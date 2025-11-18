Τα ζώδια που θα βρουν την αγάπη ως το τέλος του μήνα

Η Αφροδίτη θα βρίσκεται στο μυστηριώδες ζώδιο του Σκορπιού μέχρι το τέλος του μήνα, δίνοντας στις ερωτικές υποθέσεις μια μαγνητική χροιά. Στις 26 Νοεμβρίου, ο πλανήτης της αγάπης θα σχηματίσει ένα εξαιρετικά αρμονικό μεγάλο τρίγωνο με τον Δία και τον Κρόνο στα ζώδια του νερού, φέρνοντας άφθονες συναισθηματικές επαφές με προοπτικές διάρκειας. Μια τυχαία γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο ουσιαστικό, καθώς ό,τι ξεκινά τώρα έχει πιθανότητες να διατηρηθεί για καιρό.

Την ίδια περίοδο, η Σελήνη θα περάσει στους Ιχθύες, προσδίδοντας στα συναισθήματα μια ονειρική, ρομαντική διάθεση. Είναι η ιδανική στιγμή για να σκεφτεί κανείς ένα νέο φλερτ, να κάνει μια ρομαντική κίνηση ή να αφεθεί σε μια ήδη υπάρχουσα σχέση. Η Σελήνη θα ενεργοποιήσει το ισχυρό μεγάλο τρίγωνο της προηγούμενης ημέρας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη ροή της ερωτικής ενέργειας.

Παράλληλα, ο Ερμής θα κινείται ανάδρομα μέχρι τις 29 Νοεμβρίου, μια φάση που συχνά φέρνει επιστροφές από το παρελθόν. Δεν αποκλείεται να εμφανιστεί κάποιο παλιό φλερτ ή μια ανεκπλήρωτη ιστορία αγάπης. Μην εκπλαγεί κανείς αν δει μηνύματα από άτομα που είχαν χαθεί ή αν ανοίξει ξανά μια πόρτα που κάποτε είχε μείνει μισάνοιχτη.

Με τις μετακινήσεις, τις επανασυνδέσεις και τις συναντήσεις που φέρνει το τέλος του μήνα, οι προϋποθέσεις για νέους έρωτες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Παρακάτω τα ζώδια που είναι πιθανότερο να βρουν την αγάπη μέχρι το τέλος του μήνα.

Καρκίνος

Για τους Καρκίνους, το τέλος του μήνα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για ερωτικές εξελίξεις. Ο Δίας φωτίζει το συγκεκριμένο ζώδιο, ενισχύοντας την εύνοια και την προσέλκυση νέων εμπειριών. Στις 26 Νοεμβρίου, σχηματίζει τρίγωνο με την Αφροδίτη στη ζώνη του ωροσκοπίου που σχετίζεται με τον έρωτα, φέρνοντας έντονο πάθος και προοπτικές νέων γνωριμιών. Ο ανάδρομος Ερμής επηρεάζει επίσης τον τομέα του ρομαντισμού, αυξάνοντας τις πιθανότητες επανασύνδεσης με άτομα από το παρελθόν. Μια συνάντηση τυχαία ή διαδικτυακή μπορεί να ξαναζωντανέψει μια παλιά ιστορία.

Σκορπιός

Για τους Σκορπιούς, η περίοδος είναι έντονα ερωτική. Η Αφροδίτη στο ζώδιό τους ενισχύει τη γοητεία και κάνει την προσέλκυση νέων ατόμων πιο εύκολη από ποτέ. Οι κοινωνικές επαφές αυτές τις ημέρες μπορούν να φέρουν γνωριμίες με προοπτική, ενώ οι φαντασιώσεις και οι επιθυμίες έχουν περισσότερες πιθανότητες να πραγματοποιηθούν. Όσοι ταξιδεύουν ή βρίσκονται σε νέα περιβάλλοντα, ίσως συναντήσουν άτομα που ξεφεύγουν από τον συνηθισμένο τύπο τους. Αξίζει να δοθεί χώρος στο απρόβλεπτο.

Ιχθύς

Οι Ιχθύες μπορεί να μην αναζητούν κάτι άμεσο ή δεσμευτικό, αλλά τα τέλη του μήνα φέρνουν ισχυρές προοπτικές για νέες ερωτικές εμπειρίες. Οι επιλογές πληθαίνουν και η διάθεση για φλερτ ενισχύεται, ακόμη και αν τα συναισθήματα δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρα. Το Σαββατοκύριακο ευνοεί τις πιο ουσιαστικές συνδέσεις, είτε γίνει κάποια εκδρομή είτε όχι. Μπορεί να υπάρξει έλξη με κάποιο άτομο που ζει αλλού ή έχει διαφορετικό τρόπο ζωής. Με λίγη υπομονή, αυτή η καινούργια δυναμική μπορεί να εξελιχθεί με σταθερό, όμορφο ρυθμό.

