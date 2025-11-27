Τα τρία άτυχα ζώδια του Δεκεμβρίου – Γιορτές με γκρίνια, στρες και οικονομικά ζόρια

Ο Δεκέμβριος έρχεται γεμάτος αλλαγές, ένταση και σημαντικές αστρολογικές όψεις που επηρεάζουν κάθε ζώδιο με διαφορετικό τρόπο.

Αν και για πολλούς ο μήνας φέρνει αισιοδοξία και εύνοια, υπάρχουν τρία ζώδια που καλούνται να κινηθούν πιο προσεκτικά. Οι ενέργειες του μήνα τα πιέζουν σε καίριους τομείς όπως τα οικονομικά, οι σχέσεις και η καθημερινότητα, φέρνοντάς τα συχνά αντιμέτωπα με διλήμματα και απρόσμενες καταστάσεις.

Τα τρία πιο άτυχα ζώδια του Δεκεμβρίου

Ταύρος

Ο Δεκέμβριος ξεκινά με έντονη ανάγκη για οικονομική ασφάλεια, όμως ταυτόχρονα φέρνει πίεση και ενδεχόμενα λάθη σε κρίσιμες αποφάσεις. Ο Ταύρος αντιμετωπίζει έντονη ψυχολογική φόρτιση και αγωνία για τα κοινά οικονομικά, χρέη ή υποχρεώσεις. Η 11η Δεκεμβρίου είναι σημαντική, καθώς καλεί τον Ταύρο να αναθεωρήσει οικονομικά πλάνα. Όμως, το μεγάλο «καμπανάκι» έρχεται στις 24 Δεκεμβρίου, με λάθος αγορές, υπερβολές ή απογοητεύσεις. Ακόμη και δώρα ή έξοδα της τελευταίας στιγμής μπορεί να φέρουν τύψεις και οικονομική ανασφάλεια. Ο μήνας δεν είναι καταστροφικός, όμως απαιτεί πειθαρχία, προσεκτικές επιλογές και κυρίως αποφυγή επιπόλαιων εξόδων.

Παρθένος

Ο Παρθένος μπαίνει στον μήνα με πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές, αλλά η κοινωνική της ζωή… άλλα λέει. Στις αρχές Δεκεμβρίου, η αντίθεση του κυβερνήτη της, Ερμή, με τον Ουρανό, φέρνει ξαφνικές παρεξηγήσεις, διαφωνίες, ακόμα και ρήξεις με φίλους ή άτομα από το στενό περιβάλλον. Οι παρεξηγήσεις μπορεί να ξεκινήσουν από το τίποτα και να κλιμακωθούν γρήγορα. Ο Παρθένος, που αγαπά τη λεπτομέρεια και τη λογική, θα νιώσει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν τον κατανοούν ή δεν εκτιμούν τις προσπάθειές του. Παράλληλα, οι οικογενειακές υποχρεώσεις αυξάνονται, και παρότι ο μήνας φέρνει όμορφη ενέργεια στο σπίτι, η υπερκόπωση και οι πολλές υποχρεώσεις κάνουν τον Παρθένο πιο ευερέθιστο.

Ζυγός

Ο Ζυγός μπαίνει σε έναν μήνα γεμάτο υποχρεώσεις, μετακινήσεις και τρέξιμο. Το πρώτο μισό του Δεκεμβρίου τον βρίσκει με πολλές εκκρεμότητες, μικροαναποδιές και καθημερινό στρες. Αν και ο μήνας έχει όμορφες στιγμές, η πραγματική «παγίδα» βρίσκεται στις 24 Δεκεμβρίου, όταν η Αφροδίτη σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα. Η όψη αυτή μπορεί να προκαλέσει οικογενειακές εντάσεις, παρεξηγήσεις στο γιορτινό τραπέζι, λάθος λόγια ή κακές εκτιμήσεις, συναισθηματική σύγχυση. Ο Ζυγός είναι το ζώδιο της αρμονίας, αλλά αυτός ο μήνας τον δοκιμάζει και πρέπει να θέσει όρια. Αν το καταφέρει, οι τελευταίες μέρες του μήνα θα κυλήσουν καλύτερα.