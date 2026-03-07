Τέσσερα ζώδια που θα βιώσουν μεγάλη επιτυχία μόλις τελειώσει ο ανάδρομος Ερμής στις 20 Μαρτίου

Τέσσερα ζώδια θα δουν μεγάλες αλλαγές και επιτυχίες μετά τις 20 Μαρτίου, όταν τελειώσει η ανάδρομη πορεία του Ερμή.

Η ανάδρομη πορεία του Ερμή είναι συχνά συνδεδεμένη με αναστάτωση, καθυστερήσεις και μπερδέματα σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Αν και πολλοί φοβούνται αυτή την περίοδο, η αλήθεια είναι πως κρύβει μια βαθιά ευκαιρία για αναθεώρηση και προσωπική εξέλιξη. Καθώς ο Ερμής κινείται ανάδρομα, μας καλεί να επανεξετάσουμε παλιές αποφάσεις, σχέσεις και έργα που ίσως χρειάζονται βελτίωση. Σύμφωνα με τους αστρολόγους, αυτή η φάση μπορεί να φέρει προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για μελλοντική επιτυχία, ειδικά για ορισμένα ζώδια που θα επωφεληθούν σημαντικά όταν η ανάδρομη πορεία τελειώσει στις 20 Μαρτίου.

Η αστρολόγος Elizabeth Brobeck αναφέρει πως τέσσερα ζώδια θα δουν μεγάλες αλλαγές προς το καλύτερο μετά από αυτή την περίοδο. Καθένα από αυτά βιώνει την ανάδρομη πορεία με διαφορετικό τρόπο, αλλά όλα έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν προς μια φάση επιτυχίας και προσωπικής ολοκλήρωσης. Ας δούμε ποια είναι αυτά και πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τη θετική ενέργεια που έρχεται.

Τα ζώδια που θα βιώσουν μεγάλη επιτυχία όταν τελειώσει η ανάδρομη πορεία του Ερμή:

Ιχθύες

Οι Ιχθύες είναι ιδιαίτερα επηρεασμένοι από αυτή την ανάδρομη πορεία, καθώς ο Ερμής κινείται στο ζώδιό τους πλήρως. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είναι πιθανό να ξαναβγούν στο φως παλιές σχέσεις ή υποθέσεις από το παρελθόν. Αν και η αναπόληση μπορεί να είναι συναισθηματικά απαιτητική, βοηθά τους Ιχθύες να καθορίσουν καλύτερα την πορεία τους και να ετοιμαστούν για σημαντική προσωπική και επαγγελματική επιτυχία μετά τις 20 Μαρτίου.

Κριός

Για τον Κριό, η ανάδρομη πορεία του Ερμή επηρεάζει κυρίως το υποσυνείδητο και την ψυχική του υγεία. Είναι πιθανό να βιώνει έντονα όνειρα ή αυξημένη εσωτερική ανάλυση. Αυτή η φάση λειτουργεί ως εργαλείο αυτογνωσίας, δίνοντας τη δυνατότητα στον Κριό να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και να προετοιμαστεί για επαγγελματικά επιτεύγματα και προσωπική πρόοδο αμέσως μετά το πέρας της ανάδρομης πορείας.

Παρθένος

Ο Παρθένος, που κυβερνάται από τον Ερμή, επηρεάζεται έντονα σε σχέσεις και επαγγελματικά θέματα. Παλιοί συνεργάτες ή πρώην σύντροφοι μπορεί να επιστρέψουν, δίνοντας την ευκαιρία για αναθεώρηση και βελτίωση των σχέσεων. Η υπομονή και η ψύχραιμη στάση είναι κρίσιμες, καθώς επιτρέπουν στον Παρθένο να αποφύγει επαναλήψεις παλιών λαθών και να δημιουργήσει μια νέα, επιτυχημένη πορεία.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι βιώνουν την ανάδρομη πορεία κυρίως στον τομέα της καριέρας και της προσωπικής τους αξίας. Αν και η ενέργεια μπορεί να φαίνεται περιοριστική, πρόκειται για μια ευκαιρία επαναπροσανατολισμού στα επαγγελματικά, την οικονομική διαχείριση και τη ρουτίνα. Η δουλειά που γίνεται τώρα θα αποδώσει καρπούς μετά τις 20 Μαρτίου, ανοίγοντας δρόμους για σημαντικές επιτυχίες και ανάπτυξη.

Πηγή: bovary.gr