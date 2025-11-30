Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή

Πώς θα είναι η Κυριακή σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Σήμερα αφήνεις τη διαίσθησή σου να σε καθοδηγήσει και αυτό λειτουργεί υπέρ σου. Κατανοείς καλύτερα ανθρώπους και οικονομικά ζητήματα χωρίς να χρειάζεται υπερβολική ανάλυση. Μικρές ευκαιρίες εμφανίζονται από απρόσμενα κανάλια, ενώ βλέπεις ομορφιά εκεί που μέχρι χθες δεν την πρόσεχες. Κάτι που σε μπέρδευε μπορεί τώρα να ξεκαθαρίσει. Με την Αφροδίτη να αλλάζει θέση, ανοίγονται νέοι δρόμοι για ενδιαφέρουσες εμπειρίες.

Ταύρος

Η διαίσθησή σου είναι έντονη και οι σχέσεις σου γίνονται πιο θερμές. Είσαι πιο δεκτικός/ή και οι άνθρωποι γύρω σου ανταποκρίνονται θετικά. Μέσα από ουσιαστικές συζητήσεις φωτίζονται σκέψεις και συναισθήματα που δεν είχες ακόμη αναγνωρίσει. Με την Αφροδίτη στον όγδοο οίκο σου έως 24/12, διαχειρίζεσαι βαθύτερα συναισθήματα με μεγαλύτερη ισορροπία και ωριμότητα.

Δίδυμοι

Η φαντασία σου δουλεύει δυνατά και βρίσκεις λύσεις σχεδόν προφητικά. Επαγγελματικά και θέματα υγείας ευνοούνται μέσα από απρόσμενες πληροφορίες ή χρήσιμες γνωριμίες. Έχεις ανάγκη να δημιουργήσεις κάτι όμορφο αλλά και πρακτικό. Η Αφροδίτη ενισχύει από σήμερα τις συνεργασίες σου, κάνοντας τις σχέσεις σου πιο αρμονικές μέχρι 24/12.

Καρκίνος

Σήμερα η καλοσύνη και η ευαισθησία σου είναι ιδιαίτερα εμφανείς. Έρχεσαι πιο κοντά σε ανθρώπους και καταστάσεις που σε συγκινούν, ενώ η δημιουργικότητα και η έκφρασή σου βρίσκουν χώρο να αναπτυχθούν. Με την Αφροδίτη στον έκτο οίκο σου μέχρι 24/12, φέρνεις ισορροπία στην καθημερινότητά σου και πιο αρμονική ενέργεια στο εργασιακό περιβάλλον.

Λέων

Οι σχέσεις σου γίνονται πιο ζεστές και τρυφερές. Βλέπεις με μεγαλύτερη καθαρότητα τα θετικά των άλλων. Ένα οικονομικό ή οικογενειακό νέο μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση και να σου δώσει ώθηση. Κάνεις σχέδια για το μέλλον με αισιοδοξία. Από σήμερα η Αφροδίτη ενισχύει τη γοητεία σου και σε στηρίζει μέχρι τις 24/12.

Παρθένος

Η ημέρα σου φέρνει λύσεις μέσα από μια πιο ανάλαφρη διάθεση. Μια συζήτηση με κοντινό σου πρόσωπο σε βοηθά να εκφραστείς και να αποφορτιστείς. Η διαίσθησή σου λειτουργεί προφητικά—μην αγνοείς τα όνειρα και τις σκέψεις που σου περνούν από το μυαλό. Η Αφροδίτη φέρνει αρμονία στο σπίτι και στην προσωπική σου ζωή.

Ζυγός

Σήμερα πολλά μπαίνουν στη θέση τους χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Η φαντασία και η δημιουργική σου διάθεση είναι ανεβασμένες. Ιδέες που αφορούν οικονομικά ή εργασία μπορούν να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Από σήμερα η Αφροδίτη σε ωθεί να μοιράζεσαι περισσότερο και να επικοινωνείς πιο ανοιχτά.

Σκορπιός

Η γοητεία σου είναι ιδιαίτερα έντονη και οι αλληλεπιδράσεις σου έχουν βάθος. Λίγη συναισθηματική απόσταση σε βοηθά να δεις ανθρώπους και καταστάσεις με μεγαλύτερη καθαρότητα. Ευκαιρίες για μάθηση ή επίλυση παλιών εντάσεων μπορεί να προκύψουν. Με την Αφροδίτη στο πλευρό σου μέχρι 24/12, ενισχύονται τα ταλέντα και η οικονομική σου αυτοπεποίθηση.

Τοξότης

Αισθάνεσαι πιο ήρεμος/η απέναντι σε ένα προσωπικό θέμα που σε απασχολούσε. Βρίσκεις ένα εσωτερικό κλείσιμο, ίσως αφήνοντας πίσω κάτι που σε βάρινε. Έχεις διάθεση να βοηθήσεις ή να ανοίξεις την καρδιά σου σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Από σήμερα η Αφροδίτη στο ζώδιό σου φέρνει εξωστρέφεια, ζεστασιά και ανανέωση στην ερωτική σου ζωή.

Αιγόκερως

Η μέρα σε βοηθά να δεις τα πράγματα πιο γαλήνια. Ένας φίλος ή μια επαφή σου μπορεί να σε φτιάξει ψυχολογικά. Έχεις έμπνευση για στόχους και μελλοντικά σχέδια. Από σήμερα η Αφροδίτη δημιουργεί χώρο για πιο ιδιωτικές, ήρεμες και τρυφερές στιγμές στην προσωπική σου ζωή μέχρι 24/12.

Υδροχόος

Συναισθηματικά αποφορτίζεσαι και βρίσκεις την ισορροπία σου. Η διαίσθησή σου για εργασιακά και οικονομικά ζητήματα είναι ακριβής και βοηθητική. Μια πιο χαλαρή στάση απέναντι στους άλλους σε βοηθά να δεις τις σχέσεις σου με νέο μάτι. Από σήμερα η Αφροδίτη ενισχύει τις κοινωνικές επαφές και σε φέρνει πιο κοντά σε ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες ιδέες.

Ιχθύες

Έχεις έμπνευση, αποδοχή και διάθεση για συγχώρεση. Ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα σε βοηθά να προσελκύσεις νέες εμπειρίες και ανθρώπους. Δημιουργικά και συναισθηματικά θέματα κυλούν αρμονικά. Με την Αφροδίτη στον δέκατο οίκο σου έως 24/12, η εικόνα σου και οι επαγγελματικοί σου στόχοι βελτιώνονται και γίνονται πιο ορατοί.