Τα ζώδια που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να βρουν την αγάπη την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι ήδη η πιο ρομαντική μέρα του χρόνου, αλλά για ορισμένα ζώδια, η 14η Φεβρουαρίου μπορεί να είναι η ιδανική στιγμή για να ερωτευτούν. Όλα οφείλονται σε έναν κοσμικό συνδυασμό ρομαντικών πλανητών.

Όταν πρόκειται για τύχη στον έρωτα, οι πλανήτες που αξίζει να προσέξετε είναι η Αφροδίτη, πλανήτης της αγάπης, ο Άρης, πλανήτης του πάθους και του σεξ, ο Ποσειδώνας, πλανήτης του ρομαντικού ιδεαλισμού και των ονείρων, και ο Πλούτωνας, πλανήτης της οικειότητας και της σύνδεσης. Σύμφωνα με την Adama Sesay, ιδρύτρια και επαγγελματία αστρολόγο στο LilithAstrology.com, αν αυτοί οι πλανήτες εμφανιστούν στο προσωπικό σας ωροσκόπιο την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μπορεί να δημιουργηθεί το κατάλληλο σκηνικό για όμορφες γνωριμίες.

Παρ’ όλα αυτά, θα χρειαστεί να κάνετε και εσείς κάποια κίνηση. «Η ορατότητα είναι σημαντική στον έρωτα», αναφέρει η αστρολόγος. Αυτό μπορεί να σημαίνει ανανέωση του προφίλ σας σε εφαρμογές γνωριμιών, αλλαγή φωτογραφιών και λίγο χρόνο για scrolling και swiping.

Προτείνει επίσης να βλέπετε φίλους, να ασχολείστε με χόμπι και να πηγαίνετε σε εκδηλώσεις. «Δεν είναι όλοι σε σχέση, και μπορεί να συναντήσετε κάποιον νέο που ψάχνει ακριβώς εσάς», λέει. Με αυτό κατά νου, δείτε παρακάτω τα τρία ζώδια που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να βρουν τον έρωτα φέτος την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Κριός

Στο παρελθόν, η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ήταν για εσάς η τέλεια ευκαιρία για να βγείτε με φίλους. Αντί για ρομαντικό δείπνο με κεριά, συχνά χορεύατε μέχρι αργά τα μεσάνυχτα.

Φέτος, κάτι διαφορετικό πλανάται στον αέρα για τους Κριούς και σας βάζει σε διάθεση για έρωτα. Ο Ποσειδώνας βρίσκεται για πρώτη φορά στο ζώδιό σας. Πρόκειται για μια σπάνια θέση, που μπορεί να φέρει μια ονειρική Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Μπορεί να νιώσετε μεγαλύτερη επιθυμία να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές γνωριμιών, όχι μόνο για να βρείτε ένα ραντεβού, αλλά και για να ξεκινήσετε μια ουσιαστική συζήτηση. Ως ζώδιο της φωτιάς, είστε καλοί στο να κατευθύνετε όλη σας την ενέργεια προς τους στόχους σας. Αν θέλετε να βρείτε αγάπη, θα τα καταφέρετε. Μην εκπλαγείτε αν αυτή η ενεργητικότητα σας ανταμειφθεί με θετική προσοχή και μερικές υποσχόμενες συνομιλίες. Για τους Κριούς που ήδη μιλούν με κάποιον, η 14η Φεβρουαρίου μπορεί να είναι η στιγμή να εκφράσετε τα αληθινά σας συναισθήματα και να προχωρήσετε τη σχέση στο επόμενο επίπεδο.

Υδροχόος

Στις 14 Φεβρουαρίου, οι Υδροχόοι θα έχουν τον Άρη και τον Πλούτωνα στο ζώδιό τους, δημιουργώντας έναν ιδανικό ρομαντικό συνδυασμό. Ο Άρης, γνωστός για την έντονη ενέργειά του, και ο Πλούτωνας, γνωστός για την οικειότητα, μπορεί να φέρουν μια παθιασμένη και ενεργή σεξουαλικά Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου για το ζώδιο. Ετοιμαστείτε για μια τυχαία αλλά ενδιαφέρουσα γνωριμία. Με αυτούς τους πλανήτες στο ζώδιό σας, θα νιώθετε σαν να είστε ο πρωταγωνιστής παντού. Ένα τελευταίας στιγμής ραντεβού μπορεί να οδηγήσει σε διασκέδαση, ενώ αν το θέλετε, και σε κάτι παραπάνω. Μπορεί να υπάρξει χημεία με κάποιον που δεν θα περιμένατε, οπότε προσέξτε για ενδιαφέρουσες αντιστοιχίες. Μπορεί να ερωτευτείτε κάποιον που δεν είναι ο συνηθισμένος τύπος σας. Ο Άρης στον Υδροχόο ενεργοποιεί επίσης την ανάγκη να συνδεθείτε και να δράσετε παρορμητικά. Για κάποιους, ο έρωτας θα εξελιχθεί μέσω μηνυμάτων, οπότε μην ξεχνάτε να ελέγχετε το κινητό σας.

Iχθύες

Στις 14 Φεβρουαρίου θα έχετε την Αφροδίτη και τον Ήλιο στο ζώδιό σας, δημιουργώντας έναν ουράνιο συνδυασμό που φέρνει ρομαντισμό και ευχαρίστηση την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Αντί να ονειροπολείτε μόνο για το άτομο που σας ενδιαφέρει, να είστε τολμηροί και να του ζητήσετε να βγείτε. Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι η τέλεια αφορμή για λίγη τρυφερότητα και ρίσκο. Η Αφροδίτη, ως πιο ρομαντικός πλανήτης, είναι καλό νέο για εσάς. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να βρείτε αγάπη παντού όπου βρεθείτε. Μπορεί να συμβεί στη δουλειά, σε δημόσιους χώρους ή μέσω ενός συνεργάτη.

Πηγή: marieclaire.gr