πλανήτη της φιλοδοξίας και της ορμής, στο ζώδιό σας μέχρι τις 9 Απριλίου, η ενέργεια επιστρέφει σε εσάς. Αν κάποιος επιχειρήσει να σας ενοχλήσει, η δύναμή σας είναι τέτοια που μπορείτε να διαχειριστείτε την κατάσταση με τρόπο που κανείς δεν περιμένει. Μετά τη Νέα Σελήνη στις 18 Μαρτίου, θα ανοίξουν ευκαιρίες που μέχρι τώρα δεν είχατε φανταστεί.

Παρθένος

Παρθένοι, μετά τη σεληνιακή έκλειψη στο ζώδιό σας στις 3 Μαρτίου, αρχίζουν να διαφαίνονται τα πρώτα μεγάλα γεγονότα για εσάς. Η αστρολόγος εξηγεί ότι η έκλειψη ξεκίνησε ένα «κβαντικό άλμα» σε νέο χρονοδιάγραμμα.

Αν και μπορεί να μην το νιώθετε ακόμη, η έκλειψη μπορεί να σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε ένα σημαντικό έργο ή να αφήσετε πίσω μια δουλειά που σας εξαντλεί. Μπορεί επίσης να φέρει αναγνώριση για την προσπάθειά σας. Είτε πρόκειται να αφήσετε την τελειομανία πίσω είτε να είστε πιο ευγενικοί με τον εαυτό σας, ο υπόλοιπος μήνας θα είναι αφιερωμένος στην πρόοδό σας.

Κριός

Κριέ, η Αφροδίτη βρίσκεται τώρα στο ζώδιό σας και φέρνει μαζί της κάτι σπουδαίο. Ως πλανήτης της αγάπης και του χρήματος, η Αφροδίτη φέρνει αυξημένη λάμψη, θετική ενέργεια και ευκαιρίες για οικονομική πρόοδο.

Επιπλέον, η παρουσία του Κρόνου στο ζώδιό σας παρέχει δομή και πειθαρχία, βοηθώντας σας να αξιοποιήσετε πλήρως τις ευκαιρίες που εμφανίζονται. Η ήπια ενέργεια του Ποσειδώνα σας κάνει πιο προσιτούς, ενώ η νοοτροπία «δεν κυνηγάω, έλκω» θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε, ακόμα κι αν η Αφροδίτη είναι σε μειονεκτική θέση.

Πηγή: bovary.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

