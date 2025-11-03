MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΖΩΔΙΑ

Τα πέντε ζώδια που θα βρουν την αγάπη τον Νοέμβριο

THESTIVAL TEAM

Ο Νοέμβριος ξεκινά με ρομαντική ένταση και έναν αέρα αναγέννησης. Από τις 3 έως τις 9 Νοεμβρίου, πέντε ζώδια υποδέχονται μια περίοδο όπου ο έρωτας αποκτά βάθος, ουσία και διάρκεια. Η Πανσέληνος στον Ταύρο στις 5 Νοεμβρίου, η πιο λαμπερή του χρόνου, λειτουργεί σαν καθρέφτης των συναισθημάτων μας. Φωτίζει όσα κρύβαμε μέσα μας και μας καλεί να δείξουμε την αγάπη μας στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια.

Η ενέργεια του Ταύρου φέρνει σταθερότητα, ενώ οι διελεύσεις του Άρη, της Αφροδίτης και του Ερμή ξυπνούν το πάθος, την επιθυμία και την ανάγκη για αληθινή σύνδεση. Δεν πρόκειται για περαστικό φλερτ αλλά για συναισθηματικό βάθος που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες.

Αυτά είναι τα πέντε ζώδια που σύμφωνα με το marieclaire.gr, νιώθουν τον έρωτα να πλησιάζει πιο δυνατά από ποτέ.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι αφήνουν τα λόγια στην άκρη και περνούν στη δράση. Ο Άρης στον Τοξότη τους ωθεί να εκφράσουν όσα νιώθουν χωρίς φόβο και να κάνουν το πρώτο βήμα. Όσοι είναι σε σχέση, θα νιώσουν την ανάγκη να αποδείξουν με πράξεις την αγάπη τους, ενώ οι ελεύθεροι μπορεί να γνωρίσουν ένα πρόσωπο που θα τους αναστατώσει με τον καλύτερο τρόπο.

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί βρίσκονται στο επίκεντρο μιας έντονης συναισθηματικής αποκάλυψης. Η Πανσέληνος στον απέναντι Ταύρο φέρνει ειλικρίνεια, ξεκαθαρίσματα και νέες αρχές. Κάποιοι μπορεί να κάνουν το επόμενο βήμα σε μια σχέση, ενώ άλλοι να καταλάβουν ποιος αξίζει πραγματικά την καρδιά τους.

Ταύρος

Για τους Ταύρους, η εβδομάδα αυτή μοιάζει βγαλμένη από ρομαντική ταινία. Η Αφροδίτη στον Σκορπιό αναζωπυρώνει τον έρωτα και φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Οι δεσμευμένοι ανακαλύπτουν ξανά τη μαγεία μέσα στη σχέση τους, ενώ οι ελεύθεροι έλκουν νέους θαυμαστές με φυσικότητα και αυτοπεποίθηση.

Αιγόκερως

Οι Αιγόκεροι νιώθουν την καρδιά τους να μαλακώνει. Ο Ουρανός στον Ταύρο ανοίγει τον δρόμο για έναν έρωτα πιο αυθεντικό και σταθερό. Μια σχέση μπορεί να περάσει στο επόμενο επίπεδο ή να προκύψει μια νέα γνωριμία που φέρνει πραγματική ισορροπία και σιγουριά.

Λέων

Οι Λέοντες ζουν μια περίοδο συναισθηματικής αφύπνισης. Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει παλιές υποθέσεις στο προσκήνιο, όμως αυτή τη φορά υπάρχει ωριμότητα και διάθεση για αληθινή επικοινωνία. Ο έρωτας έρχεται μέσα από βαθιά κατανόηση και όχι επιφανειακά πάθη.

