Τα τρία ζώδια που κινδυνεύουν από εντάσεις στο πασχαλινό τραπέζι

THESTIVAL TEAM

Την περίοδο του Πάσχα τρία ζώδια θα χρειαστεί να κινηθούν με προσοχή ανάμεσα σε οικογενειακά τραπέζια και παρορμητικές αποφάσεις.

Δεν πρόκειται απαραίτητα για μια περίοδο κακοτυχίας, αλλά για μια σαφή οδηγία να αποφύγουμε τις παρορμητικές κινήσεις της στιγμής -εκείνες που φαντάζουν ιδανικές κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά καταλήγουν να μας προκαλούν αϋπνία και μεταμέλεια το βράδυ.

Με το πασχαλινό τραπέζι να πλησιάζει, η ανάγκη για αντικειμενικότητα είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Είτε πρόκειται για μια επαγγελματική κίνηση που μοιάζει βιαστική, είτε για μια συζήτηση με συγγενείς όπου το συναίσθημα απειλεί να εκτροχιάσει τη λογική, το μήνυμα των ημερών είναι ένα: επιβραδύνετε και παρατηρήστε την πραγματικότητα πριν κάνετε το επόμενο άλμα.

Τα τρία «άτυχα» ζώδια του Πάσχα

Δίδυμοι

Για τους Διδύμους, που συνήθως διακρίνονται για την ευχέρεια λόγου και την κοινωνικότητά τους, αυτή η πασχαλινή εβδομάδα μπορεί να φέρει μια απροσδόκητη δυσκολία που κινείται γύρω από το αίσθημα ότι δεν γίνονται κατανοητοί. Όσο ξεκάθαρα κι αν εκφράζονται, υπάρχει ο κίνδυνος οι άλλοι να ερμηνεύουν διαφορετικά τα λόγια τους.

Σε ένα οικογενειακό τραπέζι, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αχρείαστες εντάσεις. Γι’ αυτό, καλό είναι να αποφεύγονται σημαντικές συζητήσεις ή ευαίσθητα θέματα κι αν κάτι χρειάζεται να ειπωθεί, ίσως είναι προτιμότερο να δοθεί χρόνος ή να επιλεγεί ένας πιο ουδέτερος τρόπος επικοινωνίας. Η παρορμητικότητα δεν θα βοηθήσει και αντίθετα, η υπομονή θα αποδειχθεί πολύτιμη.

Παρθένος

Εσείς που συνήθως έχετε τον πλήρη έλεγχο των πάντων, καλείστε τώρα να διαχειριστείτε την πρόκληση του απρόβλεπτου. Η προετοιμασία για το Πάσχα ενδέχεται να συναντήσει εμπόδια. Για παράδειγμα, μια οικιακή συσκευή που αρνείται να λειτουργήσει την κρίσιμη στιγμή ή μια ξαφνική αλλαγή στα οικογενειακά πλάνα που τινάζει το πρόγραμμά σας στον αέρα.

Αντί να αναλωθείτε όμως σε λεπτομέρειες και να επιδιώξετε την τελειότητα, αποδεχτείτε πως ένα «όχι τόσο τέλειο» δείπνο ή μια αναστάτωση στο σπίτι είναι απλώς η υπενθύμιση του σύμπαντος ότι δικαιούστε να χαλαρώσετε. Η τελειότητα δεν είναι το ζητούμενο αυτών των ημερών.

Τοξότης

Αυτές τις μέρες, καλό θα ήταν να κρατήσετε το πορτοφόλι σας ερμητικά κλειστό. Υπάρχει μια διάχυτη «αδέξια» ενέργεια γύρω από τα οικονομικά σας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε περιττά έξοδα ή στην παράλειψη κάποιας σημαντικής προθεσμίας.

Παρόλο που η αισιοδοξία σας είναι το σήμα κατατεθέν σας, αυτή την περίοδο η υγιής δυσπιστία θα σας σώσει. Αποφύγετε τις παρορμητικές αγορές (το λεγόμενο “retail therapy”) και μην επενδύσετε σε κάτι που δεν έχετε μελετήσει διεξοδικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Τραμπ σε Βανς: “Βρες τρόπο να βγούμε από τον πόλεμο με το Ιράν” – Υπό δρακόντεια μέτρα οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Χάρης Καστανίδης κατά Νίκου Ανδρουλάκη: Δεν θα καθορίσει αν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Υπέροχη κίνηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στη μνήμη δύο αδικοχαμένων “αετόπουλων” – Θα τοποθετηθεί ειδική αναμνηστική πλάκα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Κηδεία Μιρτσέα Λουτσέσκου: Με επικεφαλής τον Νίκο Σαββίδη η αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Εντατικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. για βεγγαλικά: Πάνω από 170.000 κατασχέσεις και δεκάδες συλλήψεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Fuel Pass: Ανοίγει για όλους σήμερα η πλατφόρμα – Πώς θα κάνετε αίτηση