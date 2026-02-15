MENOY

ΖΩΔΙΑ

Τα τρία πιο άτυχα ζώδια της εβδομάδας – Εμπόδια, καθυστερήσεις και συγκρούσεις

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Κάθε εβδομάδα τα άστρα φέρνουν διαφορετικές ενέργειες για κάθε ζώδιο. Άλλες φορές ευνοούν τις εξελίξεις, άλλες όμως δοκιμάζουν την υπομονή, τις σχέσεις και την ψυχραιμία μας.

Στο εβδομαδιαίο ωροσκόπιο για το διάστημα 15-21 Φεβρουαρίου, υπάρχουν ζώδια που φαίνεται να ευνοούνται ιδιαίτερα, αλλά και κάποια που καλούνται να διαχειριστούν εμπόδια, καθυστερήσεις και εσωτερικές συγκρούσεις.

Δεν πρόκειται απαραίτητα για δραματικές εξελίξεις, αλλά για μια πιο απαιτητική περίοδο, όπου χρειάζεται προσοχή στις αποφάσεις και ωριμότητα στη διαχείριση των συναισθημάτων.

Αυτά είναι τα τρία ζώδια που περνούν την πιο δύσκολη εβδομάδα.

Ζυγός

Ο Ζυγός φαίνεται να βρίσκεται σε μια φάση στασιμότητας, κυρίως σε θέματα δουλειάς ή οικογενειακών ισορροπιών. Το ωροσκόπιο μιλά ξεκάθαρα για μια κατάσταση που έχει «κολλήσει» και δεν προχωρά, κάτι που τον φέρνει αντιμέτωπο με δύσκολες επιλογές. Η ανάγκη να διατηρήσει την αρμονία συγκρούεται με την πραγματικότητα, αφού αυτή την εβδομάδα ίσως χρειαστεί να πάρει θέση και να εκφράσει απαιτήσεις. Αυτό από μόνο του δημιουργεί άγχος και εσωτερική ένταση, ειδικά για ένα ζώδιο που αποφεύγει τις συγκρούσεις. Αν και στα αισθηματικά υπάρχει θετικό κλίμα, οι πρακτικές υποχρεώσεις και οι πιέσεις γύρω του κάνουν την εβδομάδα πιο βαριά από ό,τι θα ήθελε.

Καρκίνος

Για τον Καρκίνο, το βασικό μάθημα της εβδομάδας είναι η υπομονή. Τα άστρα προειδοποιούν ότι, αν βιαστεί, μπορεί να χάσει σημαντικές λεπτομέρειες και ευκαιρίες. Αυτό δείχνει ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται με την ταχύτητα που επιθυμεί, κάτι που τον απογοητεύει. Στον τομέα των σχέσεων, η στιγμιαία έλξη μπορεί να ξεθωριάσει, ενώ τα συναισθήματα που χτίζονται αργά έχουν περισσότερες πιθανότητες να αντέξουν. Αυτή η μετάβαση από τον ενθουσιασμό στη σταθερότητα δεν είναι εύκολη και μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολίες. Παράλληλα, η ανάγκη για αλλαγή εικόνας ή στάσης ζωής δείχνει εσωτερική ανασφάλεια και αναζήτηση νέας ισορροπίας.

Λέων

Ο Λέων διανύει μια περίοδο έντονης ανησυχίας και επιθυμίας για αλλαγές. Ωστόσο, το ωροσκόπιο τον προειδοποιεί να μην προσπαθήσει να τα αλλάξει όλα μαζί. Αυτό υποδηλώνει κίνδυνο υπερβολής και λάθος επιλογών. Η εσωτερική του φωνή του δείχνει τι έχει πραγματικά σημασία, όμως η ανυπομονησία μπορεί να τον οδηγήσει σε βιαστικές κινήσεις. Στον αισθηματικό τομέα υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά συνοδεύονται από συναισθηματική φόρτιση και υπερβολικές προσδοκίες. Έτσι, αντί να νιώθει σίγουρος, μπορεί να αισθάνεται μπερδεμένος και πιεσμένος.

Πηγή: bovary.gr

