Θετικές αλλαγές για 3 ζώδια έως την 1η Μαρτίου – “Εβδομάδα δράσης και απρόβλεπτων γεγονότων”

Έως 1 Μαρτίου 2026, η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για τρία ζώδια. Αυτή είναι μια εβδομάδα γεμάτη δράση, και μπορούμε να περιμένουμε το απρόβλεπτο λόγω της ενέργειας του Ουρανού και των εκλείψεων.

Ο ανάδρομος Ερμής

Ο Ερμής γίνεται ανάδρομος στις 26 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας μια περίοδο τριών εβδομάδων κατά την οποία καλούμαστε να αναθεωρήσουμε και να ξανασκεφτούμε πράγματα, αντί να ξεκινήσουμε κάτι καινούργιο.

Είναι επίσης μια καλή περίοδος για να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους από το παρελθόν μας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή, η επικοινωνία γίνεται πιο δύσκολη, οπότε είναι σημαντικό να σκεφτούμε καλά πριν μιλήσουμε.

Τετράγωνο Άρη – Ουρανού

Στις 27 Φεβρουαρίου, ο Άρης σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό, και νιώθουμε αυτήν την ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ο Ουρανός είναι ο πλανήτης της απρόβλεπτης ενέργειας, και είναι δύσκολο να προβλέψουμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια αυτής της διελεύσεως. Αυτός ο πλανήτης συχνά μας απελευθερώνει από όσα νιώθουμε καταπιεστικά, ακόμη και αν δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι.

Την ίδια μέρα, ο Ερμής συναντά την Αφροδίτη, φέρνοντας μια απαραίτητη δόση θετικότητας. Αυτή η ευνοϊκή σύνοδος ωφελεί τις σχέσεις σας και μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε τις αντιπαραθέσεις που φέρνει η διέλευση του Άρη.

Τα 3 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να βελτιώνεται, από σήμερα έως την 1η Μαρτίου 2026

Ιχθύες,

Υδροχόος,

Ταύρος

Ιχθύς

Τα προβλήματά σας αυτή την εβδομάδα προέρχονται από τη δική σας σκέψη και επικοινωνία, Ιχθύες. Ο Ερμής γίνεται ανάδρομος στο ζώδιό σας, κάτι που σας επηρεάζει προσωπικά. Αναμένετε περισσότερη σύγχυση, αναστάτωση και ακόμη και αμφιβολίες για τον εαυτό σας.

Ο Άρης σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό στις 27 Φεβρουαρίου, και αυτό μπορεί να ανακινήσει προβλήματα που νομίζατε ότι είχατε αφήσει πίσω. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα και να ξεχωρίσετε τα παλιά σενάρια που κάνατε στο μυαλό σας από αυτό που συμβαίνει τώρα.

Αν αμφιβάλλετε για τις ικανότητές σας να αντεπεξέλθετε, τώρα είναι η στιγμή να χαλαρώσετε ή να κάνετε διαλογισμό. Σκεφτείτε γιατί συμβαίνει αυτό και αν έχετε πραγματικό λόγο να νιώθετε έτσι. Πολύ πιθανόν να μην υπάρχει λόγος. Μπορεί να νιώθετε κουρασμένοι και εξαντλημένοι αυτή την εβδομάδα, οπότε είναι σημαντικό να ξεκουραστείτε και να δώσετε προτεραιότητα στη φροντίδα του εαυτού σας.

Κατά τη διάρκεια της ευθυγράμμισης Άρη-Ουρανού, ίσως χρειαστεί να βρεθείτε αντιμέτωποι με θυμό μέσα σας ή από κάποιον συνάδελφο ή μέλος της οικογένειάς σας. Αν είναι το δεύτερο, μην το κάνετε χειρότερο απαντώντας με θυμό. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να μην αντιδράσετε σπασμωδικά. Αν είναι δυνατόν, δώστε λίγο χρόνο και τα πράγματα θα τακτοποιηθούν μόνα τους. Μόλις περάσει αυτή η διέλευση, η ζωή σας θα βελτιωθεί σημαντικά.

Υδροχόος

Για εσάς, Υδροχόοι, η ανάδρομη πορεία του Ερμή φέρνει προβλήματα στην επικοινωνία και τα οικονομικά. Ίσως έχετε μια διαφωνία με ένα πρόσωπο εξουσίας ή να ανακαλύψετε ότι παραβλέψατε κάποιο έξοδο.

Ο Άρης σε τετράγωνο με τον Ουρανό επηρεάζει τις σχέσεις σας με τους άλλους, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να παραμείνετε όσο πιο ευέλικτοι γίνεται, καθώς αυτή η σύνοδος αναστατώνει τη συνολική σας σταθερότητα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη δουλειά και την υγεία σας, και να γνωρίζετε ότι η σκέψη και η επικοινωνία σας ενδέχεται να μην είναι τόσο σαφείς όπως συνήθως.

Αποφύγετε να πάρετε σημαντικές αποφάσεις αυτή την εβδομάδα, ειδικά με βιασύνη και ξαφνικά. Αν προκύψει πρόβλημα στη δουλειά, βεβαιωθείτε ότι είστε απόλυτα σωστοί πριν επιμείνετε στη θέση σας. Ακόμα και τότε, είναι προς όφελός σας να παραμείνετε ευέλικτοι και λογικοί.

Μην φανείτε υπερβολικά σίγουροι για τους άλλους αυτή την περίοδο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα δεδομένα σωστά πριν προσπαθήσετε να πείσετε τους άλλους για την άποψή σας. Αν και αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη, η ζωή σας θα βελτιωθεί σημαντικά μετά από αυτήν.

Ταύρος

Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή, αναμένεται να αντιμετωπίσετε παρανοήσεις. Ίσως να μην καταλαβαίνετε πλήρως τι προσπαθεί να σας πει κάποιος, είτε στην προσωπική είτε στην επαγγελματική σας ζωή. Ο Άρης σε τετράγωνο με τον Ουρανό φέρνει ξαφνικές αλλαγές ή διαταραχές, πιθανώς στη δουλειά σας.

Μπορεί να αμφισβητήσετε την εργασιακή σας ασφάλεια ή να νιώσετε πίεση από άλλους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρακολουθείτε τι συμβαίνει στον άμεσο επαγγελματικό σας κύκλο. Να είστε ευέλικτοι και σίγουροι στην επικοινωνία σας με τους άλλους. Κρατήστε σημειώσεις για οδηγίες και σημαντικές συζητήσεις, και αποφύγετε τις πολιτικές στο γραφείο.

Αυτή την εβδομάδα, η προσοχή σας αρχίζει να στρέφεται στην υγεία, οπότε είναι καλή ιδέα να ξεκουραστείτε επαρκώς και να κάνετε άσκηση. Δώστε προτεραιότητα στη φροντίδα του εαυτού σας και σε δραστηριότητες που ανακουφίζουν από το άγχος. Παραμείνετε προσγειωμένοι, αλλά ταυτόχρονα να είστε ανοιχτοί σε οποιεσδήποτε νέες ιδέες παρουσιαστούν. Μην τις απορρίπτετε χωρίς να σκεφτείτε προσεκτικά.

