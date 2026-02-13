Τρία ζώδια που είναι τώρα τα πιο τυχερά και θα ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη φάση

Ύστερα από μια περίοδο προκλήσεων και εμποδίων, οι αστρολογικές προβλέψεις προμηνύουν μια σημαντική στροφή, με περισσότερη τύχη, ανακούφιση και νέες ευκαιρίες να προκύπτουν για ορισμένα ζώδια.

Υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες όλα μοιάζουν μπλοκαρισμένα. Μπορεί τα οικονομικά να μην αποδίδουν, τα σχέδια να μην προχωρούν και ακόμη και οι σχέσεις να δοκιμάζονται. Η αίσθηση είναι πως καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια χωρίς αντίκρισμα, σαν η ζωή να κινείται διαρκώς προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ωστόσο, για τρία ζώδια του κύκλου, το σκηνικό αυτό αρχίζει να αλλάζει με την τρέχουσα περίοδο να σηματοδοτεί ένα ξεμπλοκάρισμα, με μεγαλύτερη διαύγεια και ευκαιρίες που εμφανίζονται εκεί όπου μέχρι πρότινος υπήρχε ανησυχία.

Η αλλαγή αυτή δεν έρχεται απότομα, αλλά σταδιακά και συγκεκριμένα μέσα από μικρά σημάδια, συζητήσεις και καταστάσεις που επαναφέρουν σε κίνηση ό,τι είχε μείνει στάσιμο. Τρία ζώδια όμως, φαίνεται ότι ευνοούνται περισσότερο και μάλιστα μπορούν να αξιοποιήσουν προς όφελός τους αυτή τη θετική φάση.

Τα 3 ζώδια που ευνοούνται περισσότερο αυτή την περίοδο

Κριός

Ο Κριός εισέρχεται σε μια φάση δράσης και γρήγορων εξελίξεων. Η τύχη στην περίπτωσή τους μπορεί να εμφανιστεί με τη μορφή μιας πρότασης, μιας αλλαγής πορείας ή μιας ευκαιρίας που απαιτεί θάρρος.

Το στοιχείο όμως που ξεκλειδώνει τα πάντα είναι η πρωτοβουλία. Όταν ο Κριός αποφασίζει να κινηθεί και να πάρει μία πρωτοβουλία, ο δρόμος ανοίγει μπροστά του και τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα.

Λέων

Ο Λέων αρχίζει να ανακτά την αυτοπεποίθηση και τη λάμψη του. Η περίοδος που διανύει ευνοεί την αναγνώριση, τα ευχάριστα νέα και ανοίγματα στο κοινωνικό και επαγγελματικό κομμάτι.

Οι δυσκολίες ωστόσο, υποχωρούν όταν ο Λέων επανατοποθετεί τον εαυτό του στο επίκεντρο και δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες του.

Ζυγός

Ο Ζυγός εισέρχεται σε φάση επαναφοράς της ισορροπίας και συναισθηματικής ανακούφισης. Η τύχη στην περίπτωση του εκδηλώνεται μέσα από συνεργασίες, συμφωνίες και συζητήσεις που ξεμπλοκάρουν παλαιότερες εκκρεμότητες.

Είναι σημαντικό να έχουν υπόψη τους ότι μία σωστά ζυγισμένη απόφαση αυτή την περίοδο μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την πορεία και τις εξελίξεις των επόμενων εβδομάδων.