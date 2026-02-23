Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας -Ευκαιρίες και νέα ξεκινήματα

Η εβδομάδα από 23 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου φέρνει ένα ιδιαίτερο αστρολογικό κλίμα που ευνοεί τρία ζώδια. Μέσα σε μια περίοδο αλλαγών και εσωτερικών ανακατατάξεων, η τύχη δείχνει να παίρνει ξεκάθαρη θέση.

Το διάστημα αυτό κινείται ανάμεσα στην Ηλιακή Έκλειψη της 17ης Φεβρουαρίου και τη Σεληνιακή Έκλειψη της 3ης Μαρτίου, μια φάση που οι αστρολόγοι αποκαλούν «πύλη εκλείψεων». Πρόκειται για ημέρες με έντονη κινητικότητα, απρόβλεπτες εξελίξεις αλλά και ουσιαστικές ευκαιρίες προόδου. Η αβεβαιότητα λειτουργεί σαν μοχλός αλλαγής και, όσο κι αν φέρνει αναστάτωση, ανοίγει δρόμους που μέχρι χθες έμοιαζαν κλειστοί.

Στις 26 Φεβρουαρίου ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος στους Ιχθύες, βάζοντας στο παιχνίδι μνήμες, πρόσωπα και καταστάσεις από το παρελθόν. Αυτή τη φορά, όμως, το ζητούμενο δεν είναι η σύγχυση αλλά η συνειδητοποίηση. Δημιουργείται χώρος για επανεκτίμηση, για να φανεί τι ταιριάζει πραγματικά στην καρδιά και τι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Ακόμη και τα εμπόδια λειτουργούν σαν σήματα κατεύθυνσης προς μια πιο αυθεντική πορεία

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας

Τα τρία ζώδια που ευνοούνται από την τύχη αυτή την εβδομάδα είναι τα εξής:

Καρκίνος

Για τους Καρκίνους, η εβδομάδα αυτή μοιάζει κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους. Η ισχυρή συγκέντρωση πλανητών στους Ιχθύες, ένα ζώδιο του νερού όπως και οι ίδιοι, ενεργοποιεί ευκαιρίες που μπορεί να απαιτούν προσεκτικό ρίσκο, αλλά υπόσχονται εξέλιξη.

Το ζητούμενο είναι να αναγνωρίσουν πού καλούνται να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους. Αν επιστρέψει μια παλιά πρόταση ή ένα γνώριμο πρόσωπο, αξίζει να εξεταστεί χωρίς βιαστικά συμπεράσματα. Δημιουργείται έντονη δυναμική και χρειάζεται ετοιμότητα για να αξιοποιηθεί.

Στις 28 Φεβρουαρίου, η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη στους Ιχθύες φωτίζει το θέμα του σωστού timing. Μπορεί να γεννηθεί η ανάγκη για ένα άλμα πίστης ή για εμπιστοσύνη σε μια διαδρομή που μοιάζει σωστή σε διαισθητικό επίπεδο. Η ενέργεια των Ιχθύων δεν ζητά πίεση. Ζητά ροή και αποδοχή. Όσο οι Καρκίνοι μένουν ανοιχτοί σε ό,τι έρχεται, τόσο η τύχη τους βρίσκει.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι καλούνται να στρέψουν την προσοχή τους σε όσα επιθυμούν και όχι σε όσα φοβούνται. Η εβδομάδα προσφέρει ευκαιρία προόδου προς στόχους που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν μακρινοί, ακόμη κι αν τα πρώτα βήματα έχουν δυσκολίες.

Στις 27 Φεβρουαρίου, ο Άρης στον Υδροχόο σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό, μια όψη που δημιουργεί ένταση αλλά και καθοριστικές αποφάσεις. Δεν πρόκειται για αρνητική συγκυρία, αλλά για κάλεσμα αλλαγής πορείας. Η απόφαση χρειάζεται να πηγάζει από εσωτερική αλήθεια και όχι μόνο από ψυχρή λογική. Η υπερανάλυση δεν βοηθά. Η διαίσθηση δίνει την πιο καθαρή απάντηση.

Ο Άρης παραμένει στον Υδροχόο έως τις 2 Μαρτίου, ενισχύοντας τη διάθεση για τόλμη και ανανέωση. Οι Δίδυμοι ίσως χρειαστεί να επαναπροσδιορίσουν τι σημαίνει επιτυχία για τους ίδιους και να προσεγγίσουν τα σχέδιά τους με πιο ελεύθερη ματιά. Αν νιώσουν πίεση να δράσουν, πιθανότατα είναι το σημάδι ότι η στιγμή τους έχει φτάσει.

Ζυγός

Για τους Ζυγούς, η εβδομάδα αυτή λειτουργεί πιο εσωτερικά αλλά εξίσου δυναμικά. Στις 24 Φεβρουαρίου, η Σελήνη Πρώτου Τετάρτου στους Διδύμους φέρνει συναισθηματική κινητικότητα και μια αίσθηση ότι κάτι νέο γεννιέται, έστω κι αν δεν έχει ακόμη ορατή μορφή.

Η Σελήνη σχετίζεται με τον εσωτερικό κόσμο και τις ανάγκες της ψυχής. Έτσι, η αλλαγή ξεκινά από μέσα. Αντί να περιμένουν οι συνθήκες να ευθυγραμμιστούν από μόνες τους, οι Ζυγοί συνειδητοποιούν τη δύναμη που έχουν πάνω στις επιλογές και στις εμπειρίες τους. Είναι μια στιγμή αφύπνισης που μετατοπίζει προτεραιότητες.

Αυτό το σεληνιακό πέρασμα βοηθά να ευθυγραμμιστεί η εσωτερική αλήθεια με τα όνειρα για το μέλλον. Λίγος χρόνος για περισυλλογή, ένας περίπατος στη φύση ή λίγα λεπτά ησυχίας στο σπίτι αρκούν για να καθαρίσει το τοπίο. Η αποδοχή κάθε συναισθήματος χωρίς αυστηρή κριτική ανοίγει τον δρόμο για μια νέα, τυχερή περίοδο που ξεκινά σταδιακά και σταθερά.

