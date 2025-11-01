MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΖΩΔΙΑ

Τα τρία ζώδια που θα δουν κάποιον από το παρελθόν να επιστρέφει στη ζωή τους

|
THESTIVAL TEAM

Αν και συνήθως αφήνουμε πίσω ανθρώπους για κάποιον λόγο, φαίνεται πως τον Νοέμβριο του 2025 τρία ζώδια δεν θα καταφέρουν να αποφύγουν μια επιστροφή από το παρελθόν.

Είτε πρόκειται για έναν παλιό φίλο, έναν πρώην σύντροφο ή ακόμη και έναν πρώην συνάδελφο, σύμφωνα με την αστρολόγο Elizabeth Brobeck, το παρελθόν για αυτά τα ζώδια δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη.

Εξαιτίας του ανάδρομου Ερμή που επιστρέφει στις 9 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου, οι επιρροές γίνονται αισθητές τόσο λίγες ημέρες πριν την έναρξή του όσο και μετά τη λήξη του, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων τις αποφάσεις μας.

Από απροσδόκητα μηνύματα στα social media μέχρι τυχαίες συναντήσεις με γνώριμα πρόσωπα, ο Νοέμβριος φέρνει ξανά μπροστά σου άτομα που πίστευες πως είχαν μείνει πίσω.

Και ενώ μπορεί να είναι δελεαστικό να κλείσεις αμέσως την πόρτα, η αστρολόγος προτείνει να μην το κάνεις. Δεν επιστρέφουν όλοι για να αναστατώσουν τη ζωή σου, κάποιοι ίσως έρχονται για να σου δείξουν πόσο έχεις εξελιχθεί.

Τρία ζώδια που θα δουν κάποιον από το παρελθόν να επιστρέφει στη ζωή τους

Δίδυμοι

Δίδυμοι έχετε περισσότερες πιθανότητες από κάθε άλλο ζώδιο να δείτε κάποιον από το παρελθόν σας να επιστρέφει στη ζωή σας αυτόν τον μήνα. Μπορεί να πρόκειται για ένα άτομο που γνωρίζατε παλιά και θα ξαναεμφανιστεί ξαφνικά, ίσως με έναν τρόπο που δεν περιμένατε καθόλου.

Αν λοιπόν αναζητάς την αγάπη ή απλώς είσαι ανοιχτός σε νέες εμπειρίες, κράτα τις πόρτες ανοιχτά τον Νοέμβριο. Ποιος ξέρει, ίσως η επανασύνδεση αυτή να κρύβει κάτι πολύ όμορφο.

Ταύρος

Ταύρε, κάποιος από το παρελθόν σου επιστρέφει δυναμικά τον Νοέμβριο του 2025. Και ενώ πολλοί θα σου πουν να μην ξαναμπλέξεις με πρόσωπα που έχεις αφήσει πίσω, η Brobeck σε προτρέπει να το σκεφτείς δύο φορές. Αυτή τη φορά, μπορεί να είναι κάτι θετικό.

Καθώς προχωράς σε μια περίοδο αναβάθμισης και εξέλιξης, αυτή η επιστροφή μπορεί να συνοδευτεί από περισσότερη χαρά, διασκέδαση και νέες εμπειρίες.

Ιχθύες

Ιχθύες, ετοιμαστείτε για έντονη νοσταλγία αυτόν τον μήνα. Σύμφωνα με την Brobeck, κάποιος από το παρελθόν σας επιστρέφει απροσδόκητα μέσα στον Νοέμβριο, προκαλώντας συναισθήματα που ίσως είχατε αφήσει πίσω.

Αυτό μπορεί να είναι μια φευγαλέα ανάμνηση ή μια πραγματική επανασύνδεση, σε κάθε περίπτωση, να είστε ανοιχτοί σε ό,τι έρθει. Είτε πρόκειται για έναν παλιό έρωτα που δεν προχώρησε ποτέ είτε για έναν πρώην που επιστρέφει με νέες προθέσεις, το να δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε, Ιχθύες.

Ζώδια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Υδατάνθρακες: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να τους καταναλώνουμε και πόση σημασία έχει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Λαύριο: Για επτά μήνες ασελγούσε στην ανήλικη αθλήτρια ο προπονητής βόλεϊ που συνελήφθη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Το μακελειό στα Βορίζια: Η πολύνεκρη κρητική βεντέτα που συγκλόνισε την Ελλάδα του ’50 – Έριξαν μέχρι και χειροβομβίδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης και κάνναβης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Η ΚΑΕ Άρης κάλεσε τον Γιαννάκη και την οικογένεια του Άλκη Καμπανού στο Παλέ για το αποψινό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Γέμισε με 100ευρα το παπούτσι της νύφης η Ιωάννα Τούνη – Δείτε βίντεο