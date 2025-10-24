MENOY

Τα ζώδια που προσελκύουν τύχη και χρήμα μέχρι το τέλος του μήνα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Αυτή την περίοδο, το σύμπαν φαίνεται να ευνοεί ιδιαίτερα τρία ζώδια, χαρίζοντάς τους ευκαιρίες για αφθονία, πρόοδο και επιτυχία πριν το τέλος Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με την αστρολόγο Amy Demure, αν και τα συγκεκριμένα ζώδια μπορεί να αντιμετώπισαν δυσκολίες το υπόλοιπο του μήνα, η ενέργεια του υπόλοιπου Οκτωβρίου θα τα βοηθήσει να αφήσουν πίσω ό,τι δεν λειτουργεί και να υποδεχθούν ευλογίες και νέα ξεκινήματα. Είναι η κατάλληλη στιγμή να απελευθερωθούν από περιορισμούς και να ανοίξουν την καρδιά τους στις αλλαγές που υπόσχονται τα άστρα.

Κριός

Η Πανσέληνος στο ζώδιό τους νωρίτερα αυτόν τον μήνα λειτούργησε σαν κουμπί επανεκκίνησης,. Έφερε καθαρότητα και απελευθέρωση από συναισθηματικά βάρη, δίνοντάς τους χώρο να κινηθούν ξανά προς τα εμπρός. Ήδη από τις 13 Οκτωβρίου, η Αφροδίτη εισήχθη στον τομέα των σχέσεων, βελτιώνοντας συνεργασίες και δεσμούς. Είναι περίοδος που ο έρωτας και η επικοινωνία αποκτούν νέα δυναμική. Το σύμπαν τους καλεί να εκφράσουν αυτό που πραγματικά θέλουν. Παράλληλα, τα επαγγελματικά σχέδια παίρνουν ώθηση: είναι καιρός να παρουσιάσουν ιδέες, να διεκδικήσουν νέες ευκαιρίες και να κάνουν το επόμενο βήμα με αυτοπεποίθηση.

Ζυγός

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό τους στις 21 Οκτωβρίου σηματοδοτεί μια ολοκαίνουργια αρχή γεμάτη αφθονία και επιτυχία. Αν οι προηγούμενοι μήνες έμοιαζαν στάσιμοι, το τέλος Οκτωβρίου υπόσχεται αναζωογόνηση, με ευκαιρίες στα οικονομικά, στα επαγγελματικά και στα συναισθηματικά. Είναι η στιγμή να θέσουν ξεκάθαρους στόχους και να κάνουν μικρά, σταθερά βήματα προς την αλλαγή που επιθυμούν. Θα νιώσουν ξανά ζωντάνια, ισορροπία και την ανάγκη να επενδύσουν σε ανθρώπους και καταστάσεις που τους ταιριάζουν πραγματικά.

Σκορπιός

Ο Οκτώβριος χαρίζει στους Σκορπιούς μια αίσθηση «καθαρής δύναμης». Ο Άρης στο ζώδιό τους ενισχύει το θάρρος, το πάθος και την αποφασιστικότητα, προσφέροντας το καύσιμο που χρειάζονται για να προσελκύσουν αφθονία και επιτυχία. Με τον Ερμή επίσης στον Σκορπιό έως το τέλος του μήνα, η επικοινωνία τους γίνεται ακαταμάχητη. Την ίδια στιγμή, η Αφροδίτη στον Ζυγό φέρνει στην επιφάνεια επιθυμίες που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Είναι η στιγμή να εμπιστευθούν το ένστικτό τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να διεκδικήσουν τη θέση που τους αξίζει.

Πηγή: marieclaire.gr

